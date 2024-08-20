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李佳芯素顏嘴唇泛紫！粉絲擔心健康出問題！中醫拆解3種唇色反映健康：出現一種顏色或心臟有事
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李佳芯素顏嘴唇泛紫！粉絲擔心健康出問題！中醫拆解3種唇色反映健康：出現一種顏色或心臟有事

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【李佳芯／Ali／心臟健康／嘴唇發紫／中醫】女藝人李佳芯（Ali）近日在社交平台上發佈近照，眼利的粉絲驚見Ali唇色變紫，擔心偶像健康。有中醫師就曾指出，從唇色可看出3種健康狀況，唇色變紫，恐是心臟健康有問題。

 

　　女藝人李佳芯近日在其社交平台分享素顏自拍照。身穿紅色衛衣、素顏及戴眼鏡的Ali有感而發，寫下「下雨天想起，那個被雨淋濕後太陽曬乾的時刻」。素顏的她可見皮膚狀況很好，精神亦不錯，惟見嘴唇稍微有點發紫，有網民發現擔心偶像健康。

 

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

嘴唇睇健康｜李佳芯罕發素顏相「嘴唇離奇發紫」 中醫拆解3種唇色看健康

 

3種唇色看健康

 

　　台灣中醫師吳宏乾曾在當地健康節目《健康2.0》，能從唇色看健康。當發現嘴唇泛白，可能是貧血、血瘀，嚴重的血虛就連臉色、耳朵和指甲也會變白或呈淡黃色，這種人容易失眠和手腳冰冷；若唇色為青紫色，代表心血瘀，可以從大拇指下方的「大魚劑」顏色觀察，呈現粉紅色、鮮紅色代表心臟健康；反之呈現青紫色代表心、胃出狀況。至於嘴唇青黑者，代表陽虛、體虛寒，手腳冰冷症狀更嚴重。他強調，若嘴唇發青紫色，耳朵上又有「冠心溝」，再加上魚際轉為青紫色，強烈建議盡速就醫檢查。

 

嘴唇泛白：血虚、貧血

嘴唇青紫：心血瘀

嘴唇青黑：身寒、陽虛

 

資料來源：台灣中醫師吳宏乾

 

心臟衰竭5大症狀

 

　　台灣博仁醫院急重症副院長暨心血管中心主任、心臟內科主治醫生康志森解釋，心臟就像一個泵，當不夠力無法將血液打出去，因滲透壓關係，使得血液裏的水分跑到組織液，回不到心臟。一般而言，心臟衰竭患者會出現「喘、腫及累」3大警號，並造成以下5大症狀：

 

5大高危症狀

 

1. 腿部浮腫、輕壓皮膚彈不回來

2. 體重飆升

3. 嘴唇發紫

4. 氣喘難以躺平，只能坐著睡覺

5. 疲累

 

資源來源：台灣心臟內科主治醫生康志森

 

轉載自晴報

 

Tags:#唇色#中醫#李佳芯#心臟科#嘴唇蒼白#嘴唇青紫#嘴唇青黑#血虛#心血瘀#陽虛
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