腸癌症狀｜27歲女每日放屁數十次伴隨腹瀉腹痛，求診揭患末期腸癌！醫生：排便3日少過呢個次數要留意

千萬不要小看不良生活習慣帶來的傷害。一名27歲女子平日捱夜、吃外賣、並有食宵夜等習慣，最終確診直腸癌。腸癌在確診前通常沒有先兆，因此不少患者一旦確診時，病情已發展至中晚期。有腸胃科醫生指出5大不良日常習慣容易致癌，然而這些致癌習慣，同時也是很多都市人的通病。

常放屁+腹瀉揭罹癌

化名「老師在青陽」的成都腸胃科專科醫院醫生在社交平台「小紅書」分享病例，指一名27歲女子經常放屁，每天放屁次數多達數十次，伴隨腹瀉和腹痛，遂到門診求醫。女事主在醫院做腸鏡檢查和電腦斷層掃描（CT）後，確診直腸癌第三期。

醫生解釋，病人沒有家族病史，所以罹患腸癌很大可能與她的生活及飲食習慣有關。經了解後，女子平日吃重口味，喜歡辛辣食物，如火鍋、燒烤、螺獅粉等。加上身為打工仔，平日下班沒有時間煮食，故此長達3、4年都經常吃外賣。平日經常捱夜、吃宵夜，一周大概有2至3次，慢慢埋下罹癌禍根。

排便習慣改變要小心

醫生亦提醒，經常放屁只是其中一個腸癌的症狀，但常放屁不一定患腸癌，關鍵在於排便習慣改變。若排便3天少於1次或每天多過3次，就要小心。此外，出現腹痛有便意卻無法排便或排不乾淨、便血、虛弱、疲勞或突然消瘦等症狀，就最好做檢查。否則，僅是放屁次數增多而身體沒有其他不適，一般不用過分焦慮。

5大致癌習慣

1.少吃雜糧或新鮮水果



2.愛吃高脂、高糖、油炸等高熱量食物



3.經常夜瞓捱夜



4.吸食嗜酒、少喝水

如飲料當湲喝

5.久坐不動

不利於腸道蠕動，導致腸道有害物質堆積在腸道內，不能及時排出



資料來源：成都腸胃科專科醫院醫生

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直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：



1.輕微腹痛、腹脹現象



2.排便習慣明顯改變、血便

(包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便秘的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少）



3.體重急速減輕



4.貧血乏力

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

1.排便習慣改變

突炙發生慢性腹瀉、便秘;這常是腸道的腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

2.糞便形狀改變

當糞便遂漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

3.排泄黏液

腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

4.便血或糞便帶血

5.裹急後重

是指常有便意，感覺肛門裹總有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

6.腹痛

7.貧血

臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常須靠隠血測試檢查。

8.食欲不振體重減輕

9.腹部腫瘤

少數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現；有些則因腸阻塞大便堆積於腸內，可摸到腹部有腫瘤狀病灶。

10.轉移至其他器官

少數病人發現腫瘤時已屬末期,透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛。





資料來源：台灣癌症基金會

台灣癌症基金會同時列出直腸癌6大高危群組：

有大腸瘜肉者

大腸癌家族史者

癌症家族史者

慢性腸發炎者

肥胖者

長期攝取高油脂、高熱量飲食者

轉載自晴報

