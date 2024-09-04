美國研究：飲咖啡可抵消久坐危害、降死亡風險？醫生：11種人不宜飲咖啡！一般人每日只宜飲幾多杯？

不少打工仔都會在早上飲咖啡提神，有研究指出，飲咖啡可抵消久坐所引發的死亡風險。不過，台灣有醫生表示，並非人人適合飲用咖啡，甚至可能導致心臟問題，增加骨折等健康風險。

飲食攻略｜飲咖啡可抵消久坐引發死亡風險

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文表示，咖啡不僅能提神醒腦，還有助於緩解疲勞。他引述美國今年發表的一項研究指出，飲咖啡還能抵消久坐帶來的危害，降低死亡風險。

中國蘇州大學醫學院及蘇州大學附屬醫院的研究團隊分析了10,639名成年人資料，追蹤期間長達13年，研究「久坐時間」和「咖啡攝取量」對於死亡風險的影響。該研究於今年4月發表於《BMC Public Health》。

研究結果顯示，與每天久坐少於4小時的人相比，持續坐著多於8小時的人士，死亡率增加46%。其中，3個不同咖啡攝取量的組別（每天喝<326g、326-540g、>540g咖啡），死亡率都比不喝咖啡者低。

而每天久坐6小時或以上、且不喝咖啡人士，比起每天坐少於6小時、且喝咖啡人士的死亡率高1.58倍；同樣每天久坐至少6小時、喝咖啡者人士的死亡率比不喝咖啡人士低36%。

飲食攻略｜11種人士不宜飲咖啡

不過，黃軒醫生指出，雖然飲咖啡有不少益處，但並非人人適合飲用，他列出以下11種人士不宜飲用咖啡：

1. 心血管疾病患者

有研究指出，喝大量咖啡因可能會導致心臟問題，包括心律不整和血壓升高。研究也顯示，咖啡因代謝基因「CYP1A2」的變異，會影響喝咖啡與心血管疾病風險之間的關係，特定基因型的人群。過量飲用咖啡可能增加心臟病風險。

2. 骨質疏鬆患者

研究指出，大量喝咖啡，可能與骨密度下降相關，特別是在鈣質不足的女性。另一個研究顯示，喝咖啡加速老年女性的骨質流失，特別是在具有特定維生素D受體基因型的女性。

3. 糖尿病患者

習慣喝咖啡，易影響血糖代謝受損，有研究發現，喝大量咖啡，可能增加這些群體的糖尿病風險。另外，咖啡也會對葡萄糖代謝及胰島素敏感性的影響，研究指出，過量的喝咖啡，可能會干擾糖尿病患者的血糖調控。

4. 愛喝酒的人

有研究人員指出，咖啡因可能會掩蓋酒精的鎮靜作用，導致高危險行為的增加，例如醉酒駕駛，

5. 腎結石、膽結石患者

有研究分析咖啡、茶的攝取對腎結石風險的影響，指出高咖啡因攝入者，可能在某些情況下，增加腎結石形成風險。另外亦有研究分析咖啡、茶與膽結石疾病風險，也顯示相同結果

6. 腸胃疾病患者

有研究發現，喝咖啡可能增加胃酸分泌，對胃潰瘍和胃食道逆流病（GERD）患者有不利影響。另外，有研究指出，大量喝咖啡可能增加某些人群胃癌和大腸癌的風險，以及會對大腸激燥症（IBS）及腸道微生物群產生影響，加重症狀。

7. 貧血患者

有研究指出，喝大量的咖啡會顯著降低非血紅素鐵的吸收率，特別是與鐵質食物同時攝入時，會增加貧血風險。

8. 青光眼患者

有研究探討了喝咖啡與「原發性開角型青光眼」風險之間的關係，發現大量喝咖啡可能與增加青光眼風險有關。

9. 失眠人士

有研究探討在睡前不同的時間階段，喝咖啡對睡眠的影響，發現即使在睡前6小時內，喝咖啡也會影響睡眠品質，導致了失眠風險上升。至於喝咖啡對不同年齡階層睡眠的影響，研究人員指出，過量喝咖啡對中年人群的失眠影響特別明顯。

10. 兒童

有研究指出，喝咖啡可能導致5至12歲兒童注意力減退、增加焦慮及睡眠問題。另一個研究發現，喝咖啡可能會對兒童學習和記憶力產生不利影響。

11. 孕婦

有研究發現，每日攝入200毫克以上咖啡因會導致孕婦流產風險增加。另一個研究指出，孕婦如果喝太多咖啡，也可能增加嬰兒出生體重過低的風險，小孩出生後也容易有注意力缺陷或過度活躍症（ADHD）的情況。

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

黃軒醫生提醒，喝咖啡確實有一些潛在的健康益處，但也需要適度飲用，而適量亦因個體差異而有異，一般來說，普通成年人每日喝咖啡，其咖啡因應控制在400毫克以內，相當於大約3到4杯標準咖啡（每杯約含100毫克咖啡因）。另外，如果是對咖啡因敏感的人群及其他特定人群，應根據個人情況，可能需要限制或避免攝入過多咖啡因。

轉載自晴報