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74歲英格蘭前領隊艾歷臣胰臟癌病逝！上周發布影片向球迷告別：不用覺得遺憾，微笑吧！即睇胰臟癌7大症狀
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74歲英格蘭前領隊艾歷臣胰臟癌病逝！上周發布影片向球迷告別：不用覺得遺憾，微笑吧！即睇胰臟癌7大症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　R.I.P！英格蘭前領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson），昨日（26日）在瑞典韋姆蘭省家中安詳離世，終年76歲。艾歷臣年輕時效力多間瑞典球會，再轉任教練和領隊，並自2007年起帶領英超曼城，培育過碧咸等英軍「黃金一代」。艾歷臣於今年初公佈自己罹患末期胰臟癌，最多只剩一年壽命；身兼英格蘭足總會長的英國威爾斯王子威廉在艾歷臣辭世後，亦在社交平台致敬向他致敬。

 

　　綜合外媒報道，英格蘭前領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson），於周一（26日）早上，在瑞典韋姆蘭省家中與世長辭，終年76歲；去世時有家人陪伴在側。消息經艾歷臣的家人公佈後，身兼英格蘭足總會長的英國威爾斯王子威廉，在社交平台X發文表達傷感之情，並向艾歷臣致敬，指艾歷臣作為英格蘭領隊，自己常被他的魅力和熱情所吸引，「他是一名球賽中真正的紳士（A true gentleman of the game）」。

 

患末期胰臟癌僅餘1年命

 

　　艾歷臣於今年初公佈自己患上末期胰臟癌。他接受家鄉瑞典電台訪問，表示情況不太理想，更直言「最多只剩一年壽命」。但儘管如此，他還是會盡力戰鬥到最後，因不排除病情可能有更差、或更好的狀況，畢竟「醫生也不能說出一個期限」。

 

胰臟癌7大症狀

 

1. 腹背痛

 

　　上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

 

2. 突然消瘦

 

　　胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

 

3. 厭食

 

　　癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

 

4. 黃疸

 

　　如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

 

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

 

　　如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

 

6. 發燒及發冷

 

7. 靜脈栓塞

 

資料來源：香港癌症基金會

 

　　過去數月，艾歷臣堅強生活，並不斷前往他曾效力的球會，接受球迷致意。他更帶領利物浦名宿隊踢了一場慈善賽，一圓人生最大心願。另外，串流影片商Amazon Prime，早前為艾歷臣拍攝紀錄片《Sven》，於上周五（23日）正式發佈影片。艾歷臣在片中向球迷作最後告別：

 

　　我希望你會記得，我是一名積極地竭盡所能的人。不用覺得遺憾，微笑吧。

 

瑞典名帥成英軍首位非英籍教練 曾帶領英超曼城

 

　　艾歷臣年輕時曾在多間瑞典球會效力，司職右後衛。但在球員時代的他平平無奇，之後轉任教練，先帶領哥登堡奪得歐洲足協盃，開始受到歐洲球壇注目；之後轉到葡萄牙、意大利，執教賓菲加、森多利亞和拉素等球隊，逐漸建立聲譽。

 

　　2001年，他獲委任為英格蘭主帥，成為英軍歷來首位非英籍教練，創下自己的職業生涯頂峰。2007年起，艾歷臣帶領當時在英超仍未站穩陣腳的曼城。碧咸、謝拉特和林柏特等，都由艾歷臣培育；可惜在艾歷臣領軍下，英軍「黃金一代」始終未能獲得任何大賽錦標，最佳成績是兩度打入世界盃8強。艾歷臣5年任期完結後離隊，之後再帶領過墨西哥國家隊、李斯特城，和多支中超球隊。

 

癌症殺手︱英格蘭曼城前領隊艾歷臣 胰臟癌逝終年76歲【附胰臟癌症狀】

癌症殺手︱英格蘭曼城前領隊艾歷臣 胰臟癌逝終年76歲【附胰臟癌症狀】

癌症殺手︱英格蘭曼城前領隊艾歷臣 胰臟癌逝終年76歲【附胰臟癌症狀】

癌症殺手︱英格蘭曼城前領隊艾歷臣 胰臟癌逝終年76歲【附胰臟癌症狀】

 

轉載自晴報

 

Tags:#英格蘭#英格蘭前領隊艾歷臣#胰臟癌#胰臟癌症狀#黃金一代#腫瘤科
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