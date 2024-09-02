10大降血糖蔬菜推介！多吃有助控糖、維持身體機能運作！邊種效用有如降血糖藥？邊種有利降膽固醇？呢種有助護肝

近年香港「三高」有年輕化趨勢，當健康響起警號，應該從何入手重拾健康？有台灣減重醫生推薦10種蔬菜，不但能降血糖，有些更含豐富維他命、礦物質和膳食纖維，其中一種常見蔬菜的功效，更媲美降血糖藥！

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。不少常見蔬菜，如洋蔥更含槲皮素，效用與降血糖藥物相似，能夠維持血糖代謝的功能。其他蔬菜功效如下：

10大控糖蔬菜

黑木耳

富含水溶性纖維

降低謄固醇

預防心血管疾病

控制血糖

洋蔥

槲皮素

作用與降血糖藥物相似

可以維持正常的血糖化謝功能

地瓜葉

豐富的膳食纖維+植化素

協助避免血糖快速攀升

蘆筍

富含葉酸

調節血糖

降低胰島素阻抗

羽衣甘藍

富含礦物質：鈣、鎂、鉀

鎂：能夠提升細胞利用葡萄糖的效率

苦瓜

苦瓜苷能刺激胰臟分泌貯島素

海帶

富含碘

構成甲狀腺素的主要成分

幫助調解血糖穩定

青瓜

低GI值

水份含量高

快速產生飽足感

對血糖的影響小

青椒

蘿蔔硫素

有幫於控制血糖、護肝

西蘭花

蘿蔔硫素

有幫於控制血糖、護肝

資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜



蔬果579原則

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，大家參考依照「蔬果579原則」和「彩虹飲食法」，幫助自己計算每日各色蔬菜和水果的攝取量，有益身體健康。

12歲以下兒童

5 = 3份蔬菜 + 2份水果

12歲以上女性

7 = 4份蔬菜 + 3份水果

青少年+男性

9 = 5份蔬菜 + 4份水果

蔬菜類：

1份約100克/煮熟後8分滿碗

水果類：

約1個拳頭大小/8分滿碗

資料來源：高敏敏 營養師

彩虹飲食法

紅色： 茄紅素+花青素

功效：強化心血管、避免泌尿道感染

蔬菜：牛番茄、紅椒

水果：紅莓、西瓜

橙色：類胡蘿蔔素

功效：強化心血管、提高免疫力

蔬菜：紅蘿蔔、南瓜

水果：木瓜、柿

黃色：類黃酮素+葉黃素+玉米黃素

功效：保護眼睛健康

蔬菜：黃椒、粟米筍

水果：菠蘿

綠色：葉綠素+維他命B群+類胡蘿蔔素

功效：護肝排毒、提升代謝、助減重

蔬菜：綠葉蔬菜類

水果：牛油果、番石榴、奇異果

紫色：花青素、酚類、白藜盧醇

功效：維持記憶力、抗老化、加強泌尿系統健康

蔬菜：茄子

水果：藍莓、桑椹

白色：含硫化合物、多酚

功效：提高免疫力、顧肺、降膽固醇

蔬菜：白蘿蔔

水果：香蕉

資料來源：高敏敏 營養師

轉載自晴報