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皮膚癌症狀｜ 28歲網紅腳趾長黑痣確診患黑色素瘤7個月離世！醫生教ABCDE法則自我檢查皮膚癌：發現5種痣要留意
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皮膚癌症狀｜ 28歲網紅腳趾長黑痣確診患黑色素瘤7個月離世！醫生教ABCDE法則自我檢查皮膚癌：發現5種痣要留意

健康解「迷」
健康解「迷」

　　如果發現身體長出黑痣，務必切勿忽視！澳州有名28歲女子在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。

 

28歲網紅腳趾長黑痣 患黑色素瘤終離世

 

　　綜合外媒報道，澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier曾在其社交平台上分享其抗癌歷程，她透露早於2015年就留意到腳趾長有一顆黑痣，其形狀亦不時會發生變化；當時有到醫院接受檢查，結果顯示為第三期惡性黑色素瘤，並有擴散至身體其他部位的跡象。她續指，其後多年來一直有維持健康的生活模式，幫助對抗癌症，可惜在2022年7月到院覆診時發現，黑色素瘤已發展成晚期癌症，癌細胞亦蔓延至全身多個部位，醫生告知她只剩下幾個月的生命。

 

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。（圖片來源／nataliefornasier@Instagram）

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。（圖片來源／nataliefornasier@Instagram）

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。（圖片來源／nataliefornasier@Instagram）

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。（圖片來源／nataliefornasier@Instagram）

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。（圖片來源／nataliefornasier@Instagram）

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。（圖片來源／nataliefornasier@Instagram）

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣 揭患黑色素瘤7個月離世 醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。（圖片來源／nataliefornasier@Instagram）

 

　　Natalie在2022年12月最後一次更新帖文，她透露自己已經住院多個月，並已接受紓緩治療（Palliative Care）達4周。她表示自己已經無法自行下床活動，因為雙腳已變得非常浮腫，身體也無時無刻地發痛著，必須依靠家人的幫忙才能離開病床。她寫道：

 

　　我可以感覺到身體機能正在逐漸變弱，疼痛感卻又每天都在增加。但是我每天望著身旁淡黃色的牆壁、老舊的房門，總會覺得這裏是最安全、最溫暖的地方，而現在我只是等待著生命走到盡頭的一刻，希望能夠平靜地離開人世。

 

　　我很感激活著的每一分鐘，我很感激家人和丈夫Alexander的照顧。縱使由得知罹癌到接受紓緩治療的日子非常難受，但回顧過去我發現我已經活出我理想的人生，很感激這些年來發生的一切。

 

　　其丈夫Alexander在2023年1月31日證實，Natalie已於1月14日不敵癌症，安詳地離開人世。

 

好發位置主要在四肢肢端

 

　　國立台灣大學醫學院附設醫院皮膚部主治醫生朱家瑜曾受訪指出，亞洲人惡性黑色素瘤的好發位置主要在四肢肢端，而手指腳趾、手掌腳掌和趾甲等位置會較難察覺到。他續指，黑色素瘤與日曬、基因、反覆受傷修復造成的突變有關，白人的比例高於黃種人，而黃種人風險高於非洲人；由於黑色素瘤轉移速度迅速，有機會連帶造成其他器官傷害。

 

　　朱醫生提醒，出現多年的黑痣只要定期追蹤觀察即可，但若在中年後才發現，且半年左右就長大超過0.6厘米以上，很大機會屬黑色素瘤。

 

自我檢查皮膚癌：ABCDE法則

 

　　皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

 

ABCDE 法則

 

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

 

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

 

Colour 顏色

痣的各部分颜色深淺不一

 

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

 

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

 

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

 

　　陳醫生亦提醒，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

 

指甲現黑線7個狀況

 

7種常見指甲問題

 

1. 指甲現黑線或黑點

 

中醫：

可能是皮下出血後的瘀血，會慢慢消散，但如果黑色部份變大，可能是黑色素瘤。

西醫：

不一定是癌症，可能是黑痣生在指甲上，呈線狀。不過，如果發現黑痣變彎，例如成橢圓形，並滲透至皮膚，則可能是黑色素瘤。

 

2. 指甲呈白色

 

中醫：

患者或營養不良，亦可能因打球、撞擊等出現創傷。

西醫：

指甲色素不高，以至指甲發白，可能與貧血有關，抑或肝功能有事、營養不良等，需根據病因作相應治療。

 

3. 指甲現橫向條紋

 

中醫：

無指定原因，可能與皮膚病、濕疹等症狀有關，影響甲床健康。

西醫：

與營養不夠有關。但若指甲出現直線，某部份凹下去，則可能是粉瘤、疣。

針對粉瘤，會做手術割掉；若是疣，則用冷凍治療，治療後指甲會自己復原。

 

4. 指甲呈綠色

 

西醫：

可能是指甲有綠膿桿菌感染，患者因接觸不乾淨物件，例如在公眾場所接觸門柄、

升降機掣等，以致細菌經手部傷口或龜裂位置進入，需求診並以抗生素治療。

 

5. 指甲腫脹

 

西醫：

指甲腫脹與先天性心臟病，或是肺部問題如肺癆，支氣管、甚至肺癌等有關。由於是內部器官出問題，10隻指甲都可能會出現腫脹情況。

 

6. 指甲上出現溝槽

 

中醫：

與皮膚病、嚴重營養不良等問題有關有些工作如需用手指刮東西，可能造成外部傷害

西醫：

分為慢性甲溝炎及急性甲溝炎。慢性甲溝炎是指指甲表面凹凸不平，與患者指甲長期浸水有關。

急性甲溝炎則可見白點，指甲及皮膚紅腫疼痛，會流膿，與細菌感染有關。

陳醫生提醒，市民儘量不要因修甲剪走指甲溝。

急性甲溝炎患者需吃抗生素或抗生素藥膏作治療；慢性甲溝炎則勤作個人皮膚護理便可，如搽潤膚膏。

 

7. 甲現點狀白斑

中醫：

無特定原因，或與患者長期捱夜、疲勞、輕微營養不良有關，應好好調整生活習慣。

 

轉載自晴報

 

Tags:#黑色素瘤#黑痣#腫瘤科#皮膚科#皮膚癌#癌症#澳洲網紅
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