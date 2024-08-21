「助人自助」- 義工活動的力量

最近荷蘭宿舍有機會參與鑽石山浸信會合作舉辦一次義工活動，邀請了宿生前往大角咀探訪無家者。該教會教友堅持這項有意義的活動長達4年之久，風雨不改地每月進行探訪。而我們則是首次參與，宿生們和教友義工一行10人，按計劃帶同物資前往大角咀區內的行人隧道進行探訪，過程中宿生們積極投入，活動過後亦引人省思。

在探訪前，李宿生表現得既緊張又焦慮，他比喻自己的心情猶如過山車般忐忑跌宕。由於是第一次探訪無家者，他既擔心著自己的社交能力不足以應付，又擔心衛生情況，怕惹上蟲蝨。縱然有著諸多焦慮，但他還是鼓起勇氣參與活動，在過程中主動與無家者熱情交談，臨別時遞上物資，他在活動中意識到自己有意願、有能力完成這份別具深意的任務，我作為帶隊導師，看到他的轉變及努力，亦深深受到激勵。

另一名陳宿生則表示小時候曾居於大角咀，當時亦曾嘗試與無家者接觸，感受到他們的無奈與善良，因此得知有這次活動，他很樂意參與，並希望透過自己的探訪，向無家者表達關懷。

我們都十分享受這樣一起探索社區，發掘和接觸更多平日未有機會接觸的鄰居。在活動中，宿生們的投入和熱心令人振奮，他們除了是社會服務的受眾，同時亦是給予服務的一方，這種身份上的改變能夠逐漸提升他們的自信，對他們的成長至關重要。

義工活動除了能夠深化他們待人處事的技巧，擴闊眼界外，更可通過幫助他人，提升能力感，逐步累積成功經驗，肯定自己的成長和進步，更有能耐面對未來種種難關。

在此引用《聖經》箴言 4：23 作寄語，「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。 」盼望宿生們可以繼續保守自己的一顆赤子之心，在社會中找到自己的位置，發光發亮。