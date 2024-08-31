長者防跌肌力訓練（下）：平衡力最重要！5個簡易動作+ 1張凳練平衡力！轉動腳腕、膝蓋、髖關節，循序漸進增強身體穩定性

拉筋紓痛其他痛症長者防跌肌力訓練（下）：平衡力最重要！5個簡易動作+ 1張凳練平衡力！轉動腳腕、膝蓋、髖關節，循序漸進增強身體穩定性 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 31/08/2024 上一集，我們針對長者防跌的主題，和大家分享了一系列適合長者在家進行的簡單肌肉訓練，透過強化小腿肌肉、脛前肌和腳腕，找回平衡力，減少跌倒的機會！今次我們將針對平衡力，和大家分享5個簡單的訓練，透過踮腳尖、轉動腳腕、膝蓋和髖關節，循序漸進訓練平衡力和增加穩定性，能大大減少跌倒機會。 Tags:#拉筋#健身#健康#痛症#防跌#長者#長者防跌#肌力訓練#肌力運動#小腿肌肉#脛前肌#腳腕 Add a comment ...
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