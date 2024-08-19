60歲婦確診膀胱癌竟與經常染髮有關？醫生：染髮後應做一件事助排毒減患癌風險！2種顏色要避免！即睇消委會不含重金屬致敏成分染髮劑名單

愛美之心人皆有之，不少人都有染頭髮的習慣，甚至看見髮根長出黑色頭髮便要補染，然而長期染髮隨時有可能對身體造成嚴重損害。台灣一名婦人因喜愛染髮，數十年間一直頻繁補染，最終在60歲時確診膀胱癌。有醫生就表示，染髮後應做1件事幫助排毒，降低患癌的風險，並提醒有2種顏色要避染。

台灣泌尿科醫生歸家豪在節目《健康2.0》中分享病例，指自己曾經遇過一名60歲女子確診，由於對方在工廠工作，因此最初懷疑是長期接觸化學品所致，但女子就表示自己只是一般工作人員，工作上並不會接觸到化學相關產品，遂推斷其患癌原因與染髮有關。

原來女子因為愛美，自2、30歲起便經常染髮，近40年來從未間斷，估計因此導致患上癌症。對此歸家豪解釋，染髮劑多為水溶性，能被人體吸收到血液，經腎臟代謝後進入尿液中；而當含有化學物質的尿液長時間留在膀胱，便會致癌。他又指出，膀胱癌與其他癌症的不同之處在於後者可以透過血液驗出，而前者較難被發現，因此不少患者都是出現血尿症狀後才求醫，但此時恐怕為時已晚。

家醫科醫生王健宇就提醒，染頭髮時應避免接觸到頭皮，因為這些會影響癌症的相關染料，分成水溶性和油溶性，而與泌尿系統相關的是水溶性。另外，食物色素同樣是導致膀胱癌的可能因子，因為食物成分出現的幾號色素，其實均為水溶性，所以亦建議平時進食盡量以原型食物為主。他又提到，環境荷爾蒙是醫生公認最大的問題，難以避免，包括水質的環境荷爾蒙濃度都非常高，所以建議市民可多喝水、多排尿，把泌尿道相關癌症機率降低。

醫生：染頭避開這兩個顔色

此外，外科醫生江坤俊亦曾建議染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

長期反覆染髮恐致癌

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾在受訪時指出，由於大部分的染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，如下：

p-苯二胺（p-phenylenediamine）簡稱PPD；最高使用濃度為6%。

甲苯-2,5-二胺（toluene-2,5-diamine）簡稱PTD；最高使用濃度為10%

p-氨基苯酚（p-aminophenol）簡稱PAP；最大允許使用濃度為1%

m-氨基苯酚（m-aminophenol）簡稱MAP；最大允許使用濃度為2%

資料來源：《藥劑業及毒藥條例》

● 染髮前可在髮線、耳朵、額頭、頸項等位置塗抹凡士林（vaseline），減低染髮劑對皮膚造成刺激的機會。

● 皮膚敏感人士宜特別留意染髮產品是否含有PPD和PTD等，如有必要，可考慮選用濃度較低的型號（例如顏色較淺的型號）。

● 大部分產品不建議使用者染髮前先洗頭，最好在染髮前一天洗頭，頭皮上天然的油脂分泌可以起保護頭皮的作用，減低刺激頭皮機會。

● 逾時放置、自行加熱、用保鮮紙包裹頭髮，可能增加染髮劑中所產生的致癌物質的濃度，或對皮膚造成更大刺激。

資料來源：消委會

染髮劑過敏症狀

部分人士會對對苯二胺（PPD）產生過敏反應，常見的過敏症狀是痕癢、刺痛，乾燥和灼熱。另外，部分人更會出現紅斑和斑塊，嚴重者甚至會出現併發症包括接觸性蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、哮喘等。

同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

FUENTE organic attraction - Fuente Organic Wellness Color Care

US$450

1000毫升

50の惠 - 天然海藻染髮護髮膏（自然黑）

US$166

150克

Iplp ルプルプ - 天然昆布染髮護髮膏

US$179

200克

KUPA - Color Recharge Conditioner（Organic Therapy）

US$120

300毫升

Return回本 - 天然染髮護髮膏黑色

US$199

200克

Rerise 回麗絲 - 天然植萃黑色素護染膏

US$239

155克

Rishiri 飄然 - 利尻昆布白髮染色護髮膏自然黑色

US$199

200克

減少染髮傷害7大貼士

胡醫生提出，7大貼士可減少染髮帶來的傷害：

1. 建議一年染髮不要超過3次，且每次間隔3個月以上。

2. 每次染髮主要以補染方式，不要整個頭都染，以減少染劑用量。

3. 染髮前先做過敏測試，把少量染劑塗在耳後或手腕內側，30分鐘後，看皮膚有沒有出現紅疹、癢或水泡。2天後，再觀察一次。若有過敏反應，就不要使用該產品染髮。

4. 染髮時應按照染髮產品說明規定，例如染劑停留多久，不要超過規定的時間。

5. 如發現頭皮有任何破損如頭瘡，都不建議進行染髮程序。在染髮期間，若頭皮不適，例如刺痛感持續出現，甚至出現紅腫，就要立即停止染髮。使用染髮劑前，最好在髮際線、耳朵、額頭和頸部塗上凡士林，減低染髮劑刺激皮膚機會，亦要避免染髮劑直接刺激頭皮。

6. 染髮後要多清洗幾次，建議使用專業染後護理洗髮乳霜，能有效淨化化學殘餘物，不要讓染髮劑殘留在頭髮上。洗頭時亦要小心不要抓損頭皮，避免染髮或洗髮物質從傷口滲入。

7. 如在使用染髮劑時感到痕癢，甚至有灼熱感覺，就應該立即用清水清洗。清洗後，如皮膚過敏的症狀持續，更應盡快求醫。

資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福

轉載自晴報