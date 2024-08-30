泰國旅遊注意！曼谷爆連環假酒中毒案6死22人命危！甲醇溝水致酒精中毒傷害極大可致命！即睇酒精中毒症狀

近日泰國曼谷發生「假酒」集體中毒案，逾數十人出現中毒症狀，據悉增至6人死亡、22人命危。當局經調查後發現，有不法商人把工業用酒精混合水和草藥製成藥酒，並搗破一間製造工場，分別拘捕2名工場負責人及一名供應商，並查封多達19個非法路邊酒水攤位。

曼谷假酒中毒案增至6死22人命危

綜合外媒報道，泰國曼谷多個縣市自上周一（8月19日）起收到多宗酒精中毒通報，泰國公共衛生部列為連環假酒中毒事件。

據悉，空三華縣（Khlong Sam Wa）、民武里縣（Min Buri）和農卓縣（Nong Chok）有37人出現酒精中毒症狀，包括頭暈、呼吸困難、心臟驟停、腎衰竭、視力模糊、癲癎發作、昏迷等，事件至今造成6人死亡、22人命危，當中多人需接受血液透析治療（俗稱「洗腎」），有7人昏迷不醒而需用呼吸機協助呼吸，另有6人需使用心臟幫浦。





近日泰國曼谷發生「假酒」集體中毒案，逾數十人出現中毒症狀，據悉增至6人死亡、22人命危。當局經調查後發現，有不法商人把工業用酒精混合水和草藥製成藥酒，並搗破一間製造工場，分別拘捕2名工場負責人及1名供應商，並查封多達19個非法路邊酒水攤位。（影片截圖）

名受害人的家屬受訪表示：

父親飲酒後就開始感覺有胃酸倒流，隨後失去意識。其後他醒來就發現自己已在加護病房。

查封達19個非法路邊攤

當地警方調查後，在民武里縣發現有3間出售沒有消費稅標籤酒類的店舖，均於店內查獲涉事酒精飲品，並留意到該飲品包裝不完整，以及沒有任何品牌標籤；其後對樣本進行檢驗，發現含有工業用酒精「甲醇」。

警方其後追蹤到一間懷疑非法生產酒類的工廠，發現該工廠把甲醇與水和草藥混合，製造出具致命性酒精濃度達40%的傳統藥酒「Ya Dong」，並且分銷到上述3個縣市多間店舖和路邊攤出售，當局已對所有涉事店舖下令停止售賣涉事酒類飲品及關閉協助調查，並查封多達19個非法路邊酒水攤位。

搗破工場拘捕3人

空三華縣地方最高官員宋汪（Somwang Chaiprakraiwan）召開記者會透露，警方率先拘捕一名涉嫌販賣該無牌藥酒的女供應商，她其後供出假酒由2名親友所調校；其後警方在曼谷一個住宅區搗破一所製造和分發假酒的主要工場，並檢獲大批假酒，拘捕2名兄弟。宋汪亦表示，當局現正嚴加打擊區內所有非法酒鋪，一旦發現任何非法假酒就將會採取拘捕行動。

泰國公共衛生部發早前公告提醒市民，切勿飲用任何含甲醇的酒精飲品，飲用甲醇可導致中毒，並造成血液嚴重酸化，症狀會按攝取量逐漸出現；此外，當局呼籲市民如飲用酒精或藥草酒後，出現呼吸急促、疲勞、頭暈、視力模糊或嘔吐等症狀，必須立即求醫。

誤飲假酒 中毒可致命

本港急症室專科鍾浩然醫生曾受訪指出，「假酒」是指混入工業酒精的酒類，這類工業酒精往往含有大量甲醇。甲醇的用途通常用作清潔劑或燃料，但對人體有毒。

不慎飲用假酒，造成甲醇中毒，人體的新陳代謝會將甲醇氧化，並透過一種人體酵素ADH，產生有毒物質甲醛（Formaldehyde）及甲酸（Formic Acid），可傷害人體的視神經及肝臟，引致失明、腎衰竭，甚至死亡。鍾醫生指，治療方面通常會透過靜脈注射，將乙醇（即酒精）注入，令ADH失去氧化功能，減低病者甲醇中毒的機會。

飲酒過量7大危害

然而，即使飲用的是「真酒」，也會損害人體健康。據本港衞生防護中心資料顯示，過量飲酒會對身體造成以下影響：

1.營養失調，因為酒精缺乏營養價值（如缺乏維他命B）

2.過重，因為酒精含高熱量

3.消化系統毛病，例如食道炎、慢性囿炎和胃潰瘍等

4.損害肝臟，例如肝炎、肝硬化，甚至肝癌

5.高血壓和損害人臟

6.癌症，例如口腔癌、咽喉癌、喉癌、食道癌、結腸直腸癌和女性乳癌

7.酒癮



資料來源：衞生防護中心

長期酗酒會令身體缺乏維他命B1，損害神經系統外，還可引致發抖、失憶和精神錯亂等徵狀。至於暴飲（俗稱「劈酒」，即短時間內大量飲酒），則會增加罹患酒精中毒、意外損傷、自殺、不安全性行為及牽涉入暴力事件的風險。而且每多喝一杯酒，相關的風險都會隨之上升，因為增加酒精攝取量會逐漸削弱思考和判斷能力。如發現自己開始不受控地飲酒，或越來越依賴酒精，需要盡快求助。



轉載自晴報