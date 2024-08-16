安老院｜寶「輩」Summer Camp為院舍長輩送上軟餐點心！鞏固小孩同理心培養安老愛心生力軍

暑假接近尾聲，筆者與幾個友人講起，原來很多小朋友也從來沒有接觸過安老院和安老服務；確實，想深一層，在長者院舍的環境見到小朋友的機會少之又少。筆者好奇問一問現時就讀小五的姪女，你覺得安老院是甚麼？她告訴我，她一向對老人院沒有甚麼印象，過去依稀記得只是去過老人院一次，之後也只是在報道上偶爾見到老人院的模樣。「我只是知道老人院有很多無法自己照顧自己的公公婆婆居住，而且非常重視衛生，是一個很大的地方，有一些是給院友們居住的房間，有一些是食堂等等。對我來說，老人院是一個特別的地方。」老人院對於年紀尚淺的姪女來說，是非常神秘的地方。

聽她一講，筆者不禁想，我們可否讓小朋友和小學生多一點機會接觸安老服務呢？於是，筆者與友人及其小孩一同報名參與名為「寶『輩』Summer Camp」的另類夏令營。為期一天的Summer Camp分上下午兩部分，上午部分是軟餐製作班，由家長與孩子先一同由「軟餐俠」團隊講解老齡化可能為長輩帶來在飲食上的挑戰—吞嚥困難，然後一同製作軟餐菜式和試食。到下午，小朋友化身成為茶樓侍應到安老院舍，端上一份份由廚師製作好的軟餐下午茶給不同身體狀況的長輩享用，再與長輩傾談及大合唱。筆者認為，整個體驗非常窩心及充滿意義。

軟餐初體驗 感受能夠吃東西的幸福感

軟餐製作班上，由小朋友在家長的陪同下，以攪拌機攪拌、 加熱、 倒模等步驟，廚師先作示範，然後由小朋友在再落手製作、親自體驗。 為了讓小朋友理解當經歷老齡化或其他疾病、身體功能衰退時，需要別人餵飯的感受，工作人員指導小朋友先要用湯匙對家長進行糊餐餵食，然後，互相對調身份，蒙着雙眼，讓家長餵食。這個活動，不但讓小朋友增進同理心，更讓他們明白很多長者在進食糊餐時並不享受，而且糊餐選擇也較為單一，很多時候，長者不能預知被放進口中的是甚麼食物，例如菜、肉和飯甚至混在一起，顏色賣相更變得不吸引。

筆者很驚嘆這樣的一個簡單的餵食示範，為家長及小朋友帶來這麼多的反思，不論是湯匙和食物的溫度、食物的形狀以至味道等，很多時候被餵食的長者也像蒙起眼睛般，感到被動和害怕，難怪很多長者都未能把每一餐的糊餐吃完。糊餐試食完畢，小朋友開始動手做軟餐，這一餐做的是軟餐燒賣和腸粉，小朋友把原本的真實食材加入軟餐酵素粉，經攪拌後加熱，再把攪拌後的液體倒進模具。在軟餐燒賣脱模具一刻所有人不禁驚喜的叫嚷，對於軟餐燒賣能夠像真實燒賣呈現眼前，是自己親手捏出來，小朋友們都很高興。當他們試食的時候更能嚐到軟餐燒賣食材的真實味道和軟滑度，能加強體會到人老體弱時餐膳的選擇減少，但同時更珍惜能夠咀嚼和吞嚥東西的幸福感。

到下午的時候，小朋友和家長穿起廚師服裝，化身成為小廚神和侍應，來到長者院舍舉行一場「寶『輩』大茶樓」。長輩坐在大廳的兩端，等待小廚神端上廚師所製作的點心軟餐便當，今次有軟餐蝦餃、燒賣，腸粉和湯圓，他們並一邊說「公公婆婆請慢用！」。另外，因為知道長輩會擔心需要付「茶錢」，小朋友亦告訴長輩「我請你飲茶！」長輩們笑逐顏開和小朋友互動，互相問大家「幾多歲」，又讚大家「好叻」等等。 小朋友也留意長輩吃完後，幫忙把餐盒移開， 並在家長幫助下為長輩「斟茶」，場面很溫馨感人。其中的參與小學生與活動後也分享道：「這次我通過活動發現原來軟餐不只是我以前見過的一些蔬菜和肉類的模具，更可以是像點心這樣子的，非常特別。看著公公婆婆的點心，其實樣子跟我們吃的也沒有甚麼大不同，所以我認為軟餐是一中既偉大又有趣的發明，可以讓公公婆婆們享受美味的食物。」

家長與小孩能透過參與寶「輩」Summer Camp一同製作軟餐，得到另類老齡化教育的體驗



活動中，小朋友更在軟餐燒賣脱模具一刻所有人不禁驚喜的叫嚷，對於軟餐燒賣能夠像真實燒賣呈現眼前，是自己親手捏出來，小朋友們都很高興。

寶「輩」Summer Camp的小朋友了解完軟餐文化後，更穿著茶樓廚師打扮走入不同的社福機構或院舍派發軟餐，與長輩可以近距離交流，互相「認識」彼此，從而培養孩子的同理心，促進長幼共融。

助吞嚥障礙長輩重拾進食自由 培養安老愛心生力軍

在Summer Camp當中，筆者發現一位年輕有活力的活動助理「馬騮哥哥」，他是負責統籌是次活動的兼職活動助理謝展洛，並在社工系就讀。他一共參與了近20次的「流動五感大茶樓」及「寶『輩』大茶樓」活動，其中一次活動發生了令他印象深刻的一幕。

謝展洛説：「我們於院舍的午餐時間運送軟餐到院舍給予公公婆婆們享用。當日的點心包括軟餐版的蝦餃、燒賣、叉燒腸和湯圓。活動進行順利，但在活動即將完結的時候，院舍的姑娘推了長者們原本要進食的糊餐出來。那些糊餐，與外貌精美的軟餐點心形成了強烈的對比。其實，一碗糊餐當中混合了幾種顏色，有綠有紅，長輩看着根本不能夠分辨出碗內有甚麼食物組成，亦令人難以提起食慾。而院舍姑娘餵長輩們進食糊餐的時候，有一位婆婆面有難色，亦有嘗試用手推開匙羹，拒絕進食。看着這個畫面，我非常心痛。踏入老年，身體機能下降，就要為求營養進食糊餐。亦失去了自己選擇進食甚麼食物的權利。在科技如此發達的年代，竟然要令我們的長輩們受到這個待遇。看到這個畫面的我，深深明白到這份工作的意義。即使這刻未能全面改變長輩們的進食待遇，我仍然會希望有朝一日能令每一位患有吞嚥障礙的長輩重拾進食的自由。我會在樂齡社企The Project Futurus中繼續朝着這個目標前行。」能夠於活動時具備一顆熱心，看到目前飲食選擇的不足並樂於提升，是次寶「輩」Summer Camp活動也是在培養未來社福界人才重要的體驗。

樂齡社企的兼職活動助理謝展洛在參與寶「輩」Summer Camp活動過程中有深刻的體會， 表示希望有朝一日能令每一位患有吞嚥障礙的長輩重拾進食的自由。

筆者為這個寶「輩」Summer Camp所帶來的影響有著更深的反思。小朋友透過這個獨特的體驗，不但能加強身體因為年老而退化所帶來的影響，更能學習與長輩溝通的技巧，實現跨代共融、有愛互動的畫面，讓長者們度過一個難忘和愉快的下午。寶「輩」Summer Camp是一個有意義、為長輩帶來直接影響的社會創新計劃！參加者既可以認識軟餐製作，又可以一齊到院舍探訪送餐， 以小朋友的笑聲響遍整個院舍，打破安老院沉悶的格局。

像真度高的精緻軟餐，不但賣相精美增加食慾，更是保留食物的原汁原味，令人食指大動，而寶「輩」Summer Camp更是一個有意義、為長輩帶來直接影響的社會創新計劃



關於流動五感大茶樓及寶「輩」大茶樓可聯絡樂齡社企The Project Futurus：www.theprojectfuturus.com

電話：2555 1099