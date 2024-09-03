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皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔
食得有營
素食
健康好煮意

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　生活工作壓力大，都市人愛吃零食和甜食等，來放鬆一下。平常放工太晚回家，慢慢依賴著杯麵，和便利超商買回來的加熱食品，隨隨便便，匆匆忙忙的吃，就去休息了。但這些加工食品，可能高油高鹽，吃多了，不要說吃下肚子的添加劑，對身體的影響。光看也知道，身體長期在缺乏營養下，自然變得不健康，容易生病。

 

　　連日難以入眠，突然照照鏡子，發現臉色變有點蒼白、皮膚顯得有點粗糙、白頭髮也變多了... … 長期過度疲勞、缺乏運動、生活不規律、飲食不均等，身體開始投訴了起來，不得不去處理一下。中醫以為，血氣為人體之基本。假如血氣不足，抵抗力下降，導致心肝脾肺臀功能減弱，最終造成身體的早衰。

 

　　趁週末，乖乖的跑去菜市場，買來能久放一點的綠色蔬菜（比如青花菜和抱子甘藍）、板豆腐、豆包、和清爽可口的木耳等。無論下班多累，努力控制自己拿出冷凍食品，甚至把杯麵泡麵等藏起來，堅持去煮出有助補充血氣的天然食物。週末早起不賴床，做起碼三十分鐘的運動。從今天起，好好善待自己，不再讓身體發出警號來投訴。

 

芝麻醬炒雲耳椰菜仔

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

 

2人份 時間：25分鐘 

 

材料：

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

椰菜仔（抱子甘藍）10顆／乾雲耳 2湯匙／小燈籠椒（甜椒） 紅黃橙色各1／秀珍菇 6個／日本豆卜 5個／薑片 5片 

 

調味：

芝麻醬 1湯匙／麵豉醬（味噌醬）半湯匙／鹽 半茶匙／糖 1茶匙／麻油 1湯匙／紅醋 半茶匙／白胡椒粉 半茶匙／黑芝麻 1茶匙／白芝麻 1茶匙

 

工具：

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／飯碗／湯匙／茶匙／平底易潔鑊（平底不沾鍋）／木筷／鑊鏟（鍋鏟）/ 碟

 

步驟：

1.    用熱水泡浸乾雲耳（如圖）。洗淨後，瀝乾水待用。

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

2.    去掉薑片的皮，洗乾淨，切成絲（如圖）。

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

3.    徹底清洗椰菜仔（抱子甘藍）（如圖）。瀝乾水，切去尾部，再橫切（行切）成厚片（如圖）。

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

 

4.    沖洗小燈籠椒（甜椒），去蒂和籽，切成小三角形（如圖）。

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

5.    將秀珍菇一分為二（如圖）。

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

6.    切日本豆卜成片（如圖）。

 

7.    以中火預熱平底易潔鑊（平底不沾鍋），倒入1湯匙的食油。煮沸後，放步驟6放鑊（鍋）中，以中小火，煎成乾片（如圖）後，夾起待用。

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

8.    把步驟2放平底易潔鑊中，倒入1湯匙的食油，以中火炒一下，放入步驟3，炒3分鐘。

 

9.    放入步驟1、4和5，以及調和了1湯匙清水的調味料（黑白芝麻除外）（如圖），續以中火，撈拌均勻5分鐘。

 

皮膚粗糙、白髮增多？是時候補充血氣！提升免疫力食素食譜：芝麻醬炒雲耳椰菜仔

 

10.    關火後，放入之前煎好的步驟7，撈拌均勻。最後，在上隨意地撒點黑，白芝麻。

 

筆記： 

1.    椰菜仔（抱子甘藍）有多達20種的基本維生素，包括可以提升免疫力的維生素A、B、C和K。

2.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3.    雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    芝麻有大量能提升免疫力的花青素。

6.    豆卜由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

7.    蔬果全部要徹底洗淨。

8.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食譜#椰菜仔#食譜#增強血氣#疲勞#提升免疫力#抵抗力#膳食纖維#雲耳#高分子多醣體#芝麻
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