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深圳猴痘病毒蔓延現最少2條傳播鏈！患者全身皮膚多處病變、逾6成生殖器病官病變！即睇猴痘病徵、潛伏期
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醫生解說

深圳猴痘病毒蔓延現最少2條傳播鏈！患者全身皮膚多處病變、逾6成生殖器病官病變！即睇猴痘病徵、潛伏期

健康解「迷」
健康解「迷」

　　猴痘病毒已蔓延！廣東深圳地區自2023年6月開始出現猴痘病毒，有國內研究團隊發現，深圳已出現2條傳播鏈，當中逾6成患者出現生殖器病變，警告猴痘病毒透過性接觸傳播風險較高。

 

患者全身皮膚多處病變

 

　　綜合內媒報道，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）的研究團隊研究92宗男性病患，當中分別佔廣東省和深圳市同期報告病例數的30%和66%，年齡中位數為30歲，發現有56.5%患者同時確診人類免疫缺陷病毒（HIV）。

 

逾6成患者生殖器病變 已有2條傳播鏈

 

　　據悉，流行病學調查指出，當中有95%患者存在男男性行為（MSM），全身多個部位有皮膚病變，當中有62.2%患者更出現生殖器官病變。研究指出，猴痘病毒在深圳地區MSM人群中已經建立了至少2個穩定的傳播鏈。故此，專家提醒猴痘病毒透過性接觸傳播的風險較高。

 

猴痘病徵及潛伏期

 

　　據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

 

　　在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

 

● 症狀與天花相似，但病情較輕微。

● 感染猴痘後的數天，患者會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。\

● 於出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大可以是猴痘的一個顯著特徵。

● 自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。

● 皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

 

猴痘傳播途徑

 

　　當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

 

治理及預防方法

 

　　本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

 

預防猴痘8大措施

 

● 應避免與病人或動物接觸

● 避免與猴痘病人或疑似猴痘皮疹的人士密切接觸或皮膚接觸

● 避免接觸猴痘患者使用過的物品例如餐具、杯子、床上用品、毛巾或衣服

● 避免接觸染病或死亡的動物

● 在照顧病人或處理動物時採取適當的感染控制措施，例如穿戴防護衣服和裝備包括手套和外科口罩

● 保持手部衛生，當雙手有明顯污垢或被血液體液沾污應用梘液及清水洗手，如雙手沒有明顯污垢時可用含70-80%酒精搓手液潔淨雙手

● 徹底煮熟所有動物產品方可進食

● 如有任何可疑病徵應及時求醫

 

《TOPick》、《晴報》

資料來源：綜合所得

 

轉載自晴報

 

Tags:#猴痘#人畜共患病#廣東省#深圳#深圳猴痘#傳播鏈#皮膚病變#生殖器官病變#其他病症#傳染病
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