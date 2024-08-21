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類風濕關節炎患者患心血管病風險倍增！醫生：及早醫可預防嚴重併發症！抑製劑+運動有效控制病情
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類風濕關節炎患者患心血管病風險倍增！醫生：及早醫可預防嚴重併發症！抑製劑+運動有效控制病情

健康解「迷」
健康解「迷」

　　類風濕關節炎不僅影響患者的關節健康，更會顯著增加心血管疾病的風險。有專科醫生指出，及早診斷和積極治療至關重要，不但可有效緩解關節症狀，更能預防嚴重併發症的發生，如心血管疾病等。醫生可根據病情的嚴重程度，使用評分系統選擇合適治療方案，包括傳統藥物、類固醇、非類固醇藥物及生物製劑等，為患者提供最個人化的治療選擇，達到Treat to Target的治療目標。

 

　　風濕病科專科陳珮珊醫生表示，類風濕關節炎的常見症狀包括手指腫痛、晨僵和對稱性關節腫痛（通常影響手腕、手肘、膝蓋等），但患者也可能出現其他較易被忽視的症狀，如顳頜關節疼痛和腳踝腫痛。一般來說，從症狀出現到確診的兩年內是治療的黃金時期，患者應按指示用藥，有助達到病情緩解，維持穩定狀態。如果突然停藥，病情可能在短時間內仍保持穩定，但最終還是增加復發風險。

 

慢性炎症會形成動脈粥樣硬化斑塊

 

　　「類風濕關節炎的影響遠不止於關節，在醫學上是系統性疾病，若患者未能及早正視並積極控制炎症， 有可能引發一系列嚴重的併發症，同時會顯著增加心血管疾病的風險。研究表明， 類風濕關節炎會增加出現動脈硬化、心肌梗塞等心血管疾病風險兩倍，其風險程度相當於糖尿病。」

 

　　陳珮珊醫生解釋，類風濕關節炎引起的慢性炎症反應會加速動脈粥樣硬化斑塊的形成，直接損傷血管內皮，促進斑塊的形成和破裂，導致血管堵塞和缺血性事件，破壞器官組織。因此，對於類風濕關節炎患者來說，積極控制病情不僅有助改善關節症狀，更是預防心血管併發症的關鍵。

 

客觀評估病情 有助訂定更個人化治療

 

　　目前，治療類風濕關節炎採用Treat to Target的概念，即根據病情評估結果來調整治療方案。醫生會使用DAS評分系統來評估病情嚴重程度，包括關節疼痛和腫脹的數量、炎症標誌物的檢測結果以及患者自我評估的疼痛程度，以客觀反映治療效果和病情緩解程度，不同評分對應不同治療策略。

 

　　「治療決策取決於多方面因素，如病者已知疾病、發炎嚴重程度、抗體水平、器官受累情況和併發症等。傳統藥物雖可控制炎症，減慢關節受損，但藥效有限，大部分病人可能需合併使用多種藥物。如病情影響肺部或其人也主要器宮，可能需要更多類固醇來迅速控制炎症；對於關節嚴重受損但不適合長期使用類固醇的患者，醫生會考慮非類固醇藥物，並在早期討論生物製劑治療。」

 

生物製劑起效快 及早達致病情緩解

 

　　陳醫生指出，選擇生物製劑需要綜合考慮患者的具體情況，如年齡、併發症（高血壓、糖尿病、心臟病、肺纖維化等）。生物製劑包括皮下注射和口服藥物，主要針對致病的發炎因子或免疫細胞。以新型口服JAK抑制劑為例，它通過抑制細胞內JAK信號通路減少促炎細胞因子的產生，起效較快，通常在4-8星期內可見療效，口服藥物更方便，適合年輕、不願頻繁注射且暫無生育計劃的患者。

 

　　50多歲的Anita，早年確診類風濕關節炎，因為不耐受傳統治療藥物甲氨蝶呤的副作用，而使用生物製劑 ─「抗腫瘤壞死因子抑制劑」控制病情。不過，Anita最近從海外搬回香港居住，返港後因為環境的轉變令類風濕關節炎的病情較為反覆，身上約7-8個關節都出現腫痛，經討論後Anita選擇嘗試口服JAK抑制劑作為治療方案，每日只須服藥一次，較為方便。醫生更建議Anita 透過適當運動去改善身體炎症，加快控制病情至維持緩解狀態。醫生提醒 Anita，不要隨便停藥，以免發炎情況惡化。

 

　　陳珮珊醫生強調，早期診斷和積極治療至關重要，不僅有助緩解關節症狀，更能預防心血管及其他器官嚴重併發症的發生。而不同患者對不同治療方案的成效及副作用均有所不同，即使生物製劑的安全性不俗，但仍需關注一些潛在副作用，如過敏反應、感染風險（結核、乙型肝炎、丙型肝炎、帶狀皰疹）、誘發自身抗體(紅斑狼瘡)等，醫生會因應患者身體情況，相討使用前預防性治療如合適的疫苗，以達至個人化的治療方案，如有問題，應及早向醫生查詢。

 

類風濕關節炎心血管病風險倍增 及早治療 達致緩解 預防嚴重併發症

風濕病科專科陳珮珊醫生

 

轉載自晴報

 

Tags:#類風濕關節炎#心血管病#併發症#關節炎#痛症#心臟科#生物製劑#運動#抑制劑
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