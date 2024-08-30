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甚麼是腦動脈瘤？一定要開腦？微創手術助堵塞腦動脈！腦動脈瘤沒有徵兆、破裂有機會造成身體殘障！患者遇這情況要求醫
健康Tips
醫生解說

甚麼是腦動脈瘤？一定要開腦？微創手術助堵塞腦動脈！腦動脈瘤沒有徵兆、破裂有機會造成身體殘障！患者遇這情況要求醫

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:Jane Law

　　如果得知腦部有一顆不定時炸彈，可能隨時爆裂，相信誰也會感到焦慮不安。據估計，本港大約百分之三人口患有「腦動脈瘤」，大部份沒有徵兆，一旦破裂，有機會造成身體殘障。故此，醫生會建議破裂風險較高的患者盡早接受手術，拆除威脅。

 

　　香港港安醫院–司徒拔道神經外科顧問醫生黃秉康指出，腦動脈瘤是由於大脈血管壁脹起而形成囊腫，並非惡性腫瘤，大部份個案成因不明，相信與遺傳有關。要留意的是，腦動脈瘤破裂前，患者未必感到任何病徵，吸煙或血壓過高或會增加其破裂機會，應將這些風險因素消除。

 

腦動脈瘤 毫無病徵

 

　　假如患者突然感到劇烈性頭痛，必須盡早求診。黃醫生解釋，這或意味著腦動脈瘤滲血或爆裂，大腦顱內壓力會因而升高，更可能導致心跳停頓而死亡。即使患者能夠康復，病發後有機會出現永久性功能障礙，例如記憶力下降及反應變得遲緩，而腦動脈瘤在短時間內再破裂的機會亦會相對地高。

 

　　既然腦動脈瘤如此可怕，患者是否應盡快將其切除呢？黃醫生說，一般會透過腦部造影檢查，評估腦動脈瘤的狀況及大小，並會分析位置、破裂風險及患者年紀等因素，審視手術風險，假如腦動脈瘤體積大於三毫米或以上，便會建議患者接受手術，將其封堵。

 

　　聽到腦部手術，患者難免擔心要開腦，覺得「做手術比不做手術的傷害更大」。黃醫生指，曾有一名年青患者因擔心手術有創傷性而拒絕接受手術，然而每次遭遇頭痛，又以為腦動脈瘤爆裂，結果導致情緒受困。最終，拖延了大半年下，該名患者因腦出血而入院，往後更出現記憶衰退等後遺症。

 

不用開腦 復發率低

 

　　事實上，應對腦動脈瘤的手術不如想像中複雜，黃醫生指如今不會「開腦」，而是以微創形式進行︰「目的是將腦動脈瘤堵塞，藉此減低出血風險，患者術後翌日已可出院，頭部不會有傷口，甚至連頭髮也不用剃掉。」

 

　　治療腦動脈瘤的微創手術，其中一種方法是利用導管沿大腿溝位置，經大動脈伸延至腦動脈位置，再在該段血管放入支架，以將血流帶回正常血管。當腦動脈瘤失去血液供應，便會凝結並被封堵，大約百分之九十八個案術後半年至一年內，腦動脈瘤會消失，復發率較低。另一種方法，是在腦動脈套上鉑金線圈，直接將其封閉。黃醫生說，使用哪種手術方法，需要視乎動脈瘤位置，患者進行手術時並要接受全身麻醉，因此年紀較大、心肺功能欠佳患者未必適合。

 

　　黃秉康醫生提醒，治療腦動脈瘤有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

 

轉載自晴報

 

Tags:#腦動脈瘤#開腦#微創手術#記憶力下降#反應遲緩#腦動脈瘤爆裂#手術#其他疾病#腫瘤科
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