處暑湯水 | 秋天餘熱易傷陰、傷肺氣！處暑養生宜潤燥、養陰！推介「雪耳蓮子百合雞湯」潤肺止咳、清心安神

「到處都賣月餅和花燈，中秋節快到了。天氣還這麼熱。」Bonnie說。

「秋天到了一段時間了。想一想，已經不是一出門就出汗了。」我說。

「說來也是。」Bonnie說。

「天氣是慢慢由熱轉冷，由冷逐漸回暖。所以一年有二十四個節氣。每個節氣共有十五天，而十五天又分為三候，各五天。

例如處暑分為三候：初候，鷹乃祭鳥；二候，天地始肅；三候，禾乃登。現在處於二候，『天地始肅』，這時氣溫下降，開始有了涼氣，一些樹葉草木開始發黃，有了肅殺之氣。

我們說秋後算帳，古人很多活動都和大自然有關。春夏正值大自然的能量升發，秋天正有肅殺之氣，故有秋後行刑的作法。」我說。

「原來如此。」Bonnie說。

「香港處方嶺南位置，仍感受到夏熱的餘威，尤其中午及下午更明顯。秋天相對身體的是肺，此時餘熱易傷陰，易傷肺氣，養生調理當以潤燥、養陰為重點。這時可吃多點滋潤生津的食物如雪耳和百合。雪耳滋補生津，潤肺養胃。百合能養陰潤肺止咳，清心安神。

要身體好，才能適應天氣變化。都巿人最大的問題就是工作和生活壓力大，休息不足，睡眠不深。要睡得好，又預防失眠，當有睡意時，就立即放下手上的工作，上床睡覺去。睡眠時陽氣入陰，能量收藏於腎。

食物也有幫助的，蓮子能養心益腎、交通心腎。剛才提到的百合，加上蓮子，有安神作用。這些材料都可以煲成時令湯水。

還有，九月即將開學，又到打風季節。下雨天也易生痰濕。我們要注意健脾袪濕，常用的有陳皮和生薑。陳皮性溫，味辛、苦，歸脾、肺經，能理氣健脾，燥濕化痰。生薑性溫、味辛，入肺、脾、胃經，有發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳的功效。這兩種又是食物，又是中藥，也是好拍擋。所以華人家中常備生薑和陳皮。兩者也可加在湯中，使湯水養陰潤燥，又安神袪濕。」我說。

「難怪媽媽總提醒我要多喝湯水，人才會健康和美麗。」Bonnie說。

「再過多些日子，早晚更明顯清涼，要外套，以防受寒。」我說。

「知道了。」Bonnie笑說。

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