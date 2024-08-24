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長者防跌肌力訓練（上）：5個簡易動作強化小腿肌肉、脛前肌、腳腕！訓練平衡力不再跌倒！
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長者防跌肌力訓練（上）：5個簡易動作強化小腿肌肉、脛前肌、腳腕！訓練平衡力不再跌倒！

得閒拉筋 得閒Build肌
馬德荃 Derek Ma
得閒拉筋 得閒Build肌

　　年紀愈大，肌肉愈容易流失，當沒有肌肉的支撐，長者的日常活力能力有可能減弱，而其中一個常見問題便是容易跌倒。想避免跌倒帶來了傷害，不妨透過肌力訓練來鍛練肌肉。今集，就和大家分享5個簡單的肌肉訓練，在家都可以輕鬆鍛練和強化小腿肌肉、脛前肌和腳腕，找回平衡力，減少跌倒的機會！

 

Tags:#拉筋#健身#健康#痛症#防跌#長者#長者放跌#肌力訓練#肌力運動#小腿肌肉#脛前肌#腳腕
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