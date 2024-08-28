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減肥方法 | 200磅醫生8個月激減48磅靠吃啱早餐！甚麼是「211餐盤」早餐？推介2種飲品助控制血糖波動
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減肥方法 | 200磅醫生8個月激減48磅靠吃啱早餐！甚麼是「211餐盤」早餐？推介2種飲品助控制血糖波動

健康解「迷」
健康解「迷」

　　健康減肥，要配合飲食控制及運動習慣，缺一不可。台灣一名醫生分享自身經歷，透露自己過往曾經重達90公斤（約198磅），靠著飲食調整和恆常運動，成功在8個月內減肥，而他發現其中一個成功重點，就是吃對早餐。

 

醫生靠211餐盤控制食量成功減磅

 

　　台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航接受《健康2.0》訪問透露，自己過往是一名體重高達90公斤（約198磅）的男子，後來決心減肥，成功在8個月內減至68公斤（約150磅），足足減磅達48磅。在減肥期間發現，他發現其中一個成功因素就是「吃對早餐」。

 

減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅 教早餐吃2種食物減肥不反彈

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航接受《健康2.0》訪問透露，自己過往是一名體重高達198磅（約90公斤）的男子，後來決心減肥成功在8個月內減至150磅（約68公斤），足足減磅達48磅。他在減肥期間發現，其中一個成功因素就是「吃對早餐」。（圖片來源／魏士航醫師｜航向健康減重新體質@Facebook）

減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅 教早餐吃2種食物減肥不反彈

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航接受《健康2.0》訪問透露，自己過往是一名體重高達198磅（約90公斤）的男子，後來決心減肥成功在8個月內減至150磅（約68公斤），足足減磅達48磅。他在減肥期間發現，其中一個成功因素就是「吃對早餐」。（圖片來源／魏士航醫師｜航向健康減重新體質@Facebook）

減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅 教早餐吃2種食物減肥不反彈

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航接受《健康2.0》訪問透露，自己過往是一名體重高達198磅（約90公斤）的男子，後來決心減肥成功在8個月內減至150磅（約68公斤），足足減磅達48磅。他在減肥期間發現，其中一個成功因素就是「吃對早餐」。（圖片來源／魏士航醫師｜航向健康減重新體質@Facebook）

減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅 教早餐吃2種食物減肥不反彈

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航接受《健康2.0》訪問透露，自己過往是一名體重高達198磅（約90公斤）的男子，後來決心減肥成功在8個月內減至150磅（約68公斤），足足減磅達48磅。他在減肥期間發現，其中一個成功因素就是「吃對早餐」。（圖片來源／魏士航醫師｜航向健康減重新體質@Facebook）

 

　　魏士航表示，不少人以為早餐就是要吃麵包、蛋餅等高碳水食物，但其實更重要的是選擇原型食物，並改變自己對早餐選擇的看法：

 

　　但其實想要成功減肥，就應該要打破對早餐食物的既定想法！

 

　　魏士航憶述，當時自己每天早餐都是以「211餐盤」為基礎，即2分蔬菜、1分蛋白質及1分澱粉，蔬菜以白烚為主，通常會選擇西蘭花、粟米仔、小棠菜等蔬菜，蛋白質會簡單地涮肉片食，澱粉就會選擇食蕃薯。他又表示，有時候會選擇食茶葉蛋，代替肉片來補充蛋白質，並建議大家可以混搭各款蔬菜進食，而由於番薯本身熱量較低，又具有一定飽足感，這種配搭完美符合到「211餐盤」原則，也不會攝取過多熱量。

 

2種飲品助控制血糖波動

 

　　魏醫生過往亦曾分享過，自己在減肥期間也有積極控制血糖，以達到減肥目的。他推薦大家2種有助控制血糖波動的飲品，飯前飲用更有效：

 

●　500毫升水：醫生指出，過往有研究發現，飯前飲水可以降低22%食慾，同時提升25%的基礎代謝率；建議大家開始用餐時，可以先進食蛋白質和蔬菜，有效緩和升糖速度，然後才吃澱粉類主食，而飯後水果就選擇一個奇異果大小的份量。

 

●　2茶匙醋：醫生指出，過往有研究發現，只要在餐前喝2茶匙無添加天然釀造醋，有助大幅降低碳水化合物升糖的能力達20%；如果大家不習慣飲醋，亦有研究指出，先吃「醃漬食物」也能做到相似效果。

 

3大飲食原則

 

　　醫生當時分享3大飲食原則，只要遵從原則就能有效控制血糖：

 

●　1. 吃原型食物：避免吃精緻澱粉和加工食品，即使是全麥麵包、藜麥餅乾或磨成粉的燕麥飲品，均屬於容易讓血糖波動變大的加工食品，而非天然原型食物。

●　2. 少吃糊化食物：橙和橙汁、白飯和粥，都是後者對於血糖波動影響較大。

●　3. 注意進食順序：以「水、肉、菜、飯、果」順序進食。

 

　　考慮到有時會感嘴饞想吃零食，醫生就建議大家「在正餐後吃」，避免正餐之間的時段，有助減少血糖起伏次數、降低對血管的傷害；零食選擇則建議無調味的堅果、70%以上的黑朱古力等，均富含天然油脂及礦物質、抗氧化物，但注意每日以30克為限。

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#瘦身#減磅#早餐#211餐盤#原型食物#飲食原則#血糖#蔬菜#澱粉
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