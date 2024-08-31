長者防跌肌力訓練（下）：平衡力最重要！5個簡易動作+ 1張凳練平衡力！轉動腳腕、膝蓋、髖關節，循序漸進增強身體穩定性

上一集，我們針對長者防跌的主題，和大家分享了一系列適合長者在家進行的簡單肌肉訓練，透過強化小腿肌肉、脛前肌和腳腕，找回平衡力，減少跌倒的機會！今次我們將針對平衡力，和大家分享5個簡單的訓練，透過踮腳尖、轉動腳腕、膝蓋和髖關節，循序漸進訓練平衡力和增加穩定性，能大大減少跌倒機會。