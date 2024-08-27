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57歲林利分享年前曾患大腸癌割去11cm腫瘤！現半退休狀態調養身體坦言：癌症並不可怕，態度決定一切！即睇大腸癌6個症狀
大腸癌
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57歲林利分享年前曾患大腸癌割去11cm腫瘤！現半退休狀態調養身體坦言：癌症並不可怕，態度決定一切！即睇大腸癌6個症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「香港小虎隊」前成員林利（舊藝名：林立洋），近日在節目《那些年那些歌》中分享近況，指自己曾罹患大腸癌，經常腹瀉上廁所，體能大不如前，因此宣布進入「半退休」狀態，決定專心調養身體。

 

罹患大腸癌進入「半退休」狀態

 

　　現年57歲的林利近日在台灣節目《那些年那些歌》中分享近況，他表示自己曾在2017年被診斷大腸癌，經常腹瀉、跑廁所，嚴重影響生活品質，如今體能亦大不如前，對工作要求已不如以往苛求，因此進入了「半退休」狀態，決定專心調養身體。

 

　　雖然林利已年過半百，但一直保持著Fit爆身形，兼且皮膚黝黑，很難令人聯想到其身體出現毛病。不過，在2017年10月，他發現罹患直腸癌第三期，並於2018年1月完成手術，割去11cm腫瘤，他更在康復不久後即復工，體力透支下曾兩度入院。

 

　　他曾在Facebook個人專頁發文表示，「我一直用身體去體會這個魔怪（直腸癌）有多強大，直至到結果終於領悟才講出心底那真實故事，癌症並不可怕，態度決定一切」。

 

　　林利15歲出道，與梅艷芳是同屆同學，曾與梅艷芳合作發行黑膠唱片。身為80年代男子組合小虎隊成員，他憑《伴我啟航》及《忍著淚說Goodbye》兩首金曲紅極一時，其後輾轉赴台灣發展，並於08年回歸香港，先後為無綫、港視及港台拍劇。

 

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

林利曾在2017年被診斷大腸癌。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

他經常腹瀉、跑廁所，體能大不如前。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

因此他宣布進入「半退休」狀態，決定專心調養身體。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

林利在2018年1月完成手術，割去11cm腫瘤。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

他癌症康復不久後即復工，體力透支下曾兩度入院。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

林利15歲出道，與梅艷芳是同屆同學，曾與梅艷芳合作發行黑膠唱片。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

林利是80年代男子組合小虎隊成員。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

林利83歲媽媽曾患淋巴癌呼吸困難，他堅持帶病母回家全天候照顧。（圖子FB）

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

大腸癌｜57歲林利患大腸癌 宣布進入「半退休」 拆解大腸癌6個高危徵狀

林利2019年與台灣女友陳貞均（Erin）結婚。（圖子FB）

 

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

 

　　大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

 

　　本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

 

大腸癌6大徵狀

 

1.大便習慣在不明原因下有所改變(腹瀉或便秘)，並持續超過兩星期

2.大便帶血或帶有大量黏液

3.大便後仍有便意

4.腹部不適(持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛

5.原因不明的體重下降

6.原因不明的疲倦

 

資料來源：衞生署

 

轉載自晴報

Tags:#林利#小虎隊#大腸癌#結腸癌#直腸癌#大腸癌症狀#大便#大便帶血#腹瀉#便秘#腹脹#體重下降
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