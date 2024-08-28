歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99！(只限今天)
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現，切勿誤信騙徒
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
加密貨幣報價
加密貨幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
男子腹脹求醫揭患胃癌前病變「腸化生」！竟與長期吃1種維他命有關？停服隔年覆診見好轉！即睇醫生推介5款蔬菜改善慢性胃炎
健康Tips
其他癌症
補充劑

男子腹脹求醫揭患胃癌前病變「腸化生」！竟與長期吃1種維他命有關？停服隔年覆診見好轉！即睇醫生推介5款蔬菜改善慢性胃炎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲食切忌過猶不及。台灣一名65歲男子因腹脹求醫，醫生為其進行胃鏡檢查後，發現他除了患上慢性萎縮性胃炎外，更出現大量象徵癌前病變的「腸化生」（腸上皮化生）。經詳細詢問後得悉，男子平日經常吃一種保健品，疑因此對胃部造成負擔，在遵循醫生建議戒口、並以其他食物取代後，隔年覆診時，腸化生已減少逾一半以上。

 

　　肝膽腸胃科醫生錢政弘日前於當地健康節目《健康晚點名》分享上述病例，指該名男子過去持續服食「綜合維他命」近10年時間，得悉自己患病後非常不解，稱平日無不良習慣，又沒有亂吃東西，不知道為何仍會患病。

 

5款蔬菜改善胃部健康  

 

　　醫生則解釋指，保健品多數較大粒，每日服食後胃部「整天磨來磨去」便會增加負擔，假如平日飲食足夠均衡，其實並不需要額外補充綜合維他命，因此建議男子立刻停食保健品，日常多攝取以下5類蔬菜，以幫助改善：

 

1. 菠菜

2. 韭菜

3, 蘆筍

4. 黃豆芽

5. 綠豆芽

 

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

 

　　男子事後遵循醫囑，隔年再到院覆診檢查時，發現「腸化生」已減少一半以上。錢醫生表示，上述菠菜及芽菜類蔬菜含有豐富葉酸，其中菠菜屬葉酸含量最高的蔬菜、芽菜類則含有天然酵素，有助消化、減少胃部負擔。這些食物皆可幫助黏膜修復，對於慢性胃炎及萎縮性胃炎都非常有益。

 

轉載自晴報

 

Tags:#腸化生#胃癌#癌前病變#綜合維他命#維他命#保健品#慢性胃炎#消化#萎縮性胃炎
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生