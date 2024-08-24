長者防跌肌力訓練（上）：5個簡易動作強化小腿肌肉、脛前肌、腳腕！訓練平衡力不再跌倒！

拉筋紓痛長者防跌肌力訓練（上）：5個簡易動作強化小腿肌肉、脛前肌、腳腕！訓練平衡力不再跌倒！ 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 24/08/2024 年紀愈大，肌肉愈容易流失，當沒有肌肉的支撐，長者的日常活力能力有可能減弱，而其中一個常見問題便是容易跌倒。想避免跌倒帶來了傷害，不妨透過肌力訓練來鍛練肌肉。今集，就和大家分享5個簡單的肌肉訓練，在家都可以輕鬆鍛練和強化小腿肌肉、脛前肌和腳腕，找回平衡力，減少跌倒的機會！ Tags:#拉筋#健身#健康#痛症#防跌#長者#長者放跌#肌力訓練#肌力運動#小腿肌肉#脛前肌#腳腕 Add a comment ...
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