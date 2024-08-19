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豆漿4大益處盤點！有效降膽固醇、穩定血糖！營養師：加1類食物鈣質即時大提升！
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豆漿4大益處盤點！有效降膽固醇、穩定血糖！營養師：加1類食物鈣質即時大提升！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人喜歡早餐飲豆漿。台灣有營養師指出豆製品低脂高纖，能夠降低膽固醇預防心血管疾病，尤其是豆漿對身體有不同好處，若加入１物一同飲用，更能夠增添鈣質！

 

植物性蛋白質降膽固醇

 

　　台灣營養師林俐岑在其Facebook專頁曾發文分享關於豆製品的營養，她指三高患者特別要留意營養攝取均衡，尤其是高血脂患者可以選擇將蛋白質食物，盡量一半是來自於植物性蛋白質，如黃豆或其他豆製品；而肉類可以白肉為主，如雞肉。

 

4大健康效益

 

　　豆製品對於人體有益，林俐岑指出，常見豆製品包括：豆漿、豆腐、豆干、豆皮、毛豆等，而近年興起以植物奶代替牛奶，當中以豆漿最為常見。她指出，飲用豆漿能夠為身體帶來４大好處，適合三高人士之餘，對於有意增肌減脂的人士，亦是一個不錯選擇：

 

1.降膽固醇

  • 好脂肪、富含膳食纖維

幫助代謝膽固醇

吸附飲食中的油脂

降低罹患心血管疾病的機會

 

2.穩定升糖+增加飽足感

  • 低卡高纖

餐前一杯可減少當餐食量

避免減肥時肌肉流失

做好體重管理

減醣飲食良好飲品

 

3.增肌

  • 適合重訓或肌耐力運動後喝一杯含糖豆漿

塙助肌肉修復

促使肌肉合成

 

4.減脂

  • 富含好脂肪+膳食纖維，具飽足感
  • 餐間肚子餓、嘴饞、想吃宵夜的時候，是很好的健康飲品

資料來源：台灣營養師 林俐岑

 

　　林俐岑補充，豆漿本身的含鈣量很低，同等分量的豆漿鈣質只有牛奶的十分之一。故此，對於一些有乳糖不耐症而轉喝豆漿的人士來說，喝豆漿攝取的鈣質不能夠完全取代牛奶的，所以飲用時加入黑芝麻粉能夠提高鈣含量，同時日常飲食當中亦可以多攝取其他高鈣的食物補充鈣質。

 

19種高鈣食物

 

　　台灣營養師余朱青曾分享指，成人或長輩如果鈣質攝取不足，身體就會從骨頭中抽出鈣質來維持一般的日常功能，就容易發生骨質疏鬆問題。故此，推薦以下19種高鈣食物，當中不乏非動物性鈣質來源食物，也可給素食或乳糖不耐症人士有更多選擇：

 

含100至200毫克鈣

1.海帶

2.紅莧菜

3.番薯葉

4.芥蘭

5.牛奶

6.花蛤

7.傳統豆腐

 

含210至500毫克鈣

8.杏仁

9.無花果

10.旗魚鬆

11.紫菜

12.黑豆

13.蠔

 

含500毫克以上鈣

14.黑芝麻

15.小方豆乾

16.小魚乾

17.乳酪

18.髮菜

19.全脂奶粉

資料來源：台灣營養師余朱青


轉載自晴報

Tags:#豆漿#補鈣#鈣質#豆製品#膽固醇#血糖#高鈣#豆腐#豆乾#豆皮#毛豆
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