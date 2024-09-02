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10大降血糖蔬菜推介！多吃有助控糖、維持身體機能運作！邊種效用有如降血糖藥？邊種有利降膽固醇？呢種有助護肝
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10大降血糖蔬菜推介！多吃有助控糖、維持身體機能運作！邊種效用有如降血糖藥？邊種有利降膽固醇？呢種有助護肝

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年香港「三高」有年輕化趨勢，當健康響起警號，應該從何入手重拾健康？有台灣減重醫生推薦10種蔬菜，不但能降血糖，有些更含豐富維他命、礦物質和膳食纖維，其中一種常見蔬菜的功效，更媲美降血糖藥！

 

　　台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。不少常見蔬菜，如洋蔥更含槲皮素，效用與降血糖藥物相似，能夠維持血糖代謝的功能。其他蔬菜功效如下：

 

10大控糖蔬菜

黑木耳

富含水溶性纖維

  • 降低謄固醇
  • 預防心血管疾病
  • 控制血糖

 

洋蔥

槲皮素

  • 作用與降血糖藥物相似
  • 可以維持正常的血糖化謝功能

 

地瓜葉

  • 豐富的膳食纖維+植化素
  • 協助避免血糖快速攀升

 

蘆筍

富含葉酸

  • 調節血糖
  • 降低胰島素阻抗

 

羽衣甘藍

  • 富含礦物質：鈣、鎂、鉀
  • 鎂：能夠提升細胞利用葡萄糖的效率

 

苦瓜

  • 苦瓜苷能刺激胰臟分泌貯島素

 

海帶

富含碘

  • 構成甲狀腺素的主要成分
  • 幫助調解血糖穩定

 

青瓜

  • 低GI值
  • 水份含量高
  • 快速產生飽足感
  • 對血糖的影響小

 

青椒

  • 蘿蔔硫素
  • 有幫於控制血糖、護肝

 

西蘭花

  • 蘿蔔硫素
  • 有幫於控制血糖、護肝

資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜


蔬果579原則

 

　　台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，大家參考依照「蔬果579原則」和「彩虹飲食法」，幫助自己計算每日各色蔬菜和水果的攝取量，有益身體健康。

12歲以下兒童
5 = 3份蔬菜 + 2份水果

12歲以上女性
7 = 4份蔬菜 + 3份水果

青少年+男性
9 = 5份蔬菜 + 4份水果

蔬菜類：
1份約100克/煮熟後8分滿碗

水果類：
約1個拳頭大小/8分滿碗

資料來源：高敏敏 營養師

 

彩虹飲食法

紅色： 茄紅素+花青素
功效：強化心血管、避免泌尿道感染
蔬菜：牛番茄、紅椒
水果：紅莓、西瓜

橙色：類胡蘿蔔素
功效：強化心血管、提高免疫力
蔬菜：紅蘿蔔、南瓜
水果：木瓜、柿

黃色：類黃酮素+葉黃素+玉米黃素
功效：保護眼睛健康
蔬菜：黃椒、粟米筍
水果：菠蘿

綠色：葉綠素+維他命B群+類胡蘿蔔素
功效：護肝排毒、提升代謝、助減重
蔬菜：綠葉蔬菜類
水果：牛油果、番石榴、奇異果

紫色：花青素、酚類、白藜盧醇
功效：維持記憶力、抗老化、加強泌尿系統健康
蔬菜：茄子
水果：藍莓、桑椹

白色：含硫化合物、多酚
功效：提高免疫力、顧肺、降膽固醇
蔬菜：白蘿蔔
水果：香蕉

資料來源：高敏敏 營養師

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#減肥#養生#醫生#營養師#膳食纖維#台灣#維他命#三高#控糖#血糖#控糖蔬菜
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