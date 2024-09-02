10大降血糖蔬菜推介！多吃有助控糖、維持身體機能運作！邊種效用有如降血糖藥？邊種有利降膽固醇？呢種有助護肝
近年香港「三高」有年輕化趨勢，當健康響起警號，應該從何入手重拾健康？有台灣減重醫生推薦10種蔬菜，不但能降血糖，有些更含豐富維他命、礦物質和膳食纖維，其中一種常見蔬菜的功效，更媲美降血糖藥！
台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。不少常見蔬菜，如洋蔥更含槲皮素，效用與降血糖藥物相似，能夠維持血糖代謝的功能。其他蔬菜功效如下：
10大控糖蔬菜
黑木耳
富含水溶性纖維
- 降低謄固醇
- 預防心血管疾病
- 控制血糖
洋蔥
槲皮素
- 作用與降血糖藥物相似
- 可以維持正常的血糖化謝功能
地瓜葉
- 豐富的膳食纖維+植化素
- 協助避免血糖快速攀升
蘆筍
富含葉酸
- 調節血糖
- 降低胰島素阻抗
羽衣甘藍
- 富含礦物質：鈣、鎂、鉀
- 鎂：能夠提升細胞利用葡萄糖的效率
苦瓜
- 苦瓜苷能刺激胰臟分泌貯島素
海帶
富含碘
- 構成甲狀腺素的主要成分
- 幫助調解血糖穩定
青瓜
- 低GI值
- 水份含量高
- 快速產生飽足感
- 對血糖的影響小
青椒
- 蘿蔔硫素
- 有幫於控制血糖、護肝
西蘭花
- 蘿蔔硫素
- 有幫於控制血糖、護肝
資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜
蔬果579原則
台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，大家參考依照「蔬果579原則」和「彩虹飲食法」，幫助自己計算每日各色蔬菜和水果的攝取量，有益身體健康。
12歲以下兒童
5 = 3份蔬菜 + 2份水果
12歲以上女性
7 = 4份蔬菜 + 3份水果
青少年+男性
9 = 5份蔬菜 + 4份水果
蔬菜類：
1份約100克/煮熟後8分滿碗
水果類：
約1個拳頭大小/8分滿碗
資料來源：高敏敏 營養師
彩虹飲食法
紅色： 茄紅素+花青素
功效：強化心血管、避免泌尿道感染
蔬菜：牛番茄、紅椒
水果：紅莓、西瓜
橙色：類胡蘿蔔素
功效：強化心血管、提高免疫力
蔬菜：紅蘿蔔、南瓜
水果：木瓜、柿
黃色：類黃酮素+葉黃素+玉米黃素
功效：保護眼睛健康
蔬菜：黃椒、粟米筍
水果：菠蘿
綠色：葉綠素+維他命B群+類胡蘿蔔素
功效：護肝排毒、提升代謝、助減重
蔬菜：綠葉蔬菜類
水果：牛油果、番石榴、奇異果
紫色：花青素、酚類、白藜盧醇
功效：維持記憶力、抗老化、加強泌尿系統健康
蔬菜：茄子
水果：藍莓、桑椹
白色：含硫化合物、多酚
功效：提高免疫力、顧肺、降膽固醇
蔬菜：白蘿蔔
水果：香蕉
資料來源：高敏敏 營養師
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