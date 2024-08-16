腦膜炎 | 內地爆多宗腦膜炎雙球菌死亡個案！發病24小時可奪命？醫生：外遊前宜接種疫苗

不少莘莘學子在暑假期間會參加各式各樣的遊學團，北上交流和赴英國遊學都是香港人的熱門選擇，家長為子女安排豐富行程之前，記得做足預防傳染病措施。上月，有內地中學就出現兩宗腦膜炎雙球菌腦膜炎個案。兩個月前，3位英國人因外遊而被感染腦膜炎雙球菌。建議家長出發前可考慮安排子女接種腦膜炎雙球菌疫苗，避免因感染而出現嚴重後遺症。

內地傳媒報道，青海省西寧市一所中學在今年六月，先後有兩名學生感染腦膜炎雙球菌後，由腦發炎發病至死亡只有僅僅數小時。為了防止惡菌在校內進行大規模爆發，校方即時停課並且進行全校嚴格消毒。

腦膜炎死亡率高 後遺症影響成長

研究顯示，大約10%人口的鼻腔內存有腦膜炎雙球菌，腦膜炎雙球菌主要經由咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫，或直接經由接觸患者呼吸道分泌物而傳播，當傳染至抵抗力較差的小朋友時就可能引起感染。感染腦膜炎雙球菌的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，也可能會有嘔吐及畏光，全身皮疹及全身抽搐等情況，由於腦膜炎的早期症狀與感冒相似，故此家長應多留意子女的身體狀況，避免將腦膜炎當成普通感冒而錯過治療。

感染腦膜炎雙球菌的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，由於腦膜炎的早期症狀與感冒相似，故此家長應多留意子女的身體狀況，避免將腦膜炎當成普通感冒而錯過治療。

內地兩宗個案之所以在短時間內死亡，主要是因為人體在出現腦膜炎雙球菌腦膜炎後，其病情惡化速度可以以小時計算，最快24小時內可以致命，死亡率高達10%，比起新冠肺炎和甲型流感有更高的死亡率。即使能夠痊癒，部份患者在康復後也可能出現終身後遺症，包括神經系統受損、聽覺及視力受損，以及出現慢性痛症等。更甚的是，感染可能會影響腦部，導致小朋友腦部發育問題，例如發育倒退及出現學習障礙等。假如發現小朋友出現上述病徵，家長應盡快帶他們求醫，醫生會根據病童的臨床表現作出腦膜炎的早期診斷，並安排靜脈注射抗生素治療，抗生素療程需要十至十四天。

要保護小朋友免受腦膜炎雙球菌感染，家長可安排子女接種腦膜炎雙球菌疫苗。現時，本港有不同類型的腦膜炎雙球疫苗可供接種，包括4價結合疫苗（ACYW型）及針對血清B型之腦膜炎雙球菌疫苗，家長應該如何選擇呢？

選擇針對性疫苗

如果小朋友需要到國內或海外遊學，可因應當地流行的血清型感染而選擇合適疫苗。以香港為例，本港於2018年至2023年10月20日期間就錄得31宗腦膜炎雙球菌感染個案，其中16宗為血清B型，佔當中一半，可見B型為本港主流血清型。至於內地，感染個案在短短幾年上升3倍，當中大約6成個案為血清B型。其他熱門的旅遊國家，例如英國，在2022年英國共有205宗侵入性腦膜炎雙球菌病感染個案，其中89%病人年紀少於25歲，87%為血清B型，而美國、法國及加拿大等亦以血清B型為主。所以應該首先考慮接種B型腦膜炎雙球菌疫苗。但是，如果家庭經濟情況較好，建議亦要接種腦膜炎雙球菌的4價結合疫苗。

至於應在何時接種腦膜炎雙球菌疫苗，至少在抵達目的地前不少於10天接種疫苗，最好在抵達目的地前14至28天接種疫苗，以讓身體有時間產生足夠多的抗體。接種疫苗雖然未必可以100%預防感染腦膜炎雙球菌，但可預防和明顯減少感染腦膜炎雙球菌後出現的重症、併發症及死亡之風險。

生活上，建議家長教導小朋友時刻保持雙手清潔，特別是在進餐前和在觸摸口、鼻或眼睛之後，以及在大、小便之後，需要洗手，在公眾場所亦要避免用手觸摸公共物件的表面以減低被傳染到腦膜炎雙球菌的風險，做一個健康快樂的小朋友。

兒科專科唐繼昇醫生

轉載自晴報