長者防跌肌力訓練（上）：5個簡易動作強化小腿肌肉、脛前肌、腳腕！訓練平衡力不再跌倒！

年紀愈大，肌肉愈容易流失，當沒有肌肉的支撐，長者的日常活力能力有可能減弱，而其中一個常見問題便是容易跌倒。想避免跌倒帶來了傷害，不妨透過肌力訓練來鍛練肌肉。今集，就和大家分享5個簡單的肌肉訓練，在家都可以輕鬆鍛練和強化小腿肌肉、脛前肌和腳腕，找回平衡力，減少跌倒的機會！