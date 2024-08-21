美劇女星Victoria Jackson乳癌復發！只剩不足3年命！擴散至氣管或會窒息死？即睇乳癌5大症狀

65歲美國知名女星Victoria Jackson最近公佈自己乳癌復發的消息，指癌細胞已擴散至肺部，氣管更有腫瘤。其主診醫生指若腫瘤持續增大，可能會堵住氣管，導致她窒息而死。

乳癌復發擴散至肺部淋巴

根據《New York Post》報道，65歲美國知名喜劇女星Victoria Jackson上周三（14日）在其社交平台發佈短片，更新自己乳癌復發後的病情。她指現時氣管有息肉增生，然而醫生告知她無法以手術切除，只能夠服藥抑制氣管腫瘤生長。醫生亦告知她，如果氣管腫瘤繼續增大，有可能會導致她窒息死亡。但Victoria在短片中仍樂觀抗癌，半開玩笑地說：

如果我沒有被流星擊中、被MAGA者槍殺、再次感染新冠肺炎或爆發第三次世界大戰，還有34.8個月的命。

只剩不足3年命 想看孫兒出世

她在影片中表示，得悉乳癌復發後的那一晚，她好像聽到上帝的召喚，問道「你準備好回家了嗎？」她指，上帝的聲音非常溫柔，好像朋友相約外出一樣，但她仍希望能夠在生之年，看到自己的孫兒出世，以及女兒生兒育女。她很感恩身邊有很多好友關心她，表示「我的生活非常美好」。

Victoria Jackson在1986年至1992年期間出演《週六夜現場》，以模仿名人而聞名。其後她亦有出演喜劇等，諷刺時弊，作風大膽。她在2016年公佈自己患乳癌的消息，直到今年7月她發佈短片指自己乳癌復發，經醫生檢查後證實已擴散至肺部淋巴。

乳癌復發３大關鍵：程度、期數及類型

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指，雖然乳癌對藥物治療的反應好，是較容易以藥物控制的癌症，但復發始終比原發難醫治。據香港乳癌基金會提供數字，乳癌復發的死亡率為2成。

梁醫生指，乳癌根據細胞特質可分為4類︰導管A型、導管B型、HER2型、及三陰型；其中，導管A型可以很遲才復發，遠至初次病發後10至15年仍有一定復發機會。他解釋，腫瘤惡性程度、乳癌期數及類型均會影響復發率。

香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，乳癌復發可分為局部和遠端兩類。局部復發是癌細胞進入乳房淋巴，一般是可醫治的；遠端復發則是癌細胞入血管擴散至內臟器官，如肝、骨和腦，足以致命。復發特徵包括乳房出現硬塊、骨痛、咳嗽、肚脹等。

乳癌5大症狀

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

轉載自晴報