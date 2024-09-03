患癌機率 | 血型與患癌風險有關？A型血易患肝癌、胃癌？邊種血型人士易患癌王胰臟癌？這種血型免疫力較高但要小心一種病

血型竟然與患病機率有關？有台灣醫生指出，過往有大數據分析及相關研究顯示，不同血型的人有著不同的患病及罹癌機率，例如A型血易患肝癌和胃癌、O型血則易患食道癌等；不過，醫生亦針對各種血型提出有助抗癌養生的飲食方案，有助大家預防癌症發生。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《健康晚點名》上指出，過往醫學界從大數據分析及相關研究發現，不同血型在某些癌症上會有較高的罹癌機率，例如A型血的人容易罹患胃癌和肝癌、B型血容易罹患胰臟癌和淋巴癌、AB型血易患口腔癌和子宮癌、O型血則易患食道癌等。

O型血易患食道癌

醫生指出，O型血的人免疫力較佳，罹癌機率亦較其它3種血型者較低，但O型血者會有較高風險發生胃潰瘍。他解釋，O型血者較容易吸引幽門桿菌依附在食道上，導致幽門桿菌感染，造成胃潰瘍，雖然未必會引發胃癌，但會造成慢性胃部發炎；然而過往有研究發現，O型血者在罹患食道癌及復發的比例較高，醫生推測正是與容易發生胃潰瘍有關，持續出現胃部問題，導致癌細胞逐漸生成，導致食道癌的發生。

醫生建議，多補充鈣質和維他命C能有效預防食道癌，尤其是鈣質，兩者均能大幅降低罹患消化道相關癌症的發生風險。

食道癌6大高危因子

1. 年屆60歲或以上，男性

2. 嗜酒

3. 吸煙

4. 愛吃醃製、煙燻食物

5. 常喝滾燙飲料、湯品

6. 胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

預防食道癌7大貼士

1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

3. 及早處理胃酸倒流

4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5. 不抽煙

6. 避喝烈酒

7. 保持健康體重

資料來源：醫院管理局

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A型血易患胃癌肝癌

醫生引述一項瑞典研究指出，A型血的人罹患胃癌的比例是O型血的1.2倍。該研究發現，A型血球的抗原與胃癌癌細胞相似，體內免疫細胞難以分辨兩者，以致胃癌癌細胞容易生長；而研究數據亦顯示，A型血胃癌患者較其他血型多30%。

醫生亦指出，胃癌的發生與情緒有關，過往有不少研究發現A型血的人在性格上會較拘謹、容易緊張，而長期處於高壓情緒或個性易緊張的人，罹患胃癌的機會會大幅提升。而除了胃癌，A型血在肝癌、唾腺癌和膀胱癌的患者比例也較高，這3種癌症也與負面情緒有關。

除了要適時發洩負面情緒、紓緩心理狀態，醫生亦建議大家可以在飲食上多補充維他命C和葉酸，例如香橙等柑橘類水果，這些水果的「白絲」富含陳皮素，有效對抗癌症，特別是胃癌和食道癌；補充維他命E和鋅質，有助減少脂肪肝和免疫力下降風險。

胃癌6大常見症狀

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

B型血和AB型血易患胰臟癌

醫生引述一項美國研究指出，B型血的人罹患胰臟癌的比例是O型血的1.7倍。該研究發現，缺乏β-胡蘿蔔素和硒質有較高的胰臟癌患病風險，而B型血的人正好較容易缺乏這2種營養素，故醫生建議B型血者可以多補充β-胡蘿蔔素和硒質，而降低罹患胰臟癌之風險。

醫生建議，飲食上可多從紅蘿蔔、南瓜、蕃薯等食物補充充β-胡蘿蔔素，而鮮蝦、魚類等海鮮就能補充到硒質。

值得留意的是，AB型血的罹患風險也達1.5倍，提醒AB型血者亦可多補充這2種營養素；除此之外，AB型血的人也容易患上口腔癌和子宮癌。

胰臟癌7大常見症狀

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

胰臟癌10大風險因素

性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

資料來源：醫院管理局

轉載自晴報