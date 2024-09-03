歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【慎防受騙】偽冒經濟通投資群組頻現
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
易經看世界 世界風雲變
加密貨幣
Highlight:
《說說心理話》前劍擊手張小倫分享培育子女成材心得！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
加密貨幣
加密貨幣
主頁
新聞
加密貨幣報價
加密貨幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
食物安全 | 3類食物不宜用保鮮紙包裹！毒理專家：釋出塑化劑危害健康！消委會20款安全密實袋、保鮮袋、保鮮紙推介
健康Tips
食物安全

食物安全 | 3類食物不宜用保鮮紙包裹！毒理專家：釋出塑化劑危害健康！消委會20款安全密實袋、保鮮袋、保鮮紙推介

健康解「迷」
健康解「迷」

　　保鮮紙是不少家庭的必備品，用以隔絕空氣中的水分或細菌、減緩食物變質的速度，雖然在使用上十分方便，但亦有一定的學問。台灣有毒理專家就提醒，使用保鮮紙時應避免包裹3種食物，以免釋出塑化劑，反而危害健康。

 

　　台大毒理學研究所陳佳煌博士近日在健康節目《奕起聊健康》中提到，市面上常見的保鮮紙大致上可分為PE、PVC、PVDC及較為耐熱的PMP四類材質，其中PVC及PVDC的延展性較佳，但裡面可能添加了塑化劑，因此使用時要特別小心。

 

　　他列出以下3類食物，建議市民不要使用保鮮紙來包覆，否則有可能溶出塑化劑，損害健康。

 

3類食物不宜使用保鮮紙

 

1. 高溫食物

保鮮紙應避免長期接觸溫度高於80°C的熱食

 

2. 酸性食物

應避免用保鮮紙直接接觸含有茄汁、醋等酸性調味料的食物，以免前者的塑膠單體產生分解

 

3. 高油脂食物

保鮮紙應避免用來包覆過油的食物，以減少塑膠單體的融解

 

資料來源：台大毒理學研究所陳佳煌博士

 

　　陳佳煌提醒，雖然PE及PMP不含塑化劑，但使用時仍建議套在較深的容器上，避免保鮮紙直接碰觸到食物。此外他亦提到，市面上有一部分保鮮紙以耐熱作為賣點，但它們實際上仍不適合進行高溫加熱，因為加熱過程中有可能會令聚合物的塑膠單體裂解出來，繼而對健康造成危害。

 

　　他補充，台灣自2023年7月起已規定禁止使用含有PVC材質的包裝材料，並停止製造及輸入，不過在此日期前生產的PVC保鮮紙就不受規範，因此建議市民選購保鮮紙時可參考製造日期，並仔細查看保鮮紙的材質。至於裝載食物的容器，則建議挑選玻璃或陶瓷材質為佳。

 

20款安全密實袋／保鮮袋／保鮮紙

 

　　消委會於2019年檢測了市面上共20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，比較各款樣本的價錢、耐熱程度和會否在接觸食物後釋出有害物質等多方面表現，結果全部樣本皆通過測試。以下為完整名單：

 

微波爐適用保鮮紙／保鮮膜

 

品牌：SimplyLiving
每盒售價：$23.9
每個／每平方米售價：$2.61
總評：4.5星

品牌：佳能
每盒售價：$31.9
每個／每平方米售價：$3.49
總評：4.5星

品牌：博仕牌
每盒售價：$19
每個／每平方米售價：$1.06
總評：4.5星

品牌：佳之選
每盒售價：$25.9
每個／每平方米售價：$2.88
總評：4星

品牌：旭化成
每盒售價：$16.9
每個／每平方米售價：$2.82
總評：4星

品牌：鑽石
每盒售價：$16.9
每個／每平方米售價：$0.94
總評：3.5星

品牌：Topvalu
每盒售價：$25.9
每個／每平方米售價：$1.73
總評：3.5星

 

普通保鮮紙／保鮮膜

 

品牌：SimplyLiving
每盒售價：$22
每個／每平方米售價：$0.8
總評：4.5星

品牌：佳能
每盒售價：$19.9
每個／每平方米售價：$1.09
總評：4.5星

品牌：特惠牌
每盒售價：$13.9
每個／每平方米售價：$0.51
總評：4.5星

品牌：佳之選
每盒售價：$15.9
每個／每平方米售價：$0.88
總評：4.5星

品牌：Japan Home
每盒售價：$11.9
每個／每平方米售價：$1.32
總評：4.5星

品牌：飄雪
每盒售價：$13.9
每個／每平方米售價：$0.77
總評：4星

品牌：Daiso
每盒售價：$12
每個／每平方米售價：$0.99
總評：4星

 

保鮮袋

 

品牌：Daiso
每盒售價：$12
每個／每平方米售價：$0.15
總評：4.5星

品牌：3M
每盒售價：$16.9
每個／每平方米售價：$0.28
總評：4.5星

品牌：EZ Fresh
每盒售價：$18.9
每個／每平方米售價：$0.09
總評：4.5星

 

密實袋

 

品牌：密保諾
每盒售價：$18.8
每個／每平方米售價：$0.95
總評：5星

品牌：759阿信屋
每盒售價：$11.5
每個／每平方米售價：$0.58
總評：4.5星

品牌：佳能
每盒售價：$21.9
每個／每平方米售價：$2.19
總評：4.5星

 

全部樣本釋出有害物質未有超過標準

 

　　針對釋出有害物質測試，消委會參考歐洲標準，把樣本物料以特定溫度及時間，放置在3種模擬液之中，包括3%醋酸、10%乙醇及油膩食物。結果發現，所有樣本均會釋出有害物質，但同時未有釋出超過標準之雜質；惟「旭化成」和「鑽石」2款保鮮紙釋出之雜質量較高，不過仍在標準合格範圍內。

 

1款樣本於高溫下縮小達80%

 

　　針對耐熱程度測試，消委會把樣本物料剪裁成10厘米乘10厘米尺寸，放置於各樣本所聲稱的最高耐熱溫度環境下10分鐘，觀察物料尺寸和厚度會否出現變化，以及會否因受熱而破裂溶解。結果發現所有樣本均未出現破裂或溶解現象，惟聲稱可於微波爐使用的保鮮紙「TOPVALU」放置於攝氏140度環境下10分鐘後，發現長度和闊度均縮小達80%，厚度則大幅增加。

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#塑化劑#食用安全#消委會#台灣#保鮮紙#PVC#PVDC#高溫食物#酸性食物#油炸食物#消委會報告#密實袋#保鮮袋
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生