歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
虛擬貨幣
Highlight:
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現，切勿誤信騙徒
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
足底筋膜炎 | 港女打波足踭承受大壓力受傷！韌帶受損患足底筋膜炎！中醫針灸+休息幫到手
健康Tips
針灸穴位
關節肌腱炎

足底筋膜炎 | 港女打波足踭承受大壓力受傷！韌帶受損患足底筋膜炎！中醫針灸+休息幫到手

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:撰文：註冊中醫師嚴耀堅

　　June小姐在打網球的時候，奮不顧身地追球底線抽擊，在制動身體停下，準備抽擊前，腳跟用盡全身氣力向地下扭轉，足跟承受巨大的壓力，同時轉向揮拍還擊。就是這種衝擊力，讓她在停止網球運動後，發現了右腳跟的劇烈疼痛。

 

　　媽媽陪June小姐來看病後，坐在診室裏，脫下鞋子和襪子，展示她已經腫起來的右腳跟，她說：「我這個腳跟痛已經兩周了，我做過物理治療，也看過西醫了，但是現在還是很痛啊，我一走路就痛。吃西藥的時候還能止痛，但是藥物停了，它就又痛起來了，你看，我現在脫了襪子，剛剛才走路十多分鐘就又痛又腫了。」

 

　　我說：「根據你的病史來說，很有可能是在打網球時，因為急速的制動，而產生的足跟部韌帶損傷。也就是常說的足底筋膜炎。」她十分緊張地說：「那麼也是要針灸治療嗎？」我說：「是的，針灸治療對這個病的療效非常好！雖然針的那一刻有一點兒痛，但是也只是在0.5秒左右，你看看能否接受吧。」她面容扭曲著說：「其實我真的不想針灸啊，但是我太痛了，請讓我考慮一下，另外就是有藥吃嗎？」

 

　　我說：「有中藥可以治療這種傷患的，如果你想單純吃藥的話也可以啊。」她心裏七上八下地琢磨著，說：「那麼我兩樣都做，是不是會快一點好啊？我很想去打網球啊！我不想再耽誤時間了。」我說：「對啊！但是我還是建議你等傷患完全好了，再去打吧，而且平常盡量休息，不要站太久，不要走太遠的路，不要提重的東西。」她點點頭。

 

　　我讓她仰臥在治療床上，針刺足跟部的痛點，一共四針。她皺起眉頭，一臉緊張又害怕的表情。針剛下完，她突然說：「我還能接受，其實我兩側的肘關節也有痛，左側腳跟也有痛，也可以針嗎？」我說：「可以啊！」她又再次皺起眉頭，咬緊壓根。就這樣，一起治療了她的網球肘。

 

　　三天後她回來覆診，說：「我的肘關節痛好了九成啦，可是腳跟就沒有好，而且還比之前痛了。」我說：「那麼你針灸完第二天有痛嗎？」她說：「針灸完第二天腳跟痛減少一半，我就去商城逛街啊，逛街時也沒有痛，我才走了半天而已，回家坐下來就痛啦。」我說：「我都告訴你必須休息，不能再損傷你的腳跟啊！你走半天啦，肯定痛啊！針灸後，症狀減少，但是不代表能刀槍不入，能抵擋任何二次傷害。」她說：「那麼要休息多久啊？我就是坐不定的人。」我說：「最少要兩個星期吧。」

 

　　經過多次的治療，反覆地勸阻她傷患未好，不要去打網球和急速走路，她的足底筋膜炎終於恢復到九成以上。她說：「我還以為我的腳跟不能好起來，原來真的要配合治療和休息，不能在未恢復時再傷害它。」

 

筋膜炎｜港女打網球腳跟用力過猛 導致韌帶損傷患足底筋膜炎 中醫針灸治療恢復傷患

撰文：註冊中醫師嚴耀

 

轉載自晴報

 

Tags:#足底筋膜炎#筋膜炎#勞損#針灸#中藥#中醫#足病診療
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生