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末期肺癌老翁只剩9個月命返希臘生活奇蹟延命45年！「藍區」島上醫生、料理達人分享長壽秘訣：慢活！吃大蒜！5個大蒜食譜分享
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末期肺癌老翁只剩9個月命返希臘生活奇蹟延命45年！「藍區」島上醫生、料理達人分享長壽秘訣：慢活！吃大蒜！5個大蒜食譜分享

健康解「迷」
健康解「迷」

　　患癌症瀕死，竟然可以靠著1個飲食法延長壽命？美國一名高齡老人早於多年前確診患上末期肺癌，被宣告只剩下幾個月的壽命；為度過餘下人生，他選擇從美國回到故鄉希臘，定居於「藍區」伊卡里亞島。結果他竟奇跡地活多45年，甚至以102歲高齡離世。有據指，老人直至離世前，肺癌問題早已痊癒，全因在島上奉行2大生活秘訣。

 

末期肺癌老人只剩9個月命

 

　　Stamatis Moraitis於上世紀10年代在希臘出生，經歷過兩次世界大戰的他，在戰後選擇移民到美國居住。然而在1976年，他被診斷出患有末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下6至9個月的生命。Stamatis曾接受英國BBC電視節目訪問，表示他當時曾想過留在美國接受治療，但想到美國高昂的醫療費用，加上懷念故鄉希臘的人事物，他最終決定回到希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島（Ikaria）。

 

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

Stamatis Moraitis早於多年前確診患上末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下幾個月的壽命；為了渡過餘下人生，他選擇從美國返回故鄉希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島。然而奇蹟地他竟然活多45年，直到2013才以102歲高齡離世，有據指直到離世前他的肺癌問題早已痊癒，全因島上的生活節奏和飲食文化。（BBC影片截圖）

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

Stamatis Moraitis早於多年前確診患上末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下幾個月的壽命；為了渡過餘下人生，他選擇從美國返回故鄉希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島。然而奇蹟地他竟然活多45年，直到2013才以102歲高齡離世，有據指直到離世前他的肺癌問題早已痊癒，全因島上的生活節奏和飲食文化。（BBC影片截圖）

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

Stamatis Moraitis早於多年前確診患上末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下幾個月的壽命；為了渡過餘下人生，他選擇從美國返回故鄉希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島。然而奇蹟地他竟然活多45年，直到2013才以102歲高齡離世，有據指直到離世前他的肺癌問題早已痊癒，全因島上的生活節奏和飲食文化。（BBC影片截圖）

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

Stamatis Moraitis早於多年前確診患上末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下幾個月的壽命；為了渡過餘下人生，他選擇從美國返回故鄉希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島。然而奇蹟地他竟然活多45年，直到2013才以102歲高齡離世，有據指直到離世前他的肺癌問題早已痊癒，全因島上的生活節奏和飲食文化。（BBC影片截圖）

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

Stamatis Moraitis早於多年前確診患上末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下幾個月的壽命；為了渡過餘下人生，他選擇從美國返回故鄉希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島。然而奇蹟地他竟然活多45年，直到2013才以102歲高齡離世，有據指直到離世前他的肺癌問題早已痊癒，全因島上的生活節奏和飲食文化。（BBC影片截圖）

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

Stamatis Moraitis早於多年前確診患上末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下幾個月的壽命；為了渡過餘下人生，他選擇從美國返回故鄉希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島。然而奇蹟地他竟然活多45年，直到2013才以102歲高齡離世，有據指直到離世前他的肺癌問題早已痊癒，全因島上的生活節奏和飲食文化。（BBC影片截圖）

長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命 返希臘養病奇蹟活多45年 揭秘藍區長壽2大秘訣

Stamatis Moraitis早於多年前確診患上末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下幾個月的壽命；為了渡過餘下人生，他選擇從美國返回故鄉希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島。然而奇蹟地他竟然活多45年，直到2013才以102歲高齡離世，有據指直到離世前他的肺癌問題早已痊癒，全因島上的生活節奏和飲食文化。（BBC影片截圖）

 

　　不過，Stamatis奇跡地在島上活過9個月限期，甚至在沒有接受任何抗癌治療的情況下，末期肺癌神奇地消失。他曾在節目上表示，從美國返回故鄉後，就一直住在父母家中，每天都會幫父母照料葡萄酒莊，逢周日早上都會到教會主日彌撒，而每天晚上都會和朋友飲上1至2杯紅酒。

 

　　Stamatis一直在島上活到2013年，以102歲高齡離世；換言之，他延長了壽命達45年。BBC在節目上引述專家意見，稱Stamatis之所以能活這麼久，很可能與島上慢活的生活節奏，以及島上自給自足的飲食文化有關。

 

島上醫生分享長壽秘訣

 

　　醫生Ilias Leriadis受訪稱，島上居民生活節奏非常慢活。雖然大多數人晚睡晚起，但卻每天會睡午覺；而大家所吃的食物大多來自島上的農場，幾乎全部都沒有經過加工，例如橄欖油、山羊奶等基本食材都是純天然，甚至連大家愛喝的紅酒白酒，都是來自島上的酒莊。

 

　　他認為，島上居民保持長壽的秘訣，除了上述提及到的生活節奏和飲食文化，最重要的一點是「人與人之間的連結」：

 

　　左鄰右里都樂意進行交流，大家一直保持隨心、快樂的態度去看待人生，無形之間維持了心理上的健康。

 

希臘人長壽的秘密

 

　　希臘料理達人Dianne Kochilas曾於CNBC撰文分享希臘人長壽的秘密。Dianne Kochilas同樣來自伊卡利亞島，是世界長壽藍區之一的小島。她指，希臘人經常食用大蒜，「幾乎是每天都會食用」。根據地中海飲食中的食材，蒜是其中一個常用食材，每逢她舉辦烹飪課時，事前都會準備半打左右的大蒜，前一晚先剝皮浸水備用。

 

　　她自小已經聽過長輩的民間偏方，他們會將大蒜混合鼠尾草、山茶、蜂蜜等，成為古時的抗生素「盤尼西林」，有殺菌之用。而過往有研究證實，大蒜能夠增強免疫力和降血壓。

 

5個大蒜食譜

 

　　大蒜不僅是用作一般食材或調味，加入菜餚食用更能夠延年益壽。作為研究地中海飲食多年的希臘料理達人，她建議5種烹調方法，將大蒜加入每天的飲食中：

 

1. 蒜蓉抹醬（Skordalia）

 

　　她建議可以將蒜頭磨成蓉，加入檸檬汁、白醋、海鹽、鮮榨橄欖油等，配上麵包或薯仔食用，配鱈魚或焗烤蔬菜。她自己喜歡配上酸種麵包或灑上堅果碎。

 

2. 蒜蓉沙律醬

 

　　在地中海飲食中，經常會食用大量蔬菜，故此建議2種蒜蓉製成的沙律醬：

 

●　將蒜蓉混合蘋果醋、蜂蜜、橄欖油、蒔蘿、鹽和胡椒，做成沙律醬混合鷹嘴豆和羽衣甘藍等蔬菜食用，或

●　將蒜蓉混合鯷魚攪碎，加入乳酪、芥辣和檸檬汁

 

3. 用作調味為蔬菜增添風味

 

　　希臘飲食中，素食菜式佔大多數，故此很多菜式都會用到大蒜，特別是一些燉菜。這些燉菜通常都會用大量的大蒜配搭不同蔬菜，如茄子、番茄、節瓜、薯仔、南瓜、番薯等。

 

4. 用作意大利粉醬汁

 

　　蒜蓉混合香料和希臘優格，或攪碎混合西蘭花，配上意大利粉就可以食用。

 

5. 醃製羊肉

 

　　希臘人甚少吃肉，通常每逢喜慶日子就會烹煮黑蒜燉羊肉分享食用。

 

地中海飲食法建議餐單

 

早餐

1杯乳酪、蛋，或隔夜燕麥

 

午餐

經橄欖油烹調的魚類配合沙律，例如三文魚

 

晚餐

堅果配合藻類食品如浮萍

 

資料來源：澳洲註冊營養師 Jim Lau

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

8種長壽食物

 

1. 抹茶

2. 發酵食品

3. 海藻

4. 大豆

5. 豆腐

6. 芝麻

7. 冬菇

8. 生薑

 

資料來源：美國註冊營養師及長壽專家富岡美智子

 

轉載自晴報

 

Tags:#長壽#長壽秘訣#末期肺癌#慢活#非加工食物#大蒜#食譜#希臘#藍區
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