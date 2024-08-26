夾公仔中獎發現公仔藏滿滿蟲卵超驚嚇！業內人士爆原因係咁！教你正確清洗毛公仔方法

毛公仔愛好者注意！內地有一對父女玩公仔機時，夾中一隻絨毛小熊公仔。正當為此感到雀躍之時，他們其後卻發現「毛茸茸」的絨毛中竟藏著滿滿的「芝麻」物體，仔細用鑷子挑出來，才知道原來全是蟲卵，直指十分噁心。

綜合內地傳媒報道，一個爸爸帶女兒去玩夾公仔機，夾到一個棕色巴掌大的小熊玩偶吊飾，但他們把公仔拿回家發現不太對勁有一些黑色的點點，原來在絨毛裏藏了好多蟲卵。他們便拿起鑷子仔細檢查，竟然從絨毛裏挑出一共幾十顆蟲卵。那名爸爸表示由於太噁心，公仔已經扔棄，呼籲家長無論夾公仔或是買來的玩偶，都要清洗一下再給孩子玩。

小熊玩偶吊飾內藏幾十顆蟲卵。(影片截圖)

有夾娃娃機店的前店員解釋，玩偶本身應該沒問題，但娃娃長時間放在機台裡，由於太高溫光線又強，加上有些娃娃有味道，會吸引很多小蟲，因此建議娃娃拿回家還是要檢查或清洗為佳。

同場加映: 日本知名公仔製造商Sekiguchi早前分享了可水洗毛公仔正確清洗方法和步驟

可水洗毛公仔正確清洗方法

1.在盆內裝滿攝氏30度以下的清水再加入適量的中性清潔劑輕輕清洗毛公仔

2.然後更換一盆全新的清水將公仔上的洗衣液沖洗乾淨

3.再用毛巾按壓公仔排走水分避免擠壓公仔以免變形

4.在通風良好的地方晾乾公仔避免公仔因陽光曬至變色

資料來源：Sekiguchi

同場加映:日本生活資訊平台「YOURMYSTAR」曾分享不需用水清洗毛公仔的方法

不可水洗毛公仔正確清洗方法

1.梳打粉清潔法

2.將毛公仔放入膠袋後再將梳打粉均勻地撒在毛公仔上

3.靜置公仔約30分鐘以發揮梳打粉的除臭效果

4.待30分鐘過後便可以用吸塵機吸走梳打粉毛公仔便清潔完成

資料來源：日本生活資訊平台「YOURMYSTAR」

轉載自晴報