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腦梗塞原因 | 38歲男急性腦梗塞求命危！醫生揭與常吃這食物配可樂有關！即睇10大腦梗塞症狀！咬字不清要注意
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腦梗塞原因 | 38歲男急性腦梗塞求命危！醫生揭與常吃這食物配可樂有關！即睇10大腦梗塞症狀！咬字不清要注意

健康解「迷」
健康解「迷」

　　油膩重口味食物要少吃！近日，内地一名男子在下班後意外全身癱軟倒地，被同事緊急送醫，發現是「急性腦梗塞」，一度命危。醫生表示，這與男子平日最愛吃的2種食物有關，長年纍月導致血脂過高，引發腦梗塞。

 

　　綜合内地媒體報道，本月18日，河南鄭州一名38歲男子在下班時突然四肢無力、全身癱軟倒地，嚇壞身旁的一衆同事。男子被送醫檢查證實是「急性腦梗塞」（中風），一度命危；所幸經過一番搶救，男子脫離了生命危險。而他向醫生坦承，這或許與他平日的飲食習慣有關，因他最愛吃油炸、重口味的食物，尤其是「炸花生配可樂」，甚至每日都會買一斤炸花生，再配上2瓶可樂，在家休息時一邊看電視一邊吃，「像吃菜一樣，一吃就停不下來！」但他從未想過自己會因此險些賠上性命。

 

醫生：血脂太高

 

　　對此，鄭州醫院神經內科醫生秦文鵬指出，男子長期吃高油高糖的食物，導致血脂增高，增加了患腦梗塞的機率：

 

　　腦梗塞屬於腦血管病變最常見的類型。導致腦梗塞發生的危險因子很多，其中血脂高是造成腦梗塞發生的常見危險因子。

 

　　醫生表示，血液中常年累積過多的脂質，會在血管內沉積下來，導致動脈粥樣硬化，使血管狹窄或堵塞；如同自來水管道，雜質過多會導致水管管腔變窄或直接堵塞。因此，當血管不通暢時，血液無法自然流動，最後導致諸如腦血管病、心血管病和腎血管下肢血管等病變發生。

 

　　醫生最後強調，若民衆有出現高脂血症，必須採用節制飲食及增加運動，還要服用降脂藥物等辦法控制血脂，從而降低腦梗塞發生的機會。

 

腦梗塞10大症狀

 

　　另外，内地網紅外科醫生「鉛醫薔薇」在微博發文，提及10大腦梗塞症狀，包括：

 

1. 突然眩暈

2. 肢體麻木

3. 伸舌不居中

4. 暫時性咬字不清

5. 頭痛明顯和平時不同

6. 突然跌倒

7. 短暫性意識喪失

8. 全身乏力

9. 噁心嘔吐

10. 每日處於嗜睡狀態，並有一側肢體不自主抽動

 

資料來源：內地網紅外科醫生「鉛醫薔薇」

 

　　「鉛醫薔薇」表示，如果有遇到上述的其中一種症狀，就務必需要重視，應立即前往醫院神經內科求醫。

 

轉載自晴報

 

Tags:#急性腦梗塞#腦梗塞#血脂#中風#炸花生#可樂#高脂食物#高糖食物#腦梗塞症狀
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