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食老鴨麵發現湯內不明物體！一咬爆黑汁傳出惡臭疑似腐爛老鼠？檢測食物樣本結果係咁
食物安全
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食老鴨麵發現湯內不明物體！一咬爆黑汁傳出惡臭疑似腐爛老鼠？檢測食物樣本結果係咁

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日有一名內地網民爆料，指在江蘇蘇州一間麵店花人民幣166元（約港幣180元）吃了一碗老鴨面，結果竟吃出疑似老鼠的腐臭異物，且伴有濃稠黑水，令事主當場狂嘔。姑蘇區市場監督管理局回應指，該事件正進行調查處理。

 

吃鴨麵驚見腐臭黑色異物

 

　　綜合內地媒體報道，一名吳姓網民11日爆料，稱日前在蘇州一間麵店吃麵，一行4人點了4碗麵，埋單共704元，其中老鴨麵是166元（人民幣，下同）一碗。在吃老鴨麵期間，他見到湯内有一塊物體，呈肉的顔色；他起初以為是鴨腿，詎料咬了一口之後竟「爆汁」，他形容是濃稠的黑汁，有極其腐爛的腐臭味。

 

　　「因為老鴨是滷過的，我在想是不是調料或者說是什麽肉掉下來的，我就放在嘴裡吃，咬開的時候它就爆汁，裡面有黑色的汁水，染得我全嘴都是黑色的汁水，搞得整個屋裡都是臭的，它就是一股下水道臭味。」

 

　　吳男指出，事發當時涉事店家老闆第一時間不是道歉，而是直接辯解自己店内絕對乾净衛生，更試圖將異物藏起來。隨後吳男報警，經涉事店家與警察協調後，店家的解決方案，就是將出事的那碗鴨麵免收費。

 

　　惟吳男一行人卻認為受到侮辱，並當場拒絕賠償，要求公開店內閉路電視片段，並要求調查食品安全問題、檢測異物到底是甚麽。涉事店家則稱，男子所坐的位置剛好處於監控盲點，且其背朝監控鏡頭，強調製麵過程沒有問題，最後亦無提供閉路電視片段。

 

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

一名吳姓網民稱日前在蘇州一間麵店吃麵。（圖自小紅書）

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

一行4人點了4碗麵，其中老鴨麵是166元一碗，埋單共704元。（圖自小紅書）

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

結果他竟吃出疑似老鼠的腐臭異物，且伴有濃稠黑水。（圖自小紅書）

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

吳男稱咬了一口之後竟「爆汁」，並形容是極其腐爛的腐臭味。（圖自小紅書）

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

事發當時涉事店家老闆第一時間不是道歉，而是直接辯解自己店内絕對乾净衛生，更試圖將異物藏起來。（圖自小紅書）

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

涉事店家則稱，男子所坐的位置剛好處於監控盲點，且其背朝監控鏡頭，強調製麵過程沒有問題，最後亦無提供閉路電視片段。（圖自小紅書）

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

食用安全｜￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比 食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

經檢測，所有送檢樣品均檢出鴨源性成分，未檢出鼠源性等其它動物源性成分。（圖自小紅書）

 

官方回應：未檢出鼠源性等其它動物源性成分

 

　　對此，姑蘇區市場監督管理局14日發布通告稱，收到投訴後已立即展開調查，並將雙方各自保留的食物樣本送往檢測。經測試後，所有樣本均驗出鴨源性成分，未驗出鼠源性等其它動物源性成分。

 

　　不過通報也提到，在消費者提供的樣本中，發現有一個尖銳的異狀物。經專家研判，消費者反映鴨腿咬開後出現黑汁和惡臭的情況，正是因為此異物沒入鴨腿，造成的內部肌肉組織感染所致；而商家在加工製作過程中並未發現。而涉事食店及食客事後已達成和解。

 

網民直呼噁心

 

　　事件曝光後引起大量網民熱議，紛紛直呼噁心，「十倍賠償也沒辦法過去...我光看照片都精神重創」、「今天看異形奪命艦沒噁心到我，刷到這個噁心到我了」、「按理説新鮮的一起滷了老鼠也不至於臭成這樣，感覺這種程度的腐敗，那這隻鴨應該也放了好久好久了不是」。

 

裝民有乜講

說真的，如果這個老闆認定你自己做手腳，那他比你還急調監控出來看，我不信他自己乾乾淨淨大大方方需要這麼遮掩。

我覺我，索賠還是要的吧…不然真的是一輩子的陰影。

看得我都生理不適想吐了。

這種說老湯的，很久不重新熬湯底，掉進去蟑螂、老鼠、蟲子，煮一起根本看不見。

這麼噁心人的事發生了居然還得是消費者自己苦苦維櫂……呵呵。

 

轉載自晴報

Tags:#食用安全#老鴨麵#老鼠#食物衛生
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