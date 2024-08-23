歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
虛擬貨幣
Highlight:
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現，切勿誤信騙徒
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
患癌先兆 | BBC女主持分享患癌經歷！及早發現治療最重要！即睇10大患癌警號：這些地方有明顯變化要留意
健康Tips
防癌有方

患癌先兆 | BBC女主持分享患癌經歷！及早發現治療最重要！即睇10大患癌警號：這些地方有明顯變化要留意

健康解「迷」
健康解「迷」

　　如果覺得身體狀況出現異常，千萬別輕視潛在徵兆，盡早求醫可能救你一命！近日46歲的英國BBC電台女主持Lauren Laverne，分享其罹癌經歷。她憶述，自接替成為電台節目主持後，逐漸發現身體狀況大不如前，直到今年接受檢查後確定罹癌；所幸在癌症初期被發現，經抗癌治療和調理身體後，癌細胞逐漸得以控制，現時逐漸康復。

 

女主持感身體每況愈下揭罹癌

 

　　英國廣播有限公司（BBC）電台節目BBC 6 Music主持Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時身在醫院，而早前接受了抗癌治療。46歲的Lauren表示，自己在2018年起接替另一位主持Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧兩項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。

 

罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命 專家警示10大癌症徵兆

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命 專家警示10大癌症徵兆

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命 專家警示10大癌症徵兆

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命 專家警示10大癌症徵兆

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命 專家警示10大癌症徵兆

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命 專家警示10大癌症徵兆

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

罹癌徵兆︱BBC女主持體檢揭患癌及早救一命 專家警示10大癌症徵兆

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

 

　　直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。她在帖文中未有透露罹患哪種癌症，不過所幸在癌症初期被發現，隨後她在開始住院接受治療。Lauren表示，多個月來都不斷接受抗癌治療，並努力調理身體，最近得悉體內癌細胞已經得到控制，身體逐漸康復。她在文中提醒大家：

 

　　其實社會中有一半人都會在某些時候患上癌症，而及早發現、及早治療是對抗癌症的最重要一點。

 

10大癌症警訊

 

1. 排便、排尿習慣改變，例如： 出現血便、血尿或糞便形狀改變

2. 傷口及潰瘍久不癒合

3. 異常出血或有分泌物

4. 觸摸到腫塊

5. 吞嚥困難或消化不良

6. 痣或疣有明顯變化

7. 長期咳嗽或聲音沙啞

8. 疼痛，久未改善

9. 在未有特意節食或運動的狀態下，體重急速減輕；例如體重於兩週內減少2公斤或一個月減少5公斤

10. 不明原因的發燒及倦怠感

 

資料來源：台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍

 

12個過勞症狀

 

1. 經常感到疲倦，健忘。

2. 突然覺得有衰老感。

3. 肩部和頸部強直發麻。

4. 因為疲勞和苦悶失眠。

5. 經常頭痛和胸悶。

6. 為小事煩躁和生氣。

7. 高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。

8. 體重突然變化大。

9. 自我感覺身體良好而不看病。

10. 最近幾年運動也不流汗。

11. 人際關係突然變壞。

12.最近常工作失誤或者發生不和。

 

資料來源：台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所《過勞自我預防手冊》

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#患癌#患癌徵兆#BBC#Lauren Laverne#治療癌症#腫瘤科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生