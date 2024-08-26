歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
虛擬貨幣
Highlight:
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現，切勿誤信騙徒
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
傷腎原因 | 醫生揭包餡食物超級傷腎！高油、高鹽、高糖、高熱量最危害！即睇5大高熱量包餡食物排名！no.1超多人愛！睇埋早期腎病先兆
健康Tips
食得有營
血壓
血糖
血脂膽固醇
肥胖問題
糖尿病

傷腎原因 | 醫生揭包餡食物超級傷腎！高油、高鹽、高糖、高熱量最危害！即睇5大高熱量包餡食物排名！no.1超多人愛！睇埋早期腎病先兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣有「洗腎王國」之稱，當地約12%人口罹患腎病，洗腎人數更是全球第一。有醫生就指出，造成慢性腎衰竭的主要原因其實在於三高，亦即高血壓、高血糖及高血脂（高膽固醇），並盤點5大傷腎的「包餡食物」，其中不少人愛吃的水餃及鍋貼皆有上榜。

 

　　綜合台媒報道，當地腎臟醫學會《2021腎病年報》曾推估洗腎人數突破9萬人，且有逐年遞增的趨勢。由於腎病初期症狀並不明顯，患者容易在不自知的情況下演變成末期腎病，甚至因此危害性命。衛福部彰化醫院副院長、腎臟科醫生陳殷正在接受媒體訪問時就指出，除了肥胖、吸煙及不當使用藥物等因素之外，與腎病最相關的風險因素便是三高；根據2022年台灣腎病年報，有近8成洗腎患者在洗腎前一年罹患高血壓，另有4成罹患糖尿病，3成罹患高血脂。

 

　　腎臟科醫生洪永祥近日亦在其個人Facebook專頁發文，表示造成慢性腎衰竭的最常見原因正是高血壓、糖尿病及高血脂等，這些代謝症候群相關疾病會破壞腎臟功能，造成腎臟細胞損傷，無法有效清除體內代謝廢物及水分。

 

　　而在飲食方面，他就指出高油、高鹽、高糖、高熱量的食物往往是「傷腎大魔王」，並特別提到包餡食物的危害，直言澱粉與五花肉皆為高熱量食物，「當澱粉緊密包著五花肉，一點油脂都不漏掉，完全吃進肚就超級傷腎」。

 

　　洪永祥列出以下5種高危的包餡食物，表示自己在門診時經常遇到一些患者，在吃了這些食物後腎功能大幅往下掉。

 

5大高熱量包餡食物

 

第5名：胡椒餅

第4名：鮮肉餛飩湯

第3名：水餃

第2名：小籠包

第1名：鍋貼

 

資料來源：台灣腎臟科醫生洪永祥

 

　　他最後提醒市民，平時應盡量少吃上述5種包餡食物，並且可以多吃一些燙青菜，增加膳食纖維，減少飽和油脂與熱量的攝取。

 

早期腎病5大先兆

 

　　北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

 

1. 雙足或腳踝關節或雙腿腫脹

2. 血壓升高、頭暈

3. 食慾變差、噁心、嘔吐

4. 疲勞、乏力

5. 容易骨折和骨痛

 

資料來源：北京中醫藥大學東方學院肾病科主任 蔡倩

 

7類人屬於高危群組

 

　　除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

 

　　她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

 

1. 有腎病家族史

 

2. 糖尿病患者

● 體內長期處於高血糖的環境

● 容易損害肝臟

● 誘發腎病導致腎衰竭

 

3. 高血壓患者

● 血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

 

4. 腎結石患者

● 輸尿管堵塞導致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

 

5. 痛風患者

● 經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

 

6. 有濫藥習慣人士

 

7. 不良生活習慣人士

 

資料來源：北京中醫藥大學東方學院肾病科主任 蔡倩

 

轉載自晴報

 

Tags:#傷腎食物#傷腎#包餡食物#三高#洗腎#高油#高鹽#高糖#高熱量#胡椒餅#雲吞#水餃#餃子#小籠包#鍋貼#腎病#腎或泌尿科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生