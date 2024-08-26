腰痠背痛、肩頸痛勁用鎮痛貼隨時胃出血、腎功能受損？止痛藥反而安全！醫生：每次最多用咁多塊！不要貼超過X小時
久坐不動、姿勢不良等習慣，都有可能引起肩頸膊痛，鎮痛貼亦因此成為不少都市人的恩物，然而不當使用，隨時可導致內臟受損。台灣就有專家提醒，鎮痛貼其實是有用量上限，且每次使用時，都不宜超過一個時間。
台灣資深毒物科護理師譚敦慈在節目《健康零距離》中分享，指出大部分鎮痛貼的成分，皆含有水楊酸及非類固醇消炎止痛藥，而前者會經皮膚吸收，因此一旦貼太多片或使用時間過長，便有可能造成胃出血或腎臟功能受損，外國亦曾發生多宗同類案例。
那麼，市民應該如何正確使用鎮痛貼？她就列出以下3大注意事項，供市民參考。
3大鎮痛貼注意事項
1. 每次最多使用2片
2. 每次使用不超過4-6小時
3. 患部有紅疹、擦傷或傷口便不能使用
資料來源：台灣資深毒物科護理師譚敦慈
譚敦慈表示，每次使用鎮痛貼其實最多只能貼2片，並且使用時間最好不要超過4至6個小時。此外，若疼痛部位有紅疹、擦傷或傷口，其實都不宜在上面使用鎮痛貼。她在最後作出提醒，如果連續3、4天使用鎮痛貼後，痠痛情況仍未見改善，便應該盡快求醫。
腎臟科醫生江守山亦曾在個人Facebook專頁發文分享病例，表示有兩位分別為54歲跟68歲、患有第3期及第4期腎衰竭的病人，因背痛跟膝頭痛使用了超過一個禮拜的鎮痛貼，結果被發現腎功能嚴重衰退。
他指出，不少人覺得鎮痛貼局部劑量較高、全身劑量較低，是比較安全的選項，但其實鎮痛貼上的止痛藥物會直接進入血液，不經肝臟代謝，更容易對腎臟造成傷害；而口服止痛藥由腸胃吸收之後，則會先經過肝臟，進行快速代謝降低藥物的濃度及毒性效果，反而比較安全。
因此江守山建議，如果腎臟功能不全的病人有止痛需求，應選擇含有辣椒素等沒有腎毒性的鎮痛貼。
同場加映：10大傷腎惡習
台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：
第10名
錯誤使用飲水容器
第9名
錯誤進補和保健品
第8名
久坐不運動
第7名
憋尿
第6名
飲料／零食／加工食品
第5名
部分藥物影響濫用成藥
第4名
高度壓力及捱夜
第3名
吸煙及空氣污染（PM2.5）
第2名
高油鹽糖飲食
第1名
未有補充足夠水分
資料來源：腎臟科醫生洪永祥
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