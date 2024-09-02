長壽秘訣 | 全球最老人瑞離世享年117歲！曾染新冠完全康復、從未骨折、無心血管病、頭腦清醒！9項長壽秘密分享：遠離麻煩友

不少人都期望可以活得健康長壽。日前，全球最長壽人瑞Maria Branyas Morera在西班牙逝世，享年117歲。她曾分享長壽秘訣指，不僅靠運氣和良好的基因，還要與親友有良好聯繫、遠離麻煩友（Toxic people，意指情緒不穩定、對他人造成負面影響的人）等。

全球最老人瑞離世

Maria Branyas Morera的家人昨日（20日）在社交網站X發文證實，Morera日前已經在睡夢中安詳離世，享年117歲。

她離開我們了，她正如自己所希望的那樣離世了，在她的睡夢中，安詳、沒有痛苦……我們將永遠記住她的建議與善良。

Morera在1907年3月出生於美國，她一生經歷兩次世界大戰，1915年第一次世界大戰爆發，8歲的她隨來自西班牙的家人回國，在加泰羅尼亞（Catalonia）定居。隨後她又經歷了1918年全球流感疫情、第二次世界大戰與西班牙内戰。

全球最長壽人瑞Maria Branyas Morera在西班牙逝世，享年117歲。（圖自IG）

Morera在1907年3月出生於美國。（圖自X）



Morera人生經歷2次世界大戰、全球新冠疫情。（圖自X）

她認為自己的長壽不僅與運氣和良好的基因有關。（圖自X）

她還認為長壽與親友有良好聯繫、遠離麻煩友等有關。（影片截圖）

巴塞隆納大學遺傳學研究小組成員指出， 她的頭腦完全清醒，且沒有老年人常見的心血管疾病，唯一的問題是行動不便和聽力問題。（影片截圖）

1931年，她與醫生Joan Moret結婚，有3名孩子、11名孫兒女及13名曾孫兒女，丈夫則在72歲時離世。在2020年113歲生日幾周後，Morera不幸感染了新冠肺炎，被限制在家中靜養，後來也完全康復。她最小的女兒表示，母親的長壽應該是基因，

她從未去過醫院，從未骨折過，她一切都很好，也不曾出現身體疼痛。

曾分享長壽秘訣

Morera生前曾表示，她認為自己的長壽不僅與運氣和良好的基因有關，也有「紀律、平靜、與親友保持良好的聯繫、接觸大自然、情緒穩定、無憂慮、無遺憾、樂觀積極，且遠離麻煩友（Toxic people）」。

巴塞隆納大學遺傳學研究小組曾分析過Morera的DNA，以確定她長壽的原因，該研究有成員指出，

她的頭腦完全清醒，能清楚記得4歲時發生的事情，而且她沒有老年人常見的心血管疾病，她唯一的問題是行動不便和聽力問題，這令人難以置信。

在Morera逝世後，目前全球最長壽的人瑞是定居在日本兵庫縣的糸岡富子，她出生於1908年5月23日，現年116歲。而世界上證實已知最長壽的人瑞是來自法國的Jeanne Calment，根據健力士世界紀錄，Calment於1997年去世，享年122歲164天。

轉載自晴報