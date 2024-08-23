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降血壓 | 台醫生花20年研究快速降血壓大法！按摩2位置+1降血壓茶飲！高血壓人士生活上有甚麼要注意？
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降血壓 | 台醫生花20年研究快速降血壓大法！按摩2位置+1降血壓茶飲！高血壓人士生活上有甚麼要注意？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　高血壓雖然屬於慢性病，然而若不加以控制，隨時可引致心血管疾病、中風等問題，對健康造成極大危害。有中醫師就指出，只要按摩身體2個部位，30分鐘內便能有效降血壓，甚至比服用藥物更快見效。

 

　　台灣中醫師吳宏乾在節目《健康云之道》中表示，有不少高血壓病例其實都與家族遺傳有關，但只要能改善血液中的氧氣含量及血管彈性，令大腦獲得足夠氧氣，大腦便會向心臟和血管釋放出不要再增加壓力的訊息，繼而令血壓慢慢下降。

 

　　他指出，自己花了20年時間研究快速降血壓的方法，並曾為此請教過許多超過100歲的長者，其中不少人都建議可按摩以下2個位置降低血壓，並同時配合1種茶飲，達到養生的效果。

 

1. 按摩太衝穴

 

　　吳宏乾說明，太衝穴位於第1、2腳趾骨交界的凹陷處，由於心臟位於左邊，因此可先用右腳腳後跟搓左腳的太衝穴，之後再以左腳腳後跟搓右腳的太衝穴，搓到發熱即可。進行上述步驟的時候亦可以把雙腳浸泡在熱水中。

 

KO高血壓｜比食藥更快見效 中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓

吳宏乾醫師指出，太衝穴位於第1、2腳趾骨交界的凹陷處。（影片截圖）

KO高血壓｜比食藥更快見效 中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓

由於心臟位於左邊，因此可先用右腳腳後跟搓左腳的太衝穴。（影片截圖）

KO高血壓｜比食藥更快見效 中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓

之後再以左腳腳後跟搓右腳的太衝穴，搓到發熱即可。（影片截圖）

 

　　不過他就提醒，應避免用手按摩太衝穴，因為低頭彎腰的姿勢有機會令血壓飆高，達到反效果。按摩太衝穴的功效有多神奇？吳宏乾就憶述，自己曾經遇上一名血壓高達190mmHg的病人，當時他安排學生為病人在太衝穴進行針灸，結果半小時後病人的血壓竟大幅下降到130mmHg，其降血壓效果甚至比服用藥物更快。

 

2. 按摩降壓溝

 

　　降壓溝位於耳背凹槽，可以用手或按摩棒從上往下按壓，亦可使用旋轉搓揉的方式，把耳朵按摩至微微發紅即可。

 

KO高血壓｜比食藥更快見效 中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓

降壓溝位於耳背凹槽，可以用手或按摩棒從上往下按壓。（影片截圖）

KO高血壓｜比食藥更快見效 中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓

降壓溝位於耳背凹槽，可以用手或按摩棒從上往下按壓。（影片截圖）

KO高血壓｜比食藥更快見效 中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓

此外亦可使用旋轉搓揉的方式，把耳朵按摩至微微發紅即可。（影片截圖）

 

　　吳宏乾指出，由於耳朵上布滿迷走神經，因此建議在按摩降壓溝時同時進行深呼吸，讓大腦獲得足夠氧氣、鎮靜安神；此外，深呼吸時內臟亦會擴張，令副交感神經和交感神經達成平衡，再加上按摩迷走神經，能達到很好的舒壓作用。當血壓突然飆升時，可以同時按摩太衝穴及耳背降壓溝來降低血壓。

 

　　他又推薦1款降血壓茶飲，將黃耆1至4兩、黨參3錢（約10克）及川紅花0.5克用開水煮沸約3分鐘，熄火等溫涼後，泡成1500c.c.的茶飲，又或者將上述材料濃煎成兩碗量，早、晚飯後半小時喝，有增加血氧、助降血壓的功效，不過就需要避免進食白蘿蔔。

 

　　他指出，黃耆、黨參在中醫理論中是補氣的藥材，從現代醫學角度而言則對血液中的氧氣含量有很好的補充作用。而紅花不但能促進血液循環，還有增加血管彈性的作用，對於高血壓、心血管疾病或心肌衰竭都有很好的預防效果。另外，川七有活血、止血的功效，有助增加血管彈性，建議可在早晚各吃1克。

 

同場加映：5大高血壓生活建議

 

1. 定時服藥

2. 適當做運動

3. 合理飲食

4. 戒煙戒酒

5. 控制情緒

 

資料來源：中華全科醫師雜誌《高血壓基層診療指引 (2019年)》

 

轉載自晴報

 

Tags:#血壓#高血壓#血壓高#降血壓#穴位按摩#太衝穴#降壓溝#降血壓茶#焗茶#中醫#心臟科
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