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日本熊本旅遊景點「轟之瀑布」爆大規模病毒感染！泉水驗出諾如病毒！過百人戲水後嘔肚、腹瀉！即睇諾如病毒傳播途徑
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日本熊本旅遊景點「轟之瀑布」爆大規模病毒感染！泉水驗出諾如病毒！過百人戲水後嘔肚、腹瀉！即睇諾如病毒傳播途徑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊日注意！近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。

 

遊日注意｜逾百人戲水後嘔吐腹瀉
 

　　綜合外媒報道，日本熊本縣天草市人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）疑遭受污染，熊本縣縣政府於周二（27日）召開記者會，公佈事件並呼籲市民和遊客避免在該處戲水。

 

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

近日日本熊本縣人氣旅遊景點「轟之瀑布」（轟の滝）爆出大規模病毒感染，有逾百名民眾到附近的河川戲水後，陸續感到身體不適，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀；當局其後對泉水進行水質檢測，並驗出諾如病毒；據悉，目前該景點及附近河川已豎立告示牌，呼籲民眾不要在河川戲水。（影片截圖）

 

　　熊本縣縣政府表示，本月13日有7名高中生在「轟之瀑布」附近的河川戲水後，相繼出現嘔吐、腹瀉等感染症狀，隨即就醫；其後連日都有相關感染事件，截至27日上午10時，因感染症狀而就醫人數達124人，另有93人未有就醫但已直接通報熊本縣保健所，惟兩者人數可能出現重複。

 

遊日注意｜泉水驗出諾如病毒

 

　　縣政府在收到多宗通報後，於本月19日在「轟之瀑布」的水潭和下游等2個地點，以及23日在水潭、瀑布上游、距離上游1公里處等3個地點分別採集泉水樣本並進行檢測水質。結果顯示，5個地點的水質樣本都被驗出諾如病毒GII型；此外，保健環境科學研究所收集了6名相關住院病人的糞便樣本進行檢驗，其中4人樣本亦被驗出諾如病毒GII型。

 

　　縣政府表示，目前仍會持續對「轟之瀑布」及附近河川進行水質檢測，並在多處豎立告示牌，呼籲市民和遊客避免在該處戲水。

 

遊日注意｜諾如病毒病徵傳播途徑

 

諾如病毒傅播途徑

 

1. 食用或飲用受病毒污染的食物或水

2. 接觸患者的嘔吐物或糞便

3. 接觸受污染的物品

4. 經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播

 

資料來源：香港衛生防護中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#日本#旅遊#日本旅遊#熊本#轟之瀑布#病毒#病毒感染#諾如病毒#嘔肚#腹瀉#傳染病#腸胃肝臟科#其他病症
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