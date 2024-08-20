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湯水的力量！回港即去街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯
食得有營
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湯水的力量！回港即去街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　佛手瓜，不陌生的瓜果名字。由於它外形，像佛祖雙手合攏起來的樣子，既稱佛手瓜，也叫做合掌瓜。常出現在港式茶餐廳的例湯欄，和老媽的家常湯水之中。離家多年，很少看到它在廣東地區之外的菜㰙出現，反而它成瓜前生出來的嫩芽，龍鬚菜，就常出現在各大熱炒的菜單上。

 

　　離家的日子，沒怎麼會想到要煮湯來喝，不是說外頭的湯水選擇不多，四神湯、牛肉湯、蛤蜊湯、剝皮辣椒排骨湯，和鳳梨苦瓜雞湯等，各有特色。可是呢，不知道跟氣候潮濕多雨有沒有關係，還是被菜市場新鮮食材所吸引，回來香港的一陣子，倒很想喝一碗煲湯。

 

　　廣東湯水，通常因應季節而調整：夏天的時候，以袪濕、清熱、排毒和降火為主，赤小豆蓮子湯、和老黃瓜紅蘿蔔玉米湯等；秋冬時分，注重潤肺、止咳、生津止渴，和滋潤降燥，如淮山栗子湯和西洋菜羅漢果湯等。難得回來的日子，從菜市場買回來很久不見的佛手瓜，配甘筍和栗子，和各式袪濕清熱的藥材，煮成一鍋消暑解渴，夏末秋初之素湯水。

 

合掌瓜甘筍栗子湯（4人份）

 

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

 

預備時間：15分鐘

 

煮食時間：1小時 

 

材料：

 

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

 

合掌瓜（佛手瓜） 2個／甘筍 1個／栗子 10-12顆／乾果皮 1塊／乾蓮子 2湯匙／乾百合 2湯匙／眉豆 3湯匙／茨實 3湯匙／生薏米 3湯匙／南北杏 1湯匙

 

調味：

 

鹽 1茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／水果刀／蔬果刨刀／大沙律（拉）碗／湯碗／湯匙／茶匙／煮鍋／木舀

 

步驟：

 

　　1. 刨走甘筍的皮，清洗乾淨，切去頭尾，再切成塊（如圖）。

 

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

 

　　2. 清洗合掌瓜（佛手瓜）後，切走頭尾，稍為刨走它的皮（如圖），然後切成塊（如圖）。

 

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

 

　　3. 將栗子、乾果皮、乾蓮子、乾百合、眉豆、茨實、生薏米和南北杏於大沙律（拉）碗，用熱水泡浸（如圖）。

 

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

 

　　4. 用水果刀將栗子的殼和皮剝走（如圖）。

 

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

 

　　5. 沖洗步驟3和4 。

 

　　6. 放4湯碗的清水和果皮於煮鍋之中，以中火煮沸。

 

　　7. 放進所有食材（如圖）於鍋中，用大火煮沸。後改以中火小煮1小時（大約煮30分鐘後，查看一下鍋中水份，如果水份蒸發的多，請加放一點水份）。

 

湯水的力量！難得返香港，到街巿買材料煲一鍋消暑解渴素湯：合掌瓜甘筍栗子湯

 

　　8. 喝前，放入鹽巴，攪拌均勻便可。

 

筆記： 

 

1. 合掌瓜（佛手瓜）有豐富可提升免疫力的維生素C。

2. 甘筍含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 栗子的膳食纖維、礦物質、和維生素A、C、E都高，能提升人體的免疫力。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#識食#素食#素食譜#食譜#合掌瓜甘筍栗子湯#湯水#食療#合掌瓜#甘筍#栗子
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