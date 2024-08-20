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大腸癌 | 30歲男長期便秘兼腹脹確診晚期大腸癌！醫生教5招預防腸瘜肉及腸癌！4類食物少吃為妙
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大腸癌 | 30歲男長期便秘兼腹脹確診晚期大腸癌！醫生教5招預防腸瘜肉及腸癌！4類食物少吃為妙

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大腸癌與飲食習慣息息相關。台灣一名30多歲男子，因不健康的生活習慣，導致罹患大腸癌4期。台灣有醫生提醒，4類人士是大腸瘜肉高危族群，並分享5招有效預防大腸瘜肉和大腸癌。

 

不理1變化竟患大腸癌4期

 

　　台灣腸胃科醫生彭彥領在YouTube頻道「醫NOTE」影片中表示，一般認為50歲以上中老年人為大腸瘜肉的好發族群，但隨著現代人飲食西化、生活習慣不佳，以及缺乏運動，導致大腸瘜肉與大腸癌的發生率增高，且有逐漸年輕化的趨勢。

 

　　彭彥領醫生分享案例，指曾有一名30多歲的男子，長期便秘卻不以為意，再加上他有吸煙飲酒的習慣，某次因腹脹前往就診，透過電腦斷層掃描發現肚子裡竟滿是大量腹水，因此醫生懷疑有腹膜轉移的病灶，最後照大腸鏡發現乙狀結腸有4厘米大的腫瘤，確診第4期大腸癌。

 

　　彭醫生表示，如果該名男子一開始在排便習慣改變時即進行大腸鏡篩檢，也許不會演變到後期大腸癌發生。他建議民眾可根據自身飲食型態，加上若有吸煙、飲酒等風險因子，應提早接受大腸鏡篩檢。

 

　　4類人士高危

 

　　他又提到，好發大腸瘜肉的高危族群有以下4類：

 

　　1.家族病史：一等親屬患有大腸息肉或大腸癌者，建議提早做大腸鏡篩檢。

 

　　2.生活、飲食形態：喜愛高油脂、低纖、紅肉、加工肉品等飲食形態，與大腸瘜肉、大腸癌發生有高度關聯。

 

　　3.抽菸、喝酒

 

　　4.超過50歲以上

 

　　談到大腸瘜肉，彭彥領進一步解釋，大腸瘜肉分為腺瘤性瘜肉、發炎性瘜肉和增生性瘜肉。其中，腺瘤性瘜肉與大腸癌高度相關，被視為癌前病變，因此大腸鏡檢查時會重點切除這類瘜肉。而發炎性與增生性瘜肉則與大腸癌關聯性較低，只需定期追蹤即可。

 

　　5招預防大腸瘜肉大腸癌

 

　　彭醫生提醒，以下5招可以有效預防大腸瘜肉和大腸癌發生：

 

　　大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

 

　　據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

 

　　消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

轉載自晴報

 

Tags:#大腸癌#癌症#大腸癌症狀#腫瘤科#腸胃肝臟科#腸瘜肉#便秘#腸脹#預防大腸癌#識食
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