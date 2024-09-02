女子患子宮內膜癌求醫揭體內塑化劑指數超高！疑與一習慣有關！醫生教3招排毒9個月搣甩癌細胞？大量吃這種蔬菜超有益

日常生活中暗藏很多致癌陷阱，常吃外賣人士要小心！一名女子確診子宮內膜癌後求醫，遵從醫囑用 3 招排毒，9 個月居然不藥而癒。有醫生指出，女子患癌成因，很有可能與一般都市人的日常飲食習慣有關。

體內塑化劑超標 疑常吃外賣惹禍

台灣營養醫學專家劉博仁醫生早前在當地健康節目《健康晚點名》分享病例，指一名年輕女士前年確診子宮內膜癌後來求診，當時女病人已經做了 3 次子宮切片測試，全部結果皆呈陽性。為免癌細胞轉移，女病人的主診醫生建議她考慮做子宮切除手術。女病人為了日後生育，故此向劉醫生求醫，以尋求其他療法。劉醫生為女病人做檢查，發現她體內塑化劑指數非常高，尤其是體內雙酚A（又稱BPA）水平，故此醫生懷疑她是否日常工作上經常會接觸到一些熱感應紙等，因而吸入很多致癌物。

靠3招排毒9個月告別癌症

後來劉醫生得悉女病人每天有喝咖啡的習慣，每天都會外賣咖啡或中午時分外賣熱湯。他懷疑是紙杯內的熱塗層遇熱時釋出BPA，加上她平日午餐外賣熱湯時，餐廳通常會用膠袋承載熱湯外賣。所以在不知不覺間攝入過多的塑化劑致癌。

劉醫生建議女病人除了定期覆診，日常生活中亦需要改變習慣，如改變不愛吃蔬菜和喝水的習慣，促進排毒和增強免疫力。

● 1. 大量吃蔬菜，尤其是十字花科蔬菜

● 2. 每天要喝至少2500毫升以上的水

● 3. 每天要做運動，浸浴流汗，促進全身血液流動

女病人遵從劉醫生建議，半年後再做檢查，發現體內塑化劑已被排清。3個月後再做子宮切片手術，驚訝發現「癌細胞通通不見了」。劉醫生指，該名女病人後來更成功懷孕。他總括出有5大超級防癌食物可以多吃：

5大超級防癌食物

● 好油脂

● 十字花科蔬菜

● 蒜

● 菇

● 魚

養生防癌6大健康建議

1. 盡量在家用餐不點外賣

2. 少食零食，避免飲用奶茶及凍飲

3. 少食調味料及精制食物

4. 盡量食用新鮮食材

5. 少食燒烤及炸物

6. 不要抽煙飲酒

資料來源：中醫師常旭

10種天然「超級食物」

10. 三文魚

9. 原始穀物

8. 菇類

7. 豆類

6. 綠茶

5. 堅果

4. 牛油果

3. 種子類

2. 藍莓

1. 發酵食品

資料來源：PR Newswire（美通社）

轉載自晴報