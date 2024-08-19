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脂肪肝 ｜ 15歲肥仔愛零食台飲患中度脂肪肝！恐演化成肝硬化！醫生推2大超級食物可消除脂肪肝、肝癌威脅！
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脂肪肝 ｜ 15歲肥仔愛零食台飲患中度脂肪肝！恐演化成肝硬化！醫生推2大超級食物可消除脂肪肝、肝癌威脅！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　患有脂肪肝問題恐會大大增加罹癌風險！有台灣醫生分享案例，有名15歲少年患有中度脂肪肝問題，並有演化成肝硬化風險；醫生警告他，如果沒有處理好脂肪肝問題，恐怕30年後就已經有肝硬化問題，提升罹癌風險。醫生指出，過往有研究發現，脂肪肝患者患上肝癌的機率達56倍，故建議大家多吃2種食物，有助護肝以預防脂肪肝及肝癌威脅。

 

15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《健康晚點名》指出，脂肪肝會逐漸演變成肝硬化，大約每7年為1個纖維化階段，「輕度纖維化、中度纖維化、嚴重纖維化、肝硬化」，換言之以每7年增加1個階段計算，其實只要28年就會有肝硬化問題，提升罹患肝癌之風險。

 

　　醫生分享案例，有名15歲少年在一次身體檢查中，抽血檢查數據顯示其肝指數達120多、GBT指數達200多（正常值為50以下），意味著其肝臟有明顯發炎跡象；及後其家長帶這名少年去求醫，接受詳細檢查後發現其體重過重，並確定有中度脂肪肝問題。醫生進行問診時，其家長透露兒子非常愛吃零食、愛飲台式飲品。醫生聽聞後，告知少年務必要戒掉零食和高糖飲品，並積極減重，同時警告他如果沒有處理好脂肪肝問題，恐怕約30年後就會有肝硬化：

 

　　他才15歲，30年後才45歲，正值他人生最豐富的年華。

 

罹癌風險大增至56倍

 

　　錢政弘在節目中引述一項瑞士研究，指研究發現有脂肪肝後，患者罹患肝癌的風險會增加16倍；如果期間演變成肝纖維化，罹癌風險更會大增至56倍。

 

　　他續指，除了肝癌，脂肪肝患者在罹患胃癌、胰臟癌、大腸癌等消化系統相關癌症的風險也會大大增加；此外，當肝臟長期處於發炎狀態，解毒機能逐漸受損就會影響排毒功能，讓塑化劑、化學毒素等毒物滯留於體內，代謝功能隨即變差，大大影響腎功能，並導致罹患子宮癌及乳癌之風險上升。

 

　　不過脂肪肝是能夠逆轉及預防的，醫生分享5大重點有助逆轉脂肪肝：

 

積極減肥，減輕體重

少吃多動，每餐7成飽

規律運動，多做中等強度運動

規律及充足睡眠

遠離地雷食物

 

　　此外，醫生同時分享2種「超級食物」，有助保護肝臟，消除脂肪肝及肝癌威脅：

 

　　番茄：富含茄紅素，具降血壓及穩定膽固醇水平之作用，有效改善脂肪肝及慢性脂肪性肝炎；過往有實驗發現，老鼠在食用高膽固醇、高油食物後再食用番茄，其產生脂肪肝的機率有明顯下降跡象。醫生建議優先選擇體積較大的品種，例如牛茄，避免選擇太小或太甜的番茄。

 

　　 薑黃：醫生指其抗炎效果非常好，過往有研究顯示攝取薑黃能有效降低肝酵素（ALT），故建議大家可以在日常飲食中適量加入薑黃，或可透過補充品每日補充1000毫克。

 

4類飲食易有脂肪肝

 

　　本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

 

1.

● 高糖汽水及紙包飲品，

例如：高糖果汁

 

2.

● 甜品，例如：蛋糕

 

3.

● 精煉的碳水化合物，如白粥、白飯

 

4.

● 高油脂的煎炸食物，如：煎炸糕點、月餅

 

資料來源： 腸胃及肝臟科專科醫生吳昊

 

8種營養素逆轉脂肪肝

 

　　台灣營養師余朱青曾分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

 

1. 抗氧化蔬果（維他命A）

● 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜

 

2. 抗氧化蔬果（維他命B）

● 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔

 

3. 抗氧化蔬果（維他命C）

● 番石榴、奇異果

 

4. 抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）

● 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果

 

5. 優質蛋白質

● 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉

 

6. 藻褐素

● 褐藻類的海帶及昆布

● 含有豐富水溶性膳食纖維，當中的藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。

 

7. 具解毒功能植物營養素

● 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜、

 

8. 抗炎抗氧化食材

● 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇

● 茄子、葡萄（花青素）

● 番茄、南瓜（茄紅素）

 

資料來源： 營養師余朱青

 

　　選用的食材要以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物及避免攝取過多的鹽及食品添加劑 ，以免加重肝臟的負擔。

 

　　除了吃對肝臟有益的食物 ，保肝也應避免吃以下食物：

 

● 高脂、高糖、高鹽食物；

● 酒精；

● 來歷不明的草藥補品。

 

脂肪肝6大高危人士

 

1. 肥胖人士：風險高20倍

2. 酗酒人士：風險高18倍

3. 二型糖尿病患者：風險高3.5倍

4. 三酸甘油脂水平過高者：風險高3倍

5. 低密度脂蛋白膽固醇水平過高者：風險高84%

6. 空腹血糖水平過高者：風險高50%

 

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生區漢達

 

4類食物易增肝癌風險+16大食物消除內臟脂肪

 

第3號癌症殺手 脂肪肝年輕化 患者最細20歲

 

1. 酒精

 

2. 高糖飲品

● 果汁

● 珍珠奶茶

● 汽水

 

3. 煎炸食物

● 薯條

● 炸雞

● 薯片

 

4. 高糖穀物

● 穀類早餐

● 白飯

● 白麵包

 

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生吳聖莎，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧

 

消除內臟脂肪16大食物

 

維他命D

● 蛋

● 冬菇

● 深海魚

 

好油

● 魚類

● 牛油果油

● 亞麻籽油

 

● 堅果

● 菠菜

● 吞拿魚

● 糙米

 

辣椒素

● 三色椒

● 胡椒

● 青椒

● 薑黃

 

蛋白質

● 肉類

● 豆類

 

資料來源：初診所減重專科與家醫科醫生李唐越

 

轉載自晴報

 

Tags:#脂肪肝#肝硬化#肝癌#胃癌#胰臟癌#大腸癌#肥胖#零食#台式飲品#腫瘤科#營養#薑黃#番茄#腸胃肝臟科#減肥
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