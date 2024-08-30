歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現，切勿誤信騙徒
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
加密貨幣報價
加密貨幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
泰國旅遊注意！曼谷爆連環假酒中毒案6死22人命危！甲醇溝水致酒精中毒傷害極大可致命！即睇酒精中毒症狀
健康Tips
食物安全
其他痛症

泰國旅遊注意！曼谷爆連環假酒中毒案6死22人命危！甲醇溝水致酒精中毒傷害極大可致命！即睇酒精中毒症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日泰國曼谷發生「假酒」集體中毒案，逾數十人出現中毒症狀，據悉增至6人死亡、22人命危。當局經調查後發現，有不法商人把工業用酒精混合水和草藥製成藥酒，並搗破一間製造工場，分別拘捕2名工場負責人及一名供應商，並查封多達19個非法路邊酒水攤位。

 

曼谷假酒中毒案增至6死22人命危

 

　　綜合外媒報道，泰國曼谷多個縣市自上周一（8月19日）起收到多宗酒精中毒通報，泰國公共衛生部列為連環假酒中毒事件。

 

　　據悉，空三華縣（Khlong Sam Wa）、民武里縣（Min Buri）和農卓縣（Nong Chok）有37人出現酒精中毒症狀，包括頭暈、呼吸困難、心臟驟停、腎衰竭、視力模糊、癲癎發作、昏迷等，事件至今造成6人死亡、22人命危，當中多人需接受血液透析治療（俗稱「洗腎」），有7人昏迷不醒而需用呼吸機協助呼吸，另有6人需使用心臟幫浦。

 

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

遊泰注意｜曼谷假酒中毒案 甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機

近日泰國曼谷發生「假酒」集體中毒案，逾數十人出現中毒症狀，據悉增至6人死亡、22人命危。當局經調查後發現，有不法商人把工業用酒精混合水和草藥製成藥酒，並搗破一間製造工場，分別拘捕2名工場負責人及1名供應商，並查封多達19個非法路邊酒水攤位。（影片截圖）

 

　　名受害人的家屬受訪表示：

 

　　父親飲酒後就開始感覺有胃酸倒流，隨後失去意識。其後他醒來就發現自己已在加護病房。

 

查封達19個非法路邊攤

 

　　當地警方調查後，在民武里縣發現有3間出售沒有消費稅標籤酒類的店舖，均於店內查獲涉事酒精飲品，並留意到該飲品包裝不完整，以及沒有任何品牌標籤；其後對樣本進行檢驗，發現含有工業用酒精「甲醇」。

 

　　警方其後追蹤到一間懷疑非法生產酒類的工廠，發現該工廠把甲醇與水和草藥混合，製造出具致命性酒精濃度達40%的傳統藥酒「Ya Dong」，並且分銷到上述3個縣市多間店舖和路邊攤出售，當局已對所有涉事店舖下令停止售賣涉事酒類飲品及關閉協助調查，並查封多達19個非法路邊酒水攤位。

 

搗破工場拘捕3人

 

　　空三華縣地方最高官員宋汪（Somwang Chaiprakraiwan）召開記者會透露，警方率先拘捕一名涉嫌販賣該無牌藥酒的女供應商，她其後供出假酒由2名親友所調校；其後警方在曼谷一個住宅區搗破一所製造和分發假酒的主要工場，並檢獲大批假酒，拘捕2名兄弟。宋汪亦表示，當局現正嚴加打擊區內所有非法酒鋪，一旦發現任何非法假酒就將會採取拘捕行動。

 

　　泰國公共衛生部發早前公告提醒市民，切勿飲用任何含甲醇的酒精飲品，飲用甲醇可導致中毒，並造成血液嚴重酸化，症狀會按攝取量逐漸出現；此外，當局呼籲市民如飲用酒精或藥草酒後，出現呼吸急促、疲勞、頭暈、視力模糊或嘔吐等症狀，必須立即求醫。

 

誤飲假酒 中毒可致命

 

　　本港急症室專科鍾浩然醫生曾受訪指出，「假酒」是指混入工業酒精的酒類，這類工業酒精往往含有大量甲醇。甲醇的用途通常用作清潔劑或燃料，但對人體有毒。

 

　　不慎飲用假酒，造成甲醇中毒，人體的新陳代謝會將甲醇氧化，並透過一種人體酵素ADH，產生有毒物質甲醛（Formaldehyde）及甲酸（Formic Acid），可傷害人體的視神經及肝臟，引致失明、腎衰竭，甚至死亡。鍾醫生指，治療方面通常會透過靜脈注射，將乙醇（即酒精）注入，令ADH失去氧化功能，減低病者甲醇中毒的機會。

 

飲酒過量7大危害

 

　　然而，即使飲用的是「真酒」，也會損害人體健康。據本港衞生防護中心資料顯示，過量飲酒會對身體造成以下影響：

1.營養失調，因為酒精缺乏營養價值（如缺乏維他命B）

2.過重，因為酒精含高熱量

3.消化系統毛病，例如食道炎、慢性囿炎和胃潰瘍等

4.損害肝臟，例如肝炎、肝硬化，甚至肝癌

5.高血壓和損害人臟

6.癌症，例如口腔癌、咽喉癌、喉癌、食道癌、結腸直腸癌和女性乳癌

7.酒癮


資料來源：衞生防護中心

 

　　長期酗酒會令身體缺乏維他命B1，損害神經系統外，還可引致發抖、失憶和精神錯亂等徵狀。至於暴飲（俗稱「劈酒」，即短時間內大量飲酒），則會增加罹患酒精中毒、意外損傷、自殺、不安全性行為及牽涉入暴力事件的風險。而且每多喝一杯酒，相關的風險都會隨之上升，因為增加酒精攝取量會逐漸削弱思考和判斷能力。如發現自己開始不受控地飲酒，或越來越依賴酒精，需要盡快求助。


轉載自晴報

 

Tags:#假酒#酒精中毒#假酒中毒#甲醇#甲醛
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生