減肥方法 | 30多歲女生血脂體脂超高！吃1種食物取代白飯+運動一年激減44磅！醫生：有效控制患心血管病風險

肥胖可能會引起「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）。台灣一名30多歲的女子血脂及體脂水平超標，改吃1種食物後，一年多竟無痛減去20公斤（約44磅）。醫生指出，這種食物非常適合減肥人士，更有助降三高及減少心血管疾病。

靠1物成功減重

台灣家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》中分享，一名30多歲的女子體重超過80公斤（約176磅），血脂及體脂的水平都高，陳醫生建議她一定要減重，否則會誘發心血管疾病。

陳醫生為她規劃了2個減肥方案，包括做運動和改為高纖飲食，建議她以燕麥取代白飯作為主食。最後過了大概一年多的時間，該名女子成功減去20公斤（約44磅）。

陳醫生指，燕麥屬於超級食物，對三高或減脂都有幫助。而超級食物的概念是除了有澱粉之外，還含有很多營養素，燕麥中有礦物質鈣，鈣與鎂，有助於控制血壓，從而降低患上心血管疾病的風險。

燕麥可控三高減少心血管疾病

她續指，燕麥雖然是澱粉，但富含膳食纖維，膳食纖維適合減重者，可以增加飽足感，而且燕麥含有「β-葡聚醣」，有研究顯示，攝取3g的β-葡聚醣（75g生燕麥），有助控制總膽固醇，並降低「低密度蛋白膽固醇」（LDL）。

進食燕麥建議：





在日常飲食中加入燕麥；

20g的燕麥等於1份主食，以一個成年人每餐要吃2份主食來計算，即是要以40g燕麥來取代白飯，才能真正有效控制體重與三高；

選擇不經切割的燕麥，保留更多β-葡聚醣及其他營養。

轉載自晴報

