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處暑早晚溫差大！中醫：夏末秋初少食耗散肺氣辛味食物、要潤肺生津清熱！推介15款滋陰潤燥食材！教煲蘋果木耳薏米瘦肉湯
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處暑早晚溫差大！中醫：夏末秋初少食耗散肺氣辛味食物、要潤肺生津清熱！推介15款滋陰潤燥食材！教煲蘋果木耳薏米瘦肉湯

健康解「迷」
健康解「迷」

　　今日（22日）踏入二十四節氣的處暑節氣，此時炎夏已近尾聲，初夏將至早晚開始變得涼爽，晝夜溫差增大，註冊中醫師關普之接受訪問時指出，此時既有暑氣又有秋燥，健康上需要注意補充水分、注意保暖及調和情緒，飲食方面亦可多食15大養生食材。

 

處暑天氣轉變易著涼 3招有助節氣養身

 

　　關醫師表示，踏入處暑節氣早晚開始變得涼爽，晝夜溫差增大，因此大家早晚出門要多備一件外套，預防感冒，而晚上睡覺時亦應根據需要、多添一張薄被；此時天氣開始變得乾燥，不少人可能會出現皮膚問題、口咽乾燥及大便乾結等，建議應維持室內空氣濕度，例姐使用加濕器，以及時補充水分。

 

　　隨著天氣變得涼爽舒適，關醫師亦建議大家可以根據天氣，適當進行一些戶外運動，如散步、慢跑、八段錦、太極及行山等，惟不宜太過劇烈，以免陽氣過於發散。

 

秋燥易情緒低落 宜著重養心及注意作息

 

　　除了生理外，秋燥亦可能導致心理方面問題，例如令人容易情緒低落，此時可通過釣魚、聽音樂、練習書法或繪畫等活動，以集中神志、保持心情平靜。

 

　　作息上亦應順應陽氣漸轉收斂，維持充足睡眠，盡量保持晚上11時前入睡、早睡早起。

 

處暑節氣15大養生食材

 

　　除了生活作息外，飲食方面醫師亦建議少食耗散肺氣的辛味食材，如辣椒，姜，蔥，蒜等食品，同時宜潤肺生津、多食滋陰潤燥清熱及酸性食物，幫助生津清熱：

 

1. 蘋果

滋陰潤燥清熱

 

2. 百合

滋陰潤燥清熱

 

3. 杏仁

滋陰潤燥清熱

 

4. 雪梨

滋陰潤燥清熱

 

5. 小米

滋陰潤燥清熱

 

6. 豆腐

滋陰潤燥清熱

 

7. 蜂蜜

滋陰潤燥清熱

 

8. 山楂

生津清熱

 

9. 奇異果

生津清熱

 

10. 橙

生津清熱

 

11. 番茄

生津清熱

 

12. 銀耳

生津清熱

 

13. 鴨肉

生津清熱

 

14. 蓮子

生津清熱

 

15. 栗子

生津清熱

 

資料來源：註冊中醫師關普之

 

　　關醫師又推介以下一款清熱潤肺、健脾祛濕的湯水，讓大家於夏末秋初時期飲用，不過要注意懷孕婦女，有腎功能障礙，素體脾胃虛寒，有慢性腹瀉人士不適宜飲用：

 

蘋果木耳薏米瘦肉湯

 

材料：

 

白背黑木耳／3朵

紅蘋果／2個

生薏米／15克

熟薏米／15克

瘦肉／適量

生薑／3片

 

做法：

 

1. 白背黑木耳以清水浸軟去蒂、紅蘋果去皮核；

2. 生、熟薏米浸泡1小時備用；

3. 將所有材料洗淨切成小塊；

4. 瘦肉汆水、放入煲內；

5. 將清水放入大鍋內；

6. 先用大火煮沸，再轉中火煲1小時；

7. 加入適量鹽調味後可飲用。

 

資料來源：註冊中醫師關普之

 

轉載自晴報

 

Tags:#處暑#初秋#秋天養生#中醫#作息#滋陰#潤燥#潤肺#生津#湯水#蘋果木耳薏米瘦肉湯
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