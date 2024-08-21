處暑季節養生宜健脾袪濕、養陰潤肺！保健湯水推介：蓮子百合栗子白朮煲雞腳

「這幾天都下雨，不能曬太陽呢。」Anna說。

「有沒有感到天氣清涼了？」我問。

「下雨天當然不那麼翳焗。」Anna說。

「仔細留意一下，之前暑熱天，就算下雨，也會感到又濕又焗。現在立秋後的處暑到了。處暑，暑將退伏而潛處。處暑，表示暑天過去，秋意漸濃。所以天氣會逐漸清涼。早晚已沒夏天時那麼熱。

秋天主收，相對應的五行為金，我們會說秋收。秋收就是秋天收成的好季節。金的能量是收斂的、肅殺的、沉降的，它提取春夏生長所有的精華，讓植物沉澱成籽粒、果實，這是秋天的意義。大自然的能量往下收，無論熱能和水也是。現在的雨我們稱為秋雨，一場秋雨一場寒。所以氣溫和濕度都慢慢變低。這和春雨完全相反。

秋相對應的臟為肺。處暑之後，天氣會逐漸轉涼，但這是一個過程，不是突然變涼，緊記同時暑氣未完全消失。經過整個又熱又濕的三伏天，我們體內濕濁之氣還是很強的，一方面天氣開始乾燥，但下雨的時候又會令人濕。所以現在宜健脾袪濕，養陰潤肺。」我說。

「痰濕從何來？為甚麼我們常常濕困？」Anna問。

「脾為生痰之源，肺為貯痰之器。水液不暢成濕，較黏稠的為痰。脾虛氣弱，則水液運行不暢成痰濕。天氣較熱之時，很多人忍不住吃喝生冷，又開冷氣，所以脾胃虛寒十分常見。感冒後常見咳嗽痰多，所以痰多的人士除了治肺，也要處理脾。

這時可以吃白朮。白朮有補氣健脾、燥濕利水、止汗、安胎的功效。

都巿人工作壓力大，生活緊張，很易肝火旺，煩躁和睡不好。睡覺有利能量收藏。我們可以吃蓮子。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。

養陰潤肺可用百合。百合性微寒，味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳、清心安神。這些材料可煲成處暑保健湯水。

內經云︰春夏養陽，秋冬養陰。相信大家都聽過，但是，養陰不等於要清熱。所以一般煲湯我總會加兩三片生薑。而且生薑有發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳的作用。」我說。

「養生都是一門學問啊！」Anna說。

「很多大道理知易行難，例如早睡在四季皆適用。我們一起努力吧！」我說。

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