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市面上有哪些基因改造水果？基因改造水果損健康？專家拆解迷思！水果批發商教揀靚橙！標籤編碼「3」、「4」代表甚麼？呢種顏色標籤代表「尾期橙」更甜更多汁
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市面上有哪些基因改造水果？基因改造水果損健康？專家拆解迷思！水果批發商教揀靚橙！標籤編碼「3」、「4」代表甚麼？呢種顏色標籤代表「尾期橙」更甜更多汁

健康解「迷」
健康解「迷」

　　橙是港人最常吃的水果之一，而不少人都會留意到進口水果的標籤上印有數字編碼，到底不同數字有何含義？食用基因改造水果會影響健康又是否屬實？本報就邀請了水果批發商「水果兄弟」果欄專家Cyrus及香港食品創新科技中心項目經理文嘉敏博士，為大家講解如何選擇甜橙，並拆解坊間有關基因改造食物的迷思。

 

　　Cyrus表示，這些數字標籤其實是PLU碼，由國際新鮮產品聯盟制訂，可用作識別水果的產地、品種、大小及種植資料等。一般而言，以「3」字或「4」字開首的橙代表果樹採用傳統種植法，可能含有農藥；如果開首數字為「9」，則代表果樹採用有機種植法。

 

　　那麼之後的數字又有甚麼含義？他就解釋，這些號碼通常用作識別橙的品種及大小，而香港最常見的標籤則為4012、3107或3108；其中4012代表大碼橙，3107及3108則為中碼橙。

 

　　而不同季節亦有不同的橙當造，Cyrus就介紹，香港入口的橙主要分為以下2款。

 

Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？ 專家拆解食安迷思 教睇標籤揀靚橙

蜜篤橙（Valencia），編碼3108代表中碼橙。

Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？ 專家拆解食安迷思 教睇標籤揀靚橙

臍橙（Navel），編碼4012代表大碼橙。

Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？ 專家拆解食安迷思 教睇標籤揀靚橙

黑色標籤的臍橙為「尾期橙」，約每年3至6月出產，甜度及水分都會比其他橙更加充足，標籤上亦會標明「late season」的字眼。

Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？ 專家拆解食安迷思 教睇標籤揀靚橙

（左起）大碼臍橙、中碼蜜篤橙及紅肉橙體積對比。

Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？ 專家拆解食安迷思 教睇標籤揀靚橙

（左起）大碼臍橙、中碼蜜篤橙及紅肉橙，三者體積及果肉顏色皆有些許分別。

 

　　臍橙的標籤分為藍色及黑色，其中後者為「尾期橙」，約每年3至6月出產，甜度及水分都會比其他橙更加充足，標籤上亦會標明「late season」的字眼。

 

　　另外亦有一個品種名為「Cara Cara（紅肉橙）」，屬於臍橙類別，標籤號碼通常為3110，體積與蜜篤橙及臍橙相比更小，橙肉偏紅及深色。Cyrus表示，紅肉橙的花青素及維他命C含量會比臍橙或蜜篤橙更加豐富，平日買橙時可多加留意。

 

揀橙3大貼士

 

　　那麼平日揀橙又有甚麼注意事項？Cyrus就表示每個人的口味或有不同，但總體而言可歸納出以下3點，供大家參考。

 

  • 留意外觀，橙皮的顏色是否鮮艷、表面是否夠圓滑等。
  • 留意橙的「椗位」，看看有否掉落、枯萎
  • 可以聞一聞是否有橙香味，並將橙拿在手上試一試重量，如感覺「墜手」便代表果肉水分充足；反之，如果上手感覺「輕飄飄」則代表橙內的水分已經流失。

 

拆解基因改造食物迷思

 

　　坊間有不少關於基因改造食物的迷思，甚至有不少人認為進食基因改造食物會對健康造成影響。香港食品創新科技中心項目經理文嘉敏博士就表示，生產基因改造食物的本意是令食物防菌防蟲及提升營養價值，進而增加收成、穩定食物供應，並改善人的健康。

 

　　她進一步解釋基因種植的過程，指研究人員會先在實驗室裡先將一些具有特定屬性如抗菌、抗蟲或能夠對抗惡劣天氣的基因抽出，加入到目標農作物原本的基因排列裡面，之後不斷複製這些經過改造的基因，最後再將改造後的基因重新放入農作物中，並進行種植。

 

　　那麼市民是否有方法分辨出基因改造食物？文嘉敏就坦言，由於香港並沒有法例規定進口食品需標明是否經過基因改造，因此市民在一般情況下難以單憑食品的外觀、價錢等作出分辨；有部分產品則會標出未經基因改造的食材，例如有些豉油會標明使用「非基因改造」的大豆。

 

　　至於市面上可以買到哪些基因改造水果或農作物，文嘉敏就引述FDA（美國食品藥物管理局）資料，表示水果方面有蘋果、木瓜，亦有加入了胡蘿蔔素的種植出的粉紅色菠蘿，農作物則有粟米、大豆等；而橙則不在FDA的認可名單上，因此相信目前並沒有生產任何基因改造橙。

 

　　她強調，一般能夠推出市面的基因改造食品都經過多重化驗、認證及臨床實驗，並不會引起食物過敏或其他負面作用，相對來說較為安全。此外文嘉敏又補充，目前大部分基因改造水果及農作物的主要用途為餵飼動物，當中包括餵豬，市民能夠接觸及購買的基因改造食物並不多，因此無須太過擔心。

 

轉載自晴報

Tags:#基因改造#基因改造食物#橙#揀靚橙#有機種植#尾期橙#臍橙#紅肉橙#標籤#編碼#FDA
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