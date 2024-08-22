日本旅行注意！東京居酒屋爆痢疾食物中毒！5人中招腹瀉發燒24年來首次再現！傳染力高教你5招預防感染

日本再爆食安風波！東京都港區「TOMBOY赤坂店」有5名顧客疑在光顧後感染細菌性痢疾，是東京自2000年以來首宗個案，目前涉案店舖已被勒令停業7天。

據當地傳媒報道，7月31日至8月1日期間，有5名年齡介乎28至34歲的食客於TOMBOY赤坂店用膳，出現腹痛並肚瀉等食物中毒症狀。其中2名食客體內驗出有志賀氏桿菌（痢疾桿菌），其中一人因情況較為嚴重，曾短暫住院，其餘數人則陸續康復中。這宗痢疾食物中毒事件是2000年以來東京首次出現。自事件爆發後，當地衛生部門十分重視，有關店鋪已被勒令自本月16日起停業7天。

報道亦指，雖然今年東京都內已有9人感染痢疾桿菌，但這是首次被正式判定為食物中毒事件。TOMBOY赤坂店的運營公司表示將全力配合衞生當局調查，不過強調食物中毒的來源有多種可能性，目前尚未確定具體原因。該公司又補充指，他們的員工中沒有出現身體不適的情況，也沒有收到其他顧客報告身體不適。

5招預防痢疾感染

防護中心續指，桿菌性痢疾是人體腸道受志賀氏桿菌感染，所引起的腸道感染。桿菌性痢疾會直接經患者或帶菌者的糞便傳播，亦會間接經受污染的食物和食水傳播，感染後可引發腹瀉。

中心發言人建議市民保持個人及環境衞生，以防感染，並留意以下事項：

1.注重個人衞生



2.避免進食高危食物



3.徹底煮熟食物



4.可靠地方購買新鮮食物



5.感到不適應盡快求醫



資料來源：衞生署衞生防護中心





轉載自晴報



