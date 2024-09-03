暗瘡解決 | 亂擠暗瘡、針清會增加發炎風險、嚴重會導致疤痕！哪一類暗瘡不擠壓都易留疤？坊間產品對暗瘡成效有限？皮膚科醫生拆解！

不少人都曾經受到暗瘡問題困擾，眼見臉上鼓起一個個紅腫濃瘡，難免會忍不住用手「擠一擠」，亦有女士會選擇到美容院針清或自行購買具控痘功效護理產品，企圖令暗瘡盡快消失，但上述種種方法原來都超錯？皮膚科專科醫生陳湧指出，暗瘡誘發因素繁多，處理不當亦容易留下疤痕，想要改善暗瘡問題，除了遵循正確護膚程序外，配合適當治療更可避免暗瘡復發，以及暗瘡疤痕形成機會。

成年人生暗瘡3大誘發因素

暗瘡問題並非青少年專屬煩惱，不少成年人同樣會出現同樣問題，惟暗瘡影響外觀，不少人都會嘗試擠暗瘡、到美容院進行針清等護理，或嘗試用坊間暗瘡產品以預防及消除暗瘡。陳湧醫生解釋指，暗瘡誘發因素良多，除了青春期生暗瘡，一般成年人因荷爾蒙變化、化妝護理習慣、飲食問題等，同樣會誘發暗瘡生長：

1. 荷爾蒙變化

例如壓力大、休息不足、入睡太晚等

2. 化妝及使用不適合護理產品

化妝品及皮膚護理產品使用不當，同樣有可能令封住毛孔，導致毛孔閉塞。

3. 飲食問題

飲食高糖或攝取太多奶類製品

資料來源：皮膚科專科醫生陳湧

亂擠「膿頭」恐留暗瘡疤 醫生拆解3大成因

臉部長出暗瘡不僅紅腫刺痛，更會有礙觀瞻，不少人都會擠壓暗瘡或以針清，希望可加速暗瘡痊癒。陳湧醫生則表示，過分擠壓暗瘡可導致暗瘡內的穢物於皮膚內四散，當發炎範圍越廣泛、越深入，有機會增加發炎風險，而頻繁針清亦容易讓皮膚受損，令細菌容易進入毛囊，恐令暗瘡情況再度惡化之外，更可以導致暗瘡疤痕形成。

不過亦有部分患者從未擠壓暗瘡，但仍留下疤痕，陳湧醫生則解釋，假如暗瘡過大、堵塞時間較長，尤其已到達真皮層，便有可能會留疤，另外假如家族中較多人有暗瘡疤痕，患者亦會有較大機會留下暗瘡疤痕，而疤痕一般分為以下兩大類：凹陷型或增生型疤痕，嚴重個案可影響患者自信及社交。當暗瘡惡化越嚴重、維持時間越久，留疤風險亦會越大，因此嘗試過市面上各種暗瘡治療方法，暗瘡仍然未有改善，便應該盡早求醫：

暗瘡疤痕2大類型

1. 凹陷型

狀況：傷口出現凹洞

其中包括：冰錐型、滾動型、方塊型

2. 增生型

狀況：傷口會突起

其中包括：蟹足腫

資料來源：皮膚科專科醫生陳湧

坊間產品對暗瘡成效有限

暗瘡頻生，市面上不少暗瘡產品標榜可有效淡印兼抑制暗瘡，惟陳湧醫生指這些產品多側重於消炎效果，並沒有太多預防暗瘡形成效果、亦沒有減少暗瘡印形成效果，因此如使用產品後暗瘡問題仍然未有改善，應考慮求醫接受藥物治療。

如今西醫方面的暗瘡治療有許多不同選擇，西醫會根據患者嚴重程度決定治療方針，假如患者膚況並不太嚴重，一般會使用外用藥物，當中又以維A酸較為常見，而新一代外用維A酸藥膏，除了可於短時間內改善凹凸洞外，其藥物耐受性高、副作用亦較少。

嚴重暗瘡個案則較側重於口服藥物，包括口服避孕藥、口服抗生素、口服異維A酸等，惟口服異維A酸雖然效果極佳，但最大問題是副作用較多，嚴重者更有可能影響肝臟及情緒等，因此陳湧醫生呼籲大眾發現暗瘡問題嚴重時，患者最好盡快求醫，讓醫生選擇適合的治療方法，再配合良好生活習慣，選用閉塞毛孔風險較低的護理產品，便可達至最佳治療效果。

暗瘡程度 藥物類型 治療效果 副作用 症狀較輕微暗瘡 新一代外用維A酸藥膏 減少毛囊油脂分泌

調節毛囊角質化及毛囊閉塞

收細毛孔

12周減少66.2%發炎暗瘡數量

刺激膠原蛋白，快至兩星期改善凹凸洞 藥物耐受性高

副作用亦較少 中度及嚴重暗瘡 口服避孕藥

口服抗生素 效果好 避孕藥效果因人而異

使用抗生素有機會產生抗藥性 極嚴重暗瘡 口服異維A酸 效果極佳 可導致皮膚乾燥、嘴唇乾裂

準備懷孕的婦女不宜使用

罕見個案影響肝臟

亦有機會影響情緒

4大正確護膚程序

想要解決暗瘡煩擾，陳湧醫生亦分享了4大護膚程序，強調正確護膚程序極為重要，用錯產品及處理方法恐會令皮膚情況每下愈況，絕對不容忽視：

清潔

盡量避免酸性太高、去角質能力太強的護理產品

原因

恐會令皮膚受損、變得過分乾燥，反而會刺激油脂分泌增加，建議遵從醫生建議，選擇適合藥物及治療方法。

治療

及早求醫

原因

患者最好盡早求醫，讓醫生選擇適合的治療方法。

保濕

保持皮膚水潤

原因

假如是進行暗瘡治療的患者，治療時皮膚會偏乾，因此需要保濕、維持皮膚水潤狀態。

防曬

注意防曬及選擇合適防曬產品

原因

曬太陽會增加暗瘡印形成，選擇防曬產品時，建議要選擇低刺激性，質地不要太過黏膩的產品，減少毛囊閉塞風險。

資料來源：皮膚科專科醫生陳湧

轉載自晴報