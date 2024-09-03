男子乙型肝炎惡化成肝癌！腫瘤8厘米兼擴散！手術切除腫瘤配合營養調理奇蹟康復？即睇肝癌成因、7招防肝癌

飲食可以抗癌? 台灣一名本身有乙型肝炎病史的男子，後來病情惡化為肝癌，腫瘤更達8厘米，而且已擴散至血液。正當以為病情不見樂觀之時，男子在切除肝臟腫瘤後，配合良好的飲食習慣加運動，竟然發現血液中的癌細胞量大減至正常值。

台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook分享個案指男病患今年初求醫時，身上的肝腫瘤已經達8厘米，而且入侵到左側肝臟靜脈、門靜脈，造成靜脈栓塞，而且即使接受了標靶藥物、化療、免疫療法、腫瘤栓塞等治療，效果亦不是太好。更駭人的是，男子體內的循環腫瘤細胞顆粒數CTC居然達63顆，他形容情況「是很恐怖的」。

劉博仁指出，男子後來經外科醫師手術評估，決定用手術將肝腫瘤切除。神奇的是，3月手術切除腫瘤後，儘管男子曾有併發症發生，但透過術後營養調理，其5月份電腦斷層竟顯示正常；8月覆診時CTC亦降到只有2顆（一般正常人是0～4顆）。換言之，男子的肝臟腫瘤切除之後，血液當中存在的癌細胞，懷疑因營養調理恰當從而降到了正常值，。

劉博仁表示想藉由男病患的例子鼓勵大家，任何事情碰到了，驚慌失措在所難免，深呼吸，調整作息，好好調理營養，適度運動，搭配正規治療，他相信幸運之神，都會眷顧大家的。

肝癌8大成因

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

切勿吸煙

2. 節制飲酒

3. 作息定時，多吃蔬果水果

4. 預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射

5. 使用安全套；勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6. 妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀殻和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可以增加患肝癌；應貯存在涼快及乾爽的地方，以防發霉。

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源：衛生署衛生防護中心

轉載自晴報