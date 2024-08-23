足底筋膜炎 | 港女打波足踭承受大壓力受傷！韌帶受損患足底筋膜炎！中醫針灸+休息幫到手

June小姐在打網球的時候，奮不顧身地追球底線抽擊，在制動身體停下，準備抽擊前，腳跟用盡全身氣力向地下扭轉，足跟承受巨大的壓力，同時轉向揮拍還擊。就是這種衝擊力，讓她在停止網球運動後，發現了右腳跟的劇烈疼痛。

媽媽陪June小姐來看病後，坐在診室裏，脫下鞋子和襪子，展示她已經腫起來的右腳跟，她說：「我這個腳跟痛已經兩周了，我做過物理治療，也看過西醫了，但是現在還是很痛啊，我一走路就痛。吃西藥的時候還能止痛，但是藥物停了，它就又痛起來了，你看，我現在脫了襪子，剛剛才走路十多分鐘就又痛又腫了。」

我說：「根據你的病史來說，很有可能是在打網球時，因為急速的制動，而產生的足跟部韌帶損傷。也就是常說的足底筋膜炎。」她十分緊張地說：「那麼也是要針灸治療嗎？」我說：「是的，針灸治療對這個病的療效非常好！雖然針的那一刻有一點兒痛，但是也只是在0.5秒左右，你看看能否接受吧。」她面容扭曲著說：「其實我真的不想針灸啊，但是我太痛了，請讓我考慮一下，另外就是有藥吃嗎？」

我說：「有中藥可以治療這種傷患的，如果你想單純吃藥的話也可以啊。」她心裏七上八下地琢磨著，說：「那麼我兩樣都做，是不是會快一點好啊？我很想去打網球啊！我不想再耽誤時間了。」我說：「對啊！但是我還是建議你等傷患完全好了，再去打吧，而且平常盡量休息，不要站太久，不要走太遠的路，不要提重的東西。」她點點頭。

我讓她仰臥在治療床上，針刺足跟部的痛點，一共四針。她皺起眉頭，一臉緊張又害怕的表情。針剛下完，她突然說：「我還能接受，其實我兩側的肘關節也有痛，左側腳跟也有痛，也可以針嗎？」我說：「可以啊！」她又再次皺起眉頭，咬緊壓根。就這樣，一起治療了她的網球肘。

三天後她回來覆診，說：「我的肘關節痛好了九成啦，可是腳跟就沒有好，而且還比之前痛了。」我說：「那麼你針灸完第二天有痛嗎？」她說：「針灸完第二天腳跟痛減少一半，我就去商城逛街啊，逛街時也沒有痛，我才走了半天而已，回家坐下來就痛啦。」我說：「我都告訴你必須休息，不能再損傷你的腳跟啊！你走半天啦，肯定痛啊！針灸後，症狀減少，但是不代表能刀槍不入，能抵擋任何二次傷害。」她說：「那麼要休息多久啊？我就是坐不定的人。」我說：「最少要兩個星期吧。」

經過多次的治療，反覆地勸阻她傷患未好，不要去打網球和急速走路，她的足底筋膜炎終於恢復到九成以上。她說：「我還以為我的腳跟不能好起來，原來真的要配合治療和休息，不能在未恢復時再傷害它。」

撰文：註冊中醫師嚴耀

轉載自晴報