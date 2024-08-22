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男子小腿被蟲咬以為生瘜肉求醫發現吸血蜱蟲！即睇蜱蟲感染6大症狀！被蜱蟲叮咬點算？不要沖水、拉扯！可用XX塗在蜱蟲身上
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男子小腿被蟲咬以為生瘜肉求醫發現吸血蜱蟲！即睇蜱蟲感染6大症狀！被蜱蟲叮咬點算？不要沖水、拉扯！可用XX塗在蜱蟲身上

健康解「迷」
健康解「迷」

　　旅遊注意！台灣一名6旬男子前往日本旅遊後，發現小腿出現一塊疑似瘜肉的黑色物體，回家後發現患處偶爾會有痛感於是求醫，未料醫生卻表示「瘜肉」是一隻吸血蜱蟲，經過移除及治療後已康復。醫生指出，受蜱蟲叮咬後恐致兩大嚴重後果，不容忽視。

 

　　綜合台媒及《台灣新聞電子報》報道，報道，該名男子早前於日本旅遊時，在行程結束前發現左腳的小腿位置，多出一塊黑色瘜肉，初時未有在意，直到後來皮膚周邊開始出現紅腫刺痛，回家後隔日便前往求診。

 

　　博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣經檢查後，證實男子遭到蜱蟲鑽入皮膚吸血，隨即以鑷子移除蟲體，再處方外用抗生素治療，數日後男子傷口已癒合康復。

 

蜱蟲感染6大症狀

 

　　郭醫生解釋指，患者遭蜱蟲叮咬後，局部皮膚可能出現紅腫發炎等症狀，而蜱蟲吸血過程中或會傳播細菌或病毒，例如萊姆病（Lyme disease）、Q熱（Q fever）和兔熱病（Tularemia）等，因此即便移除蟲體，仍必須追蹤有無得到蜱蟲傳染性疾病。醫生呼籲大眾被叮咬後數周內出現以下6大症狀，便應立即求醫：

 

1. 發燒

2. 畏寒

3. 疲倦

4. 頭痛

5. 肌肉痠痛

6. 關節痛

 

資料來源：博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣

 

防蜱蟲叮咬6大預防措施

 

　　郭醫生表示，蜱蟲俗稱「壁蝨」，平時棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，主要吸食對象為囓齒類動物及哺乳動物，包括貓狗及人類，平時體型僅米粒大小，惟接觸宿主後，以鋸齒狀倒鉤口器插入皮膚後，會分泌含麻醉物質唾液，以減低痛感再吸血，之後體型便會膨脹、外觀如同小瘜肉，容易令人忽視。夏季蚊蟲活躍，醫生建議野外活動及回家後，都應做足以下6大預防措施，防止蜱蟲侵害：

 

1. 野外活動時穿著長袖長褲

2. 避免長時間接觸草叢

3. 回家後立即沐浴

4. 仔細檢查身體皺褶處確認是否有蜱蟲附著

5. 衣物應徹底清洗並以高溫烘乾

6. 定期檢查家中寵物是否有蜱蟲附著（特別在戶外活動後）

 

資料來源：博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣

 

避免蜱蟲叮咬5大重點

 

　　據本港食物環境衞生署資料顯示，蜱蟲在各個發育階段都要吸血才能夠成長，而牠們吸血前的身體大小由2毫米至12毫米不等。蜱蟲可以透過吸血傳播病毒，例如巴貝西蟲病、萊姆病、寇熱及斑疹熱等，而人類的傷口或眼睛接觸到可傳播疾病的蜱蟲屍體或蜱類，都可能受到感染。如果要避免被蜱蟲叮咬，可以留意以下5大預防措施︰

 

1. 如在草叢或矮樹叢中行走，應穿著長袖衫及長褲

2. 穿上鞋子和長褲，把褲腳藏於襪子內

3. 在衣服和外露的皮膚噴塗驅蟲劑

4. 與寵物遠足或在長草叢中行走後，查看寵物的身體有沒有蜱

5. 保持寵物及其棲息的地方整潔

 

資料來源：食物環境衛生署

 

　　萬一發現自己遭蜱蟲叮咬，甚至鑽入皮膚，不要用手直接接觸，甚至擠破，更不能在被咬時用水沖。可用酒精塗在蜱身上，使蜱頭部放鬆或死亡，再用尖頭鑷子取出蜱。不要生拉硬拽，以免拽傷皮膚，或將蜱的頭部留在皮膚內。取出後，再用碘酒或酒精做局部消毒處理，並隨時觀察身體狀況，如出現發燒、叮咬部位發炎破潰及紅斑等症狀，要及時就診，診斷是否患上蜱傳疾病，避免錯過最佳治療時機。

 

轉載自晴報

 

Tags:#蜱蟲#吸血#萊姆病#Q熱#兔熱病#傳染病#發燒#畏寒#疲倦#肌肉痠痛#頭痛#關節痛#紅腫#發炎#皮膚科
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