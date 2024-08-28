2024上半年16款SPF50+防曬大比拼！鬥防UV能力、使用感、美肌效、防水力！2款獲A級評級+Best Buy產品推薦！SHISEIDO呢款僅$88性價比極高

日本雜誌《LDK》近日以4大標準整合出2024年上旬的16款推薦防曬日霜，比較各款產品的防UV能力、成分、緊緻度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式；《LDK》額外添加2項評測標準，包括美肌效果和防水力，以測試產品的額外優勢。16款產品中包括SHISEIDO、ELIXIR、CLARINS、DIOR等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1628日圓（約88港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

4大標準評測防曬日霜

《LDK》指出，不少女士會使用日霜以保護肌膚，而市面上有聲稱具有防曬功能的防曬日霜，有助加強阻隔及減少紫外線對肌膚的傷害。

《LDK》以4大標準評測防曬日霜：

防UV能力：在人造皮膚上貼上UV標籤再用上防曬日霜，放置於曬黑燈底下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率；此外亦邀請多名受測者實際使用產品，進行額外測試。

成分：由化妝品專家檢查產品成分標籤，針對產品的溫和成分、美白成分、防紫外線成分、刺激成份分等進行評分。

緊緻度：在人造皮膚上先塗抹容易分解的粉底液，再塗上防曬日霜，及後利用蒸氣模擬夏季高溫環境，觀察產品的崩塌時間和程度，以評估產品緊緻度。

使用感：由多名20至50歲受測員實際使用產品，並對產品的黏性、附著力、刺激性等方面進行評分。

《LDK》額外添加2項不計分的評測標準：

美肌效果：由專業化妝師在受測者臉上進行塗抹，觀察產品能否做到美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。

防水力：把顏色水滴在人造皮膚上，待乾透後塗抹防曬日霜，然後進行浸泡和潑水測試。

2024上旬16款推薦防曬日霜

第16名

SHIRORU Niamide UV Day Cream

防UV能力：4

成分：3.5

緊緻度：1

使用感：4.5

綜合評分：2.98

美肌感：0

防水性：0

等級：B

第14名

Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid

防UV能力：4

成分：1.5

緊緻度：2.5

使用感：4.5

綜合評分：3.03

美肌感：0

防水性：0

等級：B

ALLIE 持采長豔UV高效防曬飾底乳

防UV能力：4.5

成分：2.5

緊緻度：2

使用感：3.5

綜合評分：3.03

美肌感：0

防水性：0

等級：B

第12名

Obagi C Day Serum UV

防UV能力：5

成分：3

緊緻度：3

使用感：3

綜合評分：3.46

美肌感：0

防水性：0

等級：B

Aesop 防曬面部乳液

防UV能力：5

成分：2.5

緊緻度：3

使用感：3.5

綜合評分：3.46

美肌感：0

防水性：0

等級：B

第11名

N Organic Base Clear UV Protector

防UV能力：4.5

成分：3.5

緊緻度：2.5

使用感：4.5

綜合評分：3.56

美肌感：0

防水性：0

等級：B

第10名

DIOR SNOW 雪凝亮白全效輕盈防曬乳液

防UV能力：5

成分：3

緊緻度：3.5

使用感：3

綜合評分：3.7

美肌感：5

防水性：0

等級：B

第9名

numbuzin 舒緩清透水膜防曬霜

防UV能力：4.5

成分：3

緊緻度：4

使用感：4.5

綜合評分：3.89

美肌感：0

防水性：0

等級：A

第8名

DR.CI:LABO Watery Milky Gel (UV & Bright)

防UV能力：4.5

成分：4

緊緻度：3.5

使用感：3

綜合評分：3.94

美肌感：5

防水性：0

等級：A

第6名

MILKTOUCH 透肌調色UV素顏霜

ys防UV能力：4

成分：4

緊緻度：5

使用感：3

綜合評分：4.04

美肌感：5

防水性：0

等級：A

La Corbeille Medicated UV Protect Gel

防UV能力：4.5

成分：5

緊緻度：3.5

使用感：4

綜合評分：4.04

美肌感：0

防水性：0

等級：A

第5名

CLARINS 抗污染透薄防曬霜

防UV能力：4.5

成分：3

緊緻度：4

使用感：4.5

綜合評分：4.09

美肌感：5

防水性：5

等級：A

第4名

ELIXIR 膠原提亮妝前防曬底霜(櫻花色)

防UV能力：4.5

成分：2.5

緊緻度：4.5

使用感：5

綜合評分：4.13

美肌感：5

防水性：0

等級：A

第2名

ma:nyo素肌防曬霜

防UV能力：3.5

成分：4.5

緊緻度：4.5

使用感：4.5

綜合評分：4.23

美肌感：5

防水性：5

等級：A

SHISEIDO IHADA Tone Up Uv

防UV能力：5

成分：4

緊緻度：4

使用感：4

綜合評分：4.23

美肌感：0

防水性：5

等級：A

第1名

HEPARiCiE TONE Up-UV

防UV能力：5

成分：5

緊緻度：5

使用感：4

綜合評分：471

美肌感：0

防水性：5

等級：A+



資料來源：LDK

評測結果顯示，「HEPARiCiE Tone Up－UV」及「SHISEIDO IHADA ToneUp UV」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；「HEPARiCiE Tone Up - UV」售價為6500日圓（約353港元），而「SHISEIDO IHADA ToneUp UV」售價為1628日圓（約88港元），性價比甚高。

「HEPARiCiE Tone Up－UV」擁有5分滿分防UV能力，防UV率達98.4%。化妝品專家發現產品屬於「藥用品」，含有保濕及藥用成分「類肝素」，能有效為皮膚進行保濕及修護；《LDK》亦發現，產品具有良好防水性，測試後發現產品能夠有效防止潑水和浸泡，甚至能有效防止皮膚油脂造成崩塌。受測者就表示，雖然產品質感濃稠，但完全不黏膩，塗抹後感覺臉部更豐盈水潤。

「SHISEIDO IHADA ToneUp UV」同樣擁有5分滿分防UV能力，防UV率達98.1%。化妝品專家發現產品同樣屬於「藥用品」，含有美白及修護粗糙皮膚成分，並含有高純度凡士林以達到對抗紫外線、花粉及乾燥天氣等外在刺激；《LDK》亦發現，產品所含的凡士林成分能夠為皮膚帶來光澤，亦具有一定程度的防水性。受測者就表示，產品能長時間保持皮膚光滑，惟質感較厚實，故使用時需注意分量。

轉載自晴報