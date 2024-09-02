胰臟癌症狀 | 打嗝帶苦味男子求醫揭膽汁倒流患「癌王」！血腥味、腐臭味代表甚麼？醫生：打嗝持續超1個月快求醫！睇埋胰狀癌7大症狀

在公眾場合打嗝讓人尷尬，伴隨而來的氣味可能是揭示身體狀況的先兆！一名男子經常打嗝伴隨著苦味，最終求醫發現膽汁倒流，確診胰臟癌。台灣有醫生指出，打嗝伴隨3種氣味要留意身體可能或已出現大問題，切勿輕視這微小的生理反應。另有醫生建議，持續打嗝超過1個月速求醫！

打嗝異味｜3種氣味要留意

台灣外科醫生陳榮堅在其Facebook專頁和網站發文分享病例，指打嗝的成因很多，有可能是中樞神經異常放電、氣體異常堆積、橫隔膜受到刺激等有關，甚至亦可能是患癌先兆。曾有一名病人求醫，指平日打嗝經常夾雜苦味，但身體沒有其他異樣，最終確診患胰臟癌。他指出，如果打嗝時伴隨難聞氣味，有可能是身體發出警號，尤其是以下３種氣味務必小心：

3種打嗝氣味反映健康

苦味

成因：膽汁逆流

● 原本膽汁應從十二指腸出口排出

● 糖尿病人士常見

血腥味

成因：胃潰瘍嚴重到出血／胃癌已經大量出血

腐臭味

成因：嚴重胃發炎

● 胃壁腐壞組織

● 胃的出口有阻塞，食物積在胃裏發酵無法排出

資料來源：外科醫生 陳榮堅

除了氣味外，打嗝的頻率都要小心。陳醫生指，打嗝是正常生理反應，但如果維持時間過長，亦有可能是身體出現問題。曾有一名病人因為經常打嗝求醫，檢查發現罹患肝癌，因為癌細胞刺激橫隔膜，導致一直打嗝的情況發生。

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威曾在其Facebook專頁指出，絕大多數打嗝都能夠自己改善，但如果維持超過48小時，屬於持續性打嗝。他提醒，如果超過1個月速求醫。

打嗝5大成因

胃部發炎潰瘍

如：胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流

腫瘤

● 與膈神經迷走神經路徑有關的腫瘤

＊ 胃癌、胰臟癌、肝癌、肋膜癌、喉癌、食道癌等

中樞神經

如：中風、腦炎等

代謝異常

如：低血鈉、低血鉀，低血鈣、尿毒及糖尿病神經病變

食物／藥物

● 氣泡飲料、酒精

● 特定藥物，如鎮定劑及類固醇

資料來源：肝膽腸胃科醫生 葉秉威

同場加映：胰臟癌知識

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，症狀包括：

胰臟癌7大症狀

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

轉載自晴報