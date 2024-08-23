患癌先兆 | BBC女主持分享患癌經歷！及早發現治療最重要！即睇10大患癌警號：這些地方有明顯變化要留意

如果覺得身體狀況出現異常，千萬別輕視潛在徵兆，盡早求醫可能救你一命！近日46歲的英國BBC電台女主持Lauren Laverne，分享其罹癌經歷。她憶述，自接替成為電台節目主持後，逐漸發現身體狀況大不如前，直到今年接受檢查後確定罹癌；所幸在癌症初期被發現，經抗癌治療和調理身體後，癌細胞逐漸得以控制，現時逐漸康復。

女主持感身體每況愈下揭罹癌

英國廣播有限公司（BBC）電台節目BBC 6 Music主持Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時身在醫院，而早前接受了抗癌治療。46歲的Lauren表示，自己在2018年起接替另一位主持Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧兩項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）



Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）



Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）



Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）

Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）



Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）



Lauren Laverne於周三（21日）在其Instagram專頁上分享其罹癌經歷，她在帖文中透露，現時自己身在醫院，而早前接受了抗癌治療。她透露，自己在2018年起接替另一位主播Kirsty Young的電台節目BBC Radio 4's Desert Island Discs後，也許因為同時兼顧2項重點節目而太過操勞，以致身體狀況逐漸變差。直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。（圖片來源／laurenlaverne@instagram）



直到今年，Lauren感覺整體狀態大不如前，決定到醫院接受檢查，並確診患上癌症。她在帖文中未有透露罹患哪種癌症，不過所幸在癌症初期被發現，隨後她在開始住院接受治療。Lauren表示，多個月來都不斷接受抗癌治療，並努力調理身體，最近得悉體內癌細胞已經得到控制，身體逐漸康復。她在文中提醒大家：

其實社會中有一半人都會在某些時候患上癌症，而及早發現、及早治療是對抗癌症的最重要一點。

10大癌症警訊

1. 排便、排尿習慣改變，例如： 出現血便、血尿或糞便形狀改變

2. 傷口及潰瘍久不癒合

3. 異常出血或有分泌物

4. 觸摸到腫塊

5. 吞嚥困難或消化不良

6. 痣或疣有明顯變化

7. 長期咳嗽或聲音沙啞

8. 疼痛，久未改善

9. 在未有特意節食或運動的狀態下，體重急速減輕；例如體重於兩週內減少2公斤或一個月減少5公斤

10. 不明原因的發燒及倦怠感

資料來源：台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍

12個過勞症狀

1. 經常感到疲倦，健忘。

2. 突然覺得有衰老感。

3. 肩部和頸部強直發麻。

4. 因為疲勞和苦悶失眠。

5. 經常頭痛和胸悶。

6. 為小事煩躁和生氣。

7. 高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。

8. 體重突然變化大。

9. 自我感覺身體良好而不看病。

10. 最近幾年運動也不流汗。

11. 人際關係突然變壞。

12.最近常工作失誤或者發生不和。

資料來源：台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所《過勞自我預防手冊》

轉載自晴報