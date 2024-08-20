歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
虛擬貨幣
Highlight:
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
腸癌症狀｜27歲女每日放屁數十次伴隨腹瀉腹痛，求診揭患末期腸癌！醫生：排便3日少過呢個次數要留意
大腸癌
醫生解說
健康Tips

腸癌症狀｜27歲女每日放屁數十次伴隨腹瀉腹痛，求診揭患末期腸癌！醫生：排便3日少過呢個次數要留意

健康解「迷」
健康解「迷」

　　千萬不要小看不良生活習慣帶來的傷害。一名27歲女子平日捱夜、吃外賣、並有食宵夜等習慣，最終確診直腸癌。腸癌在確診前通常沒有先兆，因此不少患者一旦確診時，病情已發展至中晚期。有腸胃科醫生指出5大不良日常習慣容易致癌，然而這些致癌習慣，同時也是很多都市人的通病。

 

常放屁+腹瀉揭罹癌

 

　　化名「老師在青陽」的成都腸胃科專科醫院醫生在社交平台「小紅書」分享病例，指一名27歲女子經常放屁，每天放屁次數多達數十次，伴隨腹瀉和腹痛，遂到門診求醫。女事主在醫院做腸鏡檢查和電腦斷層掃描（CT）後，確診直腸癌第三期。

 

　　醫生解釋，病人沒有家族病史，所以罹患腸癌很大可能與她的生活及飲食習慣有關。經了解後，女子平日吃重口味，喜歡辛辣食物，如火鍋、燒烤、螺獅粉等。加上身為打工仔，平日下班沒有時間煮食，故此長達3、4年都經常吃外賣。平日經常捱夜、吃宵夜，一周大概有2至3次，慢慢埋下罹癌禍根。

 

排便習慣改變要小心

 

　　醫生亦提醒，經常放屁只是其中一個腸癌的症狀，但常放屁不一定患腸癌，關鍵在於排便習慣改變。若排便3天少於1次或每天多過3次，就要小心。此外，出現腹痛有便意卻無法排便或排不乾淨、便血、虛弱、疲勞或突然消瘦等症狀，就最好做檢查。否則，僅是放屁次數增多而身體沒有其他不適，一般不用過分焦慮。

 

5大致癌習慣

 

1.少吃雜糧或新鮮水果

2.愛吃高脂、高糖、油炸等高熱量食物

3.經常夜瞓捱夜

4.吸食嗜酒、少喝水

  • 如飲料當湲喝

5.久坐不動

  • 不利於腸道蠕動，導致腸道有害物質堆積在腸道內，不能及時排出


資料來源：成都腸胃科專科醫院醫生

 

　　相關文章：癌症殺手｜30歲男便秘懶理腹脹求醫確診大腸癌4期 醫生警告：4類食物要少吃【附5招預防】

 

直腸癌4大徵狀

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

1.輕微腹痛、腹脹現象

2.排便習慣明顯改變、血便
(包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便秘的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少）

3.體重急速減輕

4.貧血乏力

 

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

 

直腸癌10大警訊+6大高危群組

 

　　根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

 

1.排便習慣改變

突炙發生慢性腹瀉、便秘;這常是腸道的腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

 

2.糞便形狀改變

當糞便遂漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

 

3.排泄黏液

腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

 

4.便血或糞便帶血

 

5.裹急後重

是指常有便意，感覺肛門裹總有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

 

6.腹痛

 

7.貧血

臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常須靠隠血測試檢查。

 

8.食欲不振體重減輕

 

9.腹部腫瘤

少數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現；有些則因腸阻塞大便堆積於腸內，可摸到腹部有腫瘤狀病灶。

 

10.轉移至其他器官

少數病人發現腫瘤時已屬末期,透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛。

資料來源：台灣癌症基金會

 

　　台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組

 

  • 有大腸瘜肉者
  • 大腸癌家族史者
  • 癌症家族史者
  • 慢性腸發炎者
  • 肥胖者
  • 長期攝取高油脂、高熱量飲食者

 

轉載自晴報
 

Tags:#直腸癌#大腸癌#癌症#放屁#大腸癌症狀#腫瘤#排便#便秘#腸癌症狀#便血#腹痛#腹脹#腫瘤科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生