歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
加密貨幣報價
加密貨幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
女子患子宮內膜癌求醫揭體內塑化劑指數超高！疑與一習慣有關！醫生教3招排毒9個月搣甩癌細胞？大量吃這種蔬菜超有益
健康Tips
食物安全

女子患子宮內膜癌求醫揭體內塑化劑指數超高！疑與一習慣有關！醫生教3招排毒9個月搣甩癌細胞？大量吃這種蔬菜超有益

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日常生活中暗藏很多致癌陷阱，常吃外賣人士要小心！一名女子確診子宮內膜癌後求醫，遵從醫囑用 3 招排毒，9 個月居然不藥而癒。有醫生指出，女子患癌成因，很有可能與一般都市人的日常飲食習慣有關。

 

體內塑化劑超標 疑常吃外賣惹禍

 

　　台灣營養醫學專家劉博仁醫生早前在當地健康節目《健康晚點名》分享病例，指一名年輕女士前年確診子宮內膜癌後來求診，當時女病人已經做了 3 次子宮切片測試，全部結果皆呈陽性。為免癌細胞轉移，女病人的主診醫生建議她考慮做子宮切除手術。女病人為了日後生育，故此向劉醫生求醫，以尋求其他療法。劉醫生為女病人做檢查，發現她體內塑化劑指數非常高，尤其是體內雙酚A（又稱BPA）水平，故此醫生懷疑她是否日常工作上經常會接觸到一些熱感應紙等，因而吸入很多致癌物。

 

靠3招排毒9個月告別癌症

 

　　後來劉醫生得悉女病人每天有喝咖啡的習慣，每天都會外賣咖啡或中午時分外賣熱湯。他懷疑是紙杯內的熱塗層遇熱時釋出BPA，加上她平日午餐外賣熱湯時，餐廳通常會用膠袋承載熱湯外賣。所以在不知不覺間攝入過多的塑化劑致癌。

 

　　劉醫生建議女病人除了定期覆診，日常生活中亦需要改變習慣，如改變不愛吃蔬菜和喝水的習慣，促進排毒和增強免疫力。

 

● 1. 大量吃蔬菜，尤其是十字花科蔬菜

● 2. 每天要喝至少2500毫升以上的水

● 3. 每天要做運動，浸浴流汗，促進全身血液流動

 

　　女病人遵從劉醫生建議，半年後再做檢查，發現體內塑化劑已被排清。3個月後再做子宮切片手術，驚訝發現「癌細胞通通不見了」。劉醫生指，該名女病人後來更成功懷孕。他總括出有5大超級防癌食物可以多吃：

 

5大超級防癌食物

 

● 好油脂

● 十字花科蔬菜

● 蒜

● 菇

● 魚

 

養生防癌6大健康建議

 

1. 盡量在家用餐不點外賣

2. 少食零食，避免飲用奶茶及凍飲

3. 少食調味料及精制食物

4. 盡量食用新鮮食材

5. 少食燒烤及炸物

6. 不要抽煙飲酒

 

資料來源：中醫師常旭

 

10種天然「超級食物」

 

10. 三文魚

9. 原始穀物

8. 菇類

7. 豆類

6. 綠茶

5. 堅果

4. 牛油果

3. 種子類

2. 藍莓

1. 發酵食品

 

資料來源：PR Newswire（美通社）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#懷孕#生育#子宮內膜癌#雙酚A#致癌物#塑化劑#癌症#養生#咖啡#台灣#排毒#飲食習慣#BPA#外賣#外賣咖啡#十字花科蔬菜#飲水#癌細胞#腫瘤科#婦產科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生