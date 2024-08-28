男子腹脹求醫揭患胃癌前病變「腸化生」！竟與長期吃1種維他命有關？停服隔年覆診見好轉！即睇醫生推介5款蔬菜改善慢性胃炎

飲食切忌過猶不及。台灣一名65歲男子因腹脹求醫，醫生為其進行胃鏡檢查後，發現他除了患上慢性萎縮性胃炎外，更出現大量象徵癌前病變的「腸化生」（腸上皮化生）。經詳細詢問後得悉，男子平日經常吃一種保健品，疑因此對胃部造成負擔，在遵循醫生建議戒口、並以其他食物取代後，隔年覆診時，腸化生已減少逾一半以上。

肝膽腸胃科醫生錢政弘日前於當地健康節目《健康晚點名》分享上述病例，指該名男子過去持續服食「綜合維他命」近10年時間，得悉自己患病後非常不解，稱平日無不良習慣，又沒有亂吃東西，不知道為何仍會患病。

5款蔬菜改善胃部健康

醫生則解釋指，保健品多數較大粒，每日服食後胃部「整天磨來磨去」便會增加負擔，假如平日飲食足夠均衡，其實並不需要額外補充綜合維他命，因此建議男子立刻停食保健品，日常多攝取以下5類蔬菜，以幫助改善：

1. 菠菜

2. 韭菜

3, 蘆筍

4. 黃豆芽

5. 綠豆芽

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

男子事後遵循醫囑，隔年再到院覆診檢查時，發現「腸化生」已減少一半以上。錢醫生表示，上述菠菜及芽菜類蔬菜含有豐富葉酸，其中菠菜屬葉酸含量最高的蔬菜、芽菜類則含有天然酵素，有助消化、減少胃部負擔。這些食物皆可幫助黏膜修復，對於慢性胃炎及萎縮性胃炎都非常有益。

轉載自晴報